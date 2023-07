Jake Dennis krönt sich bei seinem Heimspiel in London zum Formel E-Weltmeister 2023. Die Triumphfahrt ist an Chaos kaum zu überbieten.

Schlimmer noch für Dennis: Cassidys Teamkollege, Sebastien Buemi, schiebt sich von P3 am Andretti-Fahrer vorbei. Zu diesem Zeitpunkt verkürzt Cassidy den Rückstand in der WM-Wertung von 24 auf 14 Punkte.

Jake Dennis geht als Zweiter ins vorletzte Rennen der Saison. Vor ihm: sein ärgster Verfolger in der Fahrerwertung, Nick Cassidy. Der Envision-Pilot erwischt auch den besseren Start, behauptet seine Führung.

Akt 2: Dennis in der Mangel

Das Rennen verläuft in den folgenden Runden immer schlechter für Dennis: Buemi verlangsamt das Feld von P2 aus, Cassidy kann an der Spitze davonziehen, in Ruhe den Attack Mode aktivieren.

Gleichzeitig macht Mitch Evans, Dritter der Gesamtwertung, von hinten Druck, zieht an Dennis vorbei. Der Andretti-Pilot hat plötzlich nur noch elf Punkte Vorsprung in der Live-Fahrerwertung.