Trotz GT-Masters-Plänen: Fährt Maximilian Paul 2024 doch in der DTM?

Anzeige

Kommt es trotz der Bekanntgabe, dass Paul Motorsport im ADAC GT Masters starten wird, zu einem DTM-Comeback von Maximilian Paul?

Tritt Nürburgring-Sensationssieger Maximilian Paul trotz der Bekanntgabe, dass Paul Motorsport 2024 im ADAC GT Masters an den Start gehen wird, in der DTM an? Wie "Motorsport-Total.com" aus sicherer Quelle erfahren hat, gibt es Pläne, wonach der Dresdner diese Saison ein Comeback in der Traditionsserie geben könnte - und zwar als Stammfahrer bei allen Rennen.

#Darauf könnte auch eine Instagram-Story des Youngsters hindeuten: Denn Paul postete am Freitag-Nachmittag das Bild eines Lamborghini-Boliden - und kündigte an: "News Coming Soon".

Vor allem Pauls Sponsor Meyle soll eine Triebfeder hinter den Plänen sein und großes Interesse daran haben, dass der 26-Jährige 2024 in der DTM an den Start geht.