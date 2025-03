Formel 1: Sprintrennen 2025 - Modus, Termine, Meinungen zu den umstrittenen Veranstaltungen

Sprintrennen in der Formel 1 umstritten. ran erklärt, warum die Events eingeführt wurden, was die Piloten davon halten und wie viele Punkte es für den Sieger eines Sprintevents gibt.

Von Tobias Wiltschek

In der Formel 1 geht es gleich zu Beginn der neuen Saison Schlag auf Schlag.

Kaum ist der Tross aus Melbourne abgereist, geht es am kommenden Wochenende in Shanghai (Rennen, So. ab 8 Uhr im Liveticker) schon wieder weiter.

Und das mit einem proppenvollen Zeitplan. Denn schon beim China-GP wird das erste Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025 ausgetragen.

ran beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Event.