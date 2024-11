Ralf Schumacher und David Schumacher teilen sich Auto am Nürburgring

Schumacher-Performance: Ralf sieht Sohn David in der Pflicht

Auch Ralf beschreibt die Chance als "sehr besonders. Das war auch Sinn der Sache. Solange ich halbwegs in einem Alter bin, wo ich es kann und mich fit fühle." Das Vater-Sohn-Duo wird für den Rennstall US-Racing an den Start gehen. Teilbesitzer Ralf hatte "deswegen die Autos gekauft".

Der rund 455 PS starke französische LigierLMP3-Prototyp wird von US Racing eingesetzt, dem von Ralf Schumacher gemeinsam mit Gerhard Ungar geführtem Rennstall.

Die Rollenverteilung im Team Schumacher ist dabei klar. "Der Papa bringt die Stärken im Abstimmen des Autos mit", sagte David. Allerdings solle der Junior "vom Fahrerischen – er ist mittlerweile 49 – besser sein. "Davon gehe ich aus", stimmte Ralf zu: "Er muss die Kohlen aus dem Feuer holen."

Für Gerhard Ungar schließt sich ein Kreis: Er leitete einst die Entwicklung der erfolgreichen Mercedes-Rennfahrzeuge in der DTM, mit denen auch Ralf Schumacher zwischen 2008 und 2012 fuhr. Im Jahr 2016 gründete er mit Schumacher US Racing, das Team ist seitdem erfolgreich im Nachwuchsmotorsport unterwegs. "Zwei Generationen Schumachers in einem Auto zu haben, ist außergewöhnlich. Ich freue mich sehr darauf, dieses Projekt in unserem gemeinsamen Team umzusetzen. Es ist lange her, dass ich mit Ralf als Rennfahrer gearbeitet habe, umso spannender ist es, nun mit Ralf und David diesen Einsatz vorzubereiten."

