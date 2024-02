Formel 1: "95 Prozent neu": Das ist der neue Ferrari SF-24!

Am Dienstag wurde der neue Ferrari jetzt offiziell präsentiert. Der rote Flitzer heißt SF-24 und knüpft in Sachen Namensgebung nahtlos aus den SF-23 aus der Vorsaison an. Doch vieles ist auch neu. Zum Beispiel ein gelb-weißer Streifen, der sich über das komplette Fahrzeug hinweg nach hinten zieht. Ansonsten war der kurze Clip, den Ferrari gelauncht hat, zunächst wenig aussagekräftig.

Nicht neu sind die Fahrer: Charles Leclerc, der über den Winter seinen Vertrag langfristig verlängert hat, und Carlos Sainz gehen in ihre vierte gemeinsame Saison. Für Sainz ist danach allerdings Schluss: Durch die Verpflichtung von Lewis Hamilton ab 2025 ist für ihn kein Platz mehr bei der Scuderia. Wo er seine Karriere nach der Saison 2024 fortsetzen wird, steht nicht fest.

Für Frederic Vasseur ist 2024 die zweite Saison als Teamchef von Ferrari. 2023 verlor die Scuderia unter seiner Führung das Duell um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM hauchdünn gegen Mercedes, mit 406 zu 409 Punkten. Außerdem gelang Sainz beim Nachtrennen in Singapur der einzige Grand-Prix-Sieg eines Nicht-Red-Bull-Piloten.

Aber: Der Abstand zu Branchenführer Red Bull war vergangene Saison enorm, besonders im Renntrimm. In 22 Qualifyings schaffte Leclerc fünf und Sainz zwei Polepositions, doch auf die Renndistanz bauten die Reifen am SF-23 oftmals zu schnell ab. Am Ende hatte Red Bull mehr als doppelt so viele WM-Punkte auf dem Konto wie Ferrari.