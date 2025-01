"Das war auch mein Eindruck im Test. Die Basis ist nicht so verkehrt. Natürlich kann man im Detail noch viel machen, und es gibt noch einiges zu optimieren. Die Marschrichtung ist klar", so Hülkenberg.

Der 37-Jährige findet, "dass Sauber mit dem Upgrade von Las Vegas schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Das war eine große Korrektur. Und die letzten drei Rennen war das Auto klar konkurrenzfähiger und näher dran am Feld", sagt er im Interview mit dem Fachmagazin "Motorsport aktuell".

In der vergangenen Saison erlebte Nico Hülkernberg mit Haas eine starke Entwicklung, landete mit dem Team in der Konstrukteurswertung auf Platz 7 und in der Fahrerwertung auf Rang 11. Sein neues Team Sauber (ab 2026 Audi) war im zurückliegenden Jahr das schwächste Team im Feld.

Nico Hülkenberg: Neues Auto, neuer Teamkollege

Überhaupt war die erste Testfahrt im neuen Wagen mit vielen Eindrücken verbunden. "So ein Teamwechsel, das ist nicht nur ein neues Auto. Das sind an der Rennstrecke erst einmal 80 neue Gesichter, neue Namen. Und dann das Auto. Das fühlt sich am Anfang immer erst einmal fremd an. So, wie wenn man jede Woche am Mietwagenschalter ein Auto bekommt, das man vorher nie gefahren ist. Das braucht einen Moment, sich einzugroven und wohlzufühlen."

Mit Gabriel Bortoleto bekommt Hülkenberg einen Formel-1-Neuling als Teamkollegen, dessen Vita er beeindruckend findet: "Er hat die Formel 3 und Formel 2 als Rookie gewonnen. Er weiß, wo das Gaspedal ist, und scheint schnell zu lernen."