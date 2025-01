Laut Teamchef Ayao Komatsu habe man Müller aus Leistungsgründen befördert und nicht aufgrund ihres Geschlechts. Vor allem für Ingenieurinnen ist ihre Ernennung von großer Bedeutung und sendet ein deutliches Signal an die jüngeren Generationen, was möglich ist.

Haas sorgt für ein Novum in der Formel 1 und befördert mit Laura Müller die erste weibliche Renningenieurin im Team. Sie wird in der Saison 2025 mit Esteban Ocon zusammenarbeiten und ist eine von zahlreichen Änderungen, die das Team im Winter vorgenommen hat.

"Ihre Entschlossenheit ist daher etwas, das mich am meisten beeindruckt", so der Teamchef. "Sie ist noch recht jung, hat aber schon viel Erfahrung und braucht noch etwas Anleitung und Unterstützung, aber ich denke, dass sie mit ihrer Arbeitsmoral ziemlich schnell Fortschritte machen kann."

"Laura ist die richtige Wahl"

Laut ihm sei bei einer Verpflichtung vor allem wichtig, wie gut ein Mensch ins Team passt und dass er die Performance maximiert. "Und Laura ist die richtige Wahl", ist er überzeugt. "Laura kam, um den Job im Simulator zu machen und dann einige Rennevents. In den vergangenen Jahren haben wir die Performance-Ingenieure ein wenig rotieren lassen."

"Als es um die Renningenieure ging, hat sie ihr Interesse signalisiert", verrät er. "Und in Sachen Kommunikation am Funk ist sie sehr klar und sehr ruhig."

Als klar war, dass Esteban Ocon für 2025 zum Team kommen würde, da war Komatsu überzeugt, dass er und Müller gut zusammenarbeiten können. Einen ersten Einsatz hatten sie am vergangenen Wochenende in Jerez, wo Haas Testfahrten in einem alten Auto durchführte. In der kommenden Woche soll dann die Sitzanpassung stattfinden.