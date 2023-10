DTM-Finale in Hockenheim: Preining krönt Titelgewinn mit Sieg

Anzeige

Perfektes Finalwochenende der DTM-Saison 2023 für Champion Thomas Preining: Der Manthey-EMA-Porsche-Pilot, der mit seinen drei Punkten für das Sonntags-Qualifying den Titel sicherstellte, sichert sich neben beiden Poles auch beide Siege in Hockenheim. Im Sonntagsrennen behauptet er sich gegen seinen Titelrivalen Mirko Bortolotti beim Start und wehrt die Attacken des SSR-Lamborghini-Piloten ab.

Nach einem perfekten Boxenstopp fuhr Preining trotz seiner 20 Kilogramm Erfolgsballast zum Sieg.

Und das, obwohl Bortolotti am Ende noch einmal rankam und ordentlich Druck ausübte, eher er in der letzten Runde in der Zielkurve ausrutschte und sich geschlagen gab. Der Italiener wurde Zweiter, Schubert-BMW-Pilot Rene Rast Dritter.

Der dreimalige DTM-Champion, der von Startplatz 23 losgefahren war, überholte in der letzten Runde Landgraf-Mercedes-Pilot Maro Engel, der auch noch von Sheldon van der Linde auf Platz fünf verdrängt wurde.

Der Mercedes-Werksfahrer hatte davor schon per Funk über ein technisches Problem geklagt. Bester Audi-Pilot wurde Ricardo Feller auf Platz neun.