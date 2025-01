Formel 1: Südafrika intensiviert Planung für mögliches Comeback

Die Ausschreibung zeige, dass es seinem Land ernst sei: "Wir wollen beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, eine spitzenmäßige Motorsport-Veranstaltung ausrichten zu können." Außerdem gehe es Südafrika darum, seine "weiteren Ambitionen auf Wirtschaftswachstum und globale Anerkennung" zu präsentieren, so McKenzie.

Südafrika will zurück in die Königsklasse des Motorsports und intensiviert dafür seine Comeback-Planungen.

Expertenausschuss prüft Einreichungen

In der ersten Projektphase bis 31. Januar 2025 will das Ministerium mögliche Partner für das Formel-1-Vorhaben finden. In einer zweiten Phase sollen die Bewerber ihre individuellen Vorschläge konkretisieren, sodass am Ende ein Promoter steht, "der alle Voraussetzungen und Erwartungen erfüllt".