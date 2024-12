"Ein Jahr DTM-Pause": Kelvin van der Linde und Abt gehen getrennte Wege

Kelvin van der Linde und Abt Sportsline gehen in Zukunft getrennte Wege: Nach vier Jahren in der DTM mit acht Rennsiegen, einem Vizetitel und einem dritten Gesamtrang gibt es aufgrund der Zusammenarbeit von Abt mit Lamborghini keine gemeinsame Zukunft mehr - und der Südafrikaner kündigt eine einjährige DTM-Pause an!

Damit bestätigt sich, was Motorsport-Total.com bereits vor einigen Tagen berichtete: Kelvin van der Linde ist offenbar auf dem Weg zu BMW, wo für den diesjährigen Vizemeister kein DTM-Programm vorgesehen ist. Stattdessen könnte er in der Langstrecken-WM (WEC) an den Start gehen und dort Maxime Martin ersetzen, der überraschend zu Mercedes-AMG gewechselt ist.

"Ich habe insgeheim gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde, entsprechend schwer fällt es mir, die passenden Worte zu finden", sagt van der Linde, der seinem Abt-Team "unheimlich viel zu verdanken" hat. "Ich bin als junger Mann nach Kempten gekommen und wäre ohne die Wärme und Unterstützung der Menschen bei Abt vermutlich untergegangen."

Lamborghini wollte Kelvin van der Linde nicht!

"Es fällt uns schwer, Kelvin ziehen zu lassen", ergänzt Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier. "Kelvin ist nicht nur ein großartiger Fahrer, sondern vor allem ein besonderer Teil der Abt-Familie und ein toller Mensch. Als er als junger Mann von Südafrika nach Deutschland gekommen ist, hat Kelvin im Allgäu und bei Abt Sportsline eine zweite Heimat gefunden."

"Wir haben ihn vom ersten Tag unterstützt. Als sich 2021 die Chance ergeben hat, Kelvin in der DTM einzusetzen, haben wir sie sofort ergriffen", erinnert Biermaier. "Wir haben das nie bereut, auch wenn wir das ganz große Ziel, den DTM-Titel, nicht erreicht haben."

Wieso nun plötzlich die unerwartete Trennung der erfolgreichen Fahrer-Team-Kombination? Nach Informationen von Motorsport-Total.com war Lamborghini an einer Zusammenarbeit mit dem Südafrikaner nicht interessiert! Das lässt sich auch aus den Worten von Abt-Motorsportdirektor Martin Tomczyk herauslesen.

"Die Partnerschaft mit Lamborghini führt aber auch zu Veränderungen", verrät der Ex-DTM-Champion. "So werden unsere Fahrer in Zukunft idealerweise aus dem Kader von Lamborghini stammen. Trotz der Bemühungen von Kelvins Management und intensiven Gesprächen mit Lamborghini wird uns Kelvin 2025 leider nicht mehr zur Verfügung stehen, was wir natürlich alle sehr bedauern."

Bortolotti wohl 2025 im Abt-Lamborghini

Damit wird immer wahrscheinlicher, dass DTM-Champion Mirko Bortolotti in der kommenden Saison im Abt-Lamborghini sitzen wird. "Nach 25 Jahren mit Audi beginnt für Abt Sportsline 2025 in der DTM eine neue Ära", sagt der Abt-Motorsportdirektor. "Für uns ist es ein wichtiger Schritt, wieder mit Werksunterstützung in der DTM starten zu können."

Für Kelvin van der Linde ist dabei allerdings kein Platz mehr! "Gemeinsam haben wir unvergessliche Momente erlebt und großartige Erfolge gefeiert", erinnert Tomczyk zum Abschied. "Mit Kelvin verlässt uns nicht nur ein absoluter Top-Fahrer, sondern auch eine großartige Persönlichkeit."

"Emotionen erlebt, die ich nie vergesse"

Das Herz des Südafrikaners werde aber auch in Zukunft weiterhin für Abt schlagen. "Es ist keine Entscheidung gegen Abt, sondern für einen anderen Hersteller", lässt van der Linde vermuten, dass eine Bekanntgabe seiner Zukunft offenbar kurz bevorsteht.

"Die letzten vier Jahre waren natürlich besonders intensiv - in der DTM, aber auch durch meine zusätzliche Rolle in der Formel E und auf der Nordschleife", sagt der 28-Jährige. "Ich habe Emotionen erlebt, die ich nie vergessen werde."

"Ich habe bei jedem Rennen den Support und die Leidenschaft gespürt und kann mich bei jedem Einzelnen im Team nur dafür bedanken", lobt der diesjährige DTM-Vizechampion. "Auch wenn wir am Ende unser großes Ziel knapp verpasst haben, konnten wir zusammen große Erfolge feiern. Jeder Sieg war besonders. Wir sehen uns!"