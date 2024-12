Formel 1: F1-Hammer! Aus von Traditionsstrecke beschlossen

Die Formel 1 wird sich trotz der laufenden Euphorie rund um Max Verstappen aus Zandvoort verabschieden.

Zwar wurde der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag mit der Strecke in den Niederlanden noch einmal verlängert, allerdings nur um ein Jahr. Damit wird 2026 der vorerst letzte Große Preis der Niederlande stattfinden.

Die Formel 1 war 2021 nach 36 Jahren wieder an den Dünenkurs zurückgekehrt, der umfangreich modernisiert worden war und vor allem mit den beiden Steilkurven auf sich aufmerksam machte, die im Formel-1-Kalender einzigartig sind.

Ursprünglich hatte man einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet, der jedoch Ende 2022 um weitere zwei Jahre bis 2025 verlängert wurde. Nun folgt eine finale Verlängerung um eine Saison, bevor Zandvoort seinen Platz im Kalender freiräumt.

Gerüchte um die Zukunft des Grand Prix gab es schon länger. In den vergangenen Monaten hatten die Organisatoren und die Formel-1-Bosse immer wieder Gespräche geführt. Eine mögliche Option war eine Rotation mit dem Rennen in Belgien, sodass die beiden Rennen abwechselnd im Kalender sein sollten - ein solches Prinzip strebt Formel-1-Boss Stefano Domenicali für die Zukunft an.