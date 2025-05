Formel 1: Christian Horner vor Schicksalsrennen? Red-Bull-Teamchef wohl vor Aus

Nach dem Aus von Oliver Oakes als Teamchef von Alpine könnte in der Formel 1 das nächste Beben drohen.

Erst vor wenigen Tagen kam es beim Formel-1-Rennstall Alpine zu einem Beben. Teamchef Oliver Oakes erklärte seinen Rücktritt, Flavio Briatore übernahm. Nun könnte es offenbar auch bei Red Bull zu einem derartigen Szenario kommen.

So berichtet das italienische Medium "Autosprint", dass Teamchef Christian Horner bei Red Bull vor dem Aus steht. Horner, der das Team seit dem F1-Einstieg vor 20 Jahren führt, hatte in den zurückliegenden Monaten mit einem immer schlechter werdenden Image zu kämpfen.

Zum einen im Hinblick auf schwere Vorwürfe einer engen Mitarbeiterin, zum anderen ob der jüngsten Erfolglosigkeit des Teams. Demnach könnte schon das Rennen in Imola am kommenden Wochenende zum Schicksalsrennen für Horner werden. Red Bull bringt bei dem Grand Prix in Italien ein großes Update. Sollte sich dieses nicht bezahlt machen, könnten personelle Konsequenzen folgen.

Nachdem Red Bull in den vergangenen Jahren die Königsklasse dominiert hat, ist McLaren inzwischen klar vorbeigezogen. Ein weiterer WM-Titel für Max Verstappen ist mehr als nur in Gefahr, zudem könnte der Niederländer Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel nutzen, sollte er während der Sommerpause nicht zu den Top zwei Fahrern der WM-Wertung gehören.