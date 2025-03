Emil Frey Racing: Mit dreifacher Fahrer-Power in die Saison 2025

Neben dem Engländer Jack Aitken, der in der vergangenen Saison mit seinem #14 Rennboliden drei Siege in der DTM feierte, bleibt auch das vielversprechende Nachwuchstalent und Schützling von Max Verstappen, Thierry Vermeulen (#69), fester Bestandteil des Teams.

Emil Frey setzt ein besonderes Highlight mit dem Einsatz von drei Ferrari 296 GT3 in den Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).

Das Wichtigste in Kürze

Das Fahrertrio komplettiert Ben Green (England), der im vergangenen Jahr mit starken Leistungen in der GT World Challenge überzeugte und 2025 das Steuer des #10 Ferraris übernehmen wird.

Lorenz Frey-Hilti, Team Principal, sagt: "Mit unserem Engagement in drei Meisterschaften und neu drei Einsatzfahrzeugen in der DTM, stehen wir vor einer intensiven Saison 2025. Unser Ziel ist in allen drei Meisterschaften, um Spitzenplätze kämpfen zu können. Wir sind hochmotiviert und bereit für die Herausforderung und freuen uns auf die ersten Rennen."

"Es ist eine Freude, eine weitere Saison in der DTM mit Emil Frey Racing zu bestreiten", erklärt Aitken. "Wir haben ein Paket, mit dem wir Rennen gewinnen können, aber das Ziel ist dieses Jahr ganz klar der Kampf um den Titel. Ich freue mich sehr darauf, und wir bereiten uns schon fleißig auf die kommende Saison vor."

Vermeulen ergänzt: "Ich bin wirklich super happy, dass ich meine Zusammenarbeit mit Emil Frey Racing fortsetzen kann und in diesen zwei starken Meisterschaften starten werde. Wir haben uns während des ganzen Winters schon sehr gut auf die neue Saison vorbereitet. Jeder im Team weiss um seine Aufgabe und auch ich kenne die Bereiche, in denen ich mich verbessern muss"

Thierry Vermeule sagt: "Ich bin wirklich super happy, dass ich meine Zusammenarbeit mit Emil Frey Racing fortsetzen kann und in diesen zwei starken Meisterschaften starten werde. Wir haben uns während des ganzen Winters schon sehr gut auf die neue Saison vorbereitet. Jeder im Team weiss um seine Aufgabe und auch ich kenne die Bereiche, in denen ich mich verbessern muss."