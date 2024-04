DTM - Test in Hockenheim Tag 2: Drei BMW voran, Rivalen zittern vor Manthey EMA

Anzeige

Zweiter und letzter offizieller Testtag in Hockenheim vor dem DTM-Saisonauftakt in zwei Wochen - und nach der Porsche-Doppelführung am Dienstag war am Mittwoch BMW mit allen drei M4 GT3 am schnellsten.

Schubert-Pilot Rene Rast fuhr in 1:37.077 die Bestzeit, 0,137 Sekunden vor Sheldon van der Linde. Schubert-Neuankömmling Marco Wittmann, der in der ersten Session Bestzeit fuhr, hatte 0,305 Sekunden Rückstand.

"Es ist so als wäre ich nie ausgestiegen", sagt Rast, der seine Bestzeit in der fünften von sieben Runden ganz am Anfang der fast vierstündigen Abendsession fuhr, im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Dabei habe ich gedacht, ich tue mir schwer, gleich wieder auf Pace zu sein, denn ich bin ein halbes Jahr lang nicht in diesem Auto gesessen."

Auf Platz vier landete Manthey-EMA-Porsche-Pilot Ayhancan Güven (+0,459), der am Vortag Bestzeit gefahren war und erneut schneller war als sein fünftplatzierter Teamkollege, Meister Thomas Preining (+0,470).

Die Porsche-Truppe wirkte auch am zweiten Tag perfekt aussortiert. Und zog bereits die Blicke der Konkurrenz auf sich. "Das ist auch dieses Jahr das Team, das es zu schlagen gilt", sagt ein Teammitglied eines Konkurrenz-Teams. Manthey EMA fiel vor allem mit reibungslosen Boxenstopp-Tests auf, bei denen teilweise auf beiden Seiten des Autos absolut synchron gearbeitet wurde.

Und mit ungewöhnlichen Übungen in der Boxengasse, die man in der ersten, 45 Minuten dauernden Session durchführte. Dabei fuhren beide mehrmals durch die Boxengasse, wobei ein Pilot einen Stopp durchführte und direkt hinter dem anderen Auto wieder rausgeschickt wurde.