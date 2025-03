Rock 'n' Roll hätte sein Motto sein können - auf und neben der Rennstrecke. Jetzt ist Eddie Jordan im Alter von 76 Jahren gestorben. Erst vor wenigen Wochen hatte Jordan im Podcast Formula For Success seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und mit nachdrücklichen Worten für Vorsorgeuntersuchungen geworben. Tenor: "Lasst euch testen, denn im Leben hat man Chancen. Schiebt es nicht auf." Bei Jordan war im Frühjahr 2024 Blasen- und Prostatakrebs diagnostiziert worden, der sich dann auf Wirbelsäule und Becken ausbreitete. Jordan beschrieb die Erkrankung als "ziemlich aggressiv" und nannte sie als Begründung, weshalb er sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Davor war er über viele Jahre als TV-Experte im britischen Fernsehen aufgetreten. Entsprechend rasch verbreitete sich die Nachricht seines Todes im Internet. Viele Plattformen berichteten, nahmen ihre Postings und Meldungen aber alsbald wieder vom Netz - auf Wunsch der Familie von Eddie Jordan, die dessen Tod selbst öffentlich machen wollte und das schließlich auch tat. Bekanntheit erlangt hatte Jordan als Teambesitzer in der Formel 1. Der nach ihm benannte Rennstall Jordan Grand Prix hatte in den 1980er-Jahren in den Nachwuchsklassen für Aufsehen gesorgt und zum Beispiel mit Jean Alesi den Titel in der Formel 3000 (heute: Formel 2) gewonnen. Zur Saison 1991 wagte sich Jordan mit seinem Team schließlich in die Formel 1.

Anzeige

Anzeige

Zwei Schumachers debütieren bei Jordan Gleich im ersten Jahr des Bestehens sorgte Jordan für Schlagzeilen im Grand-Prix-Zirkus: Nicht nur, dass das Team mit 13 Punkten auf Anhieb den fünften Platz in der Konstrukteurswertung belegte, es ermöglichte Michael Schumacher beim Belgien-Grand-Prix 1991 in Spa-Francorchamps auch das Formel-1-Debüt. "Schumi" sah damals zwar nicht das Ziel, legte aber den Grundstein für seine große Karriere.

Anzeige

Anzeige

Wenige Jahre später brachte Jordan auch den zweiten Schumacher in die Formel 1: Michaels jüngerer Bruder Ralf Schumacher stieg zur Saison 1997 mit Jordan in das Grand-Prix-Geschäft ein und fuhr zwei Jahre lang für den Rennstall des Iren, der durch eine kontroverse Stallregie den möglichen ersten Formel-1-Sieg von Ralf Schumacher verhinderte - 1998 beim Chaos-Grand-Prix in Spa. In der Folge kam es zum Zerwürfnis zwischen Jordan und den Schumachers: Michael kaufte Bruder Ralf aus dem bestehenden Jordan-Vertrag heraus und ermöglichte so den Wechsel des Bruders zu Williams. Später versöhnten sich die Brüder jedoch mit Jordan, der 1999 seine erfolgreichste Saison als Teambesitzer erlebte: Mit Heinz-Harald Frentzen kämpfte er um den Titel, sein Team belegte WM-Rang drei. 2003 gelang Jordan mit Giancarlo Fisichella überraschend der vierte Grand-Prix-Sieg beim Abbruchrennen in Brasilien. Es sollte der letzte Grand-Prix-Sieg für das Team mit den zuletzt markanten gelben Autos bleiben: Ende 2005 zog sich Jordan als Teambesitzer aus der Formel 1 zurück und verkaufte seinen Rennstall an Midland, aus dem später unter anderem Force India hervorging. Heute tritt das Team als Aston Martin in der Formel 1 an.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Eddie Jordan sagte Schumacher-Comeback voraus Hobby-Schlagzeuger Jordan blieb dem Grand-Prix-Zirkus jedoch als Experte erhalten und behielt als Insider mehrfach recht mit kühnen Prognosen: Er kündigte beispielsweise als einer der Ersten das Formel-1-Comeback von Michael Schumacher zur Saison 2010 an und sagte auch den Wechsel von Lewis Hamilton zu Mercedes für 2013 korrekt voraus.

Formel 1 2025 - Red Bull, Mercedes und Co.: Die Lackierung der neuen F1-Autos 1 / 11 © Getty F1-Eröffnungsfeier:

Die Formel 1 feierte ihre Saisoneröffnung in London. Im Millennium Dome gab es für die rund 15.000 Fans in der Arena vor Ort musikalische Acts, sowie eine Präsentation aller Teams und deren Autos. ran zeigt das komplette Fahrerfeld und die neuen Designs der Boliden in der Übersicht. © Getty Kick Sauber - C45

Fahrer: Gabriel Bortoleto (#5) & Nico Hülkenberg (#27) © Getty Williams - FW47

Fahrer: Alexander Albon (#23) & Carlos Sainz (#55) © Getty Racing Bulls - VCARB 02

Fahrer: Isaack Hadjar (#6) & Yuki Tsunoda (#22) © Getty Haas - VF-25

Fahrer: Esteban Ocon (#31) & Oliver Bearman (#87) © Getty Alpine - A525

Fahrer: Jack Doohan (#7) & Pierre Gasly (#10) © Getty Aston Martin - AMR25

Fahrer: Fernando Alonso (#14) & Lance Stroll (#18) © Getty Mercedes - W16

Fahrer: Kimi Antonelli (#12) & George Russell (#63) © Getty Red Bull - RB21

Fahrer: Max Verstappen (#1) & Liam Lawson (#30) © Getty Ferrari - SF-25

Fahrer: Charles Leclerc (#16) & Lewis Hamilton (#44) © Getty McLaren - MCL39

Fahrer: Lando Norris (#4) & Oscar Piastri (#81)

Nicht alle Jordan-Infos entpuppten sich als wahr: Teamchef Toto Wolff etwa bezeichnete einst Jordans Ausstiegsankündigung von Mercedes als "Fake News". Kein Wunder: Mercedes stieg nicht Ende 2018 aus der Formel 1 aus, sondern ist bis heute mit seinem Werksteam engagiert.

Anzeige