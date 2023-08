Zoff am Ferrari-Boxenfunk - und dann crasht Leclerc!

Anzeige

Was Ferrari-Fahrer Charles Leclerc im Formel-1-Qualifying in Zandvoort auf die Palme brachte und warum er in Q3 mit seinem Auto noch in den Banden gelandet ist.

Charles Leclerc war stinksauer nach dem ersten Abschnitt im Formel-1-Qualifying in Zandvoort. Denn er hatte nur auf P14 das Weiterkommen sichergestellt, wäre um ein Haar schon in Q1 ausgeschieden. Das lastete er dem Ferrari-Team an, und zwar mit deutlichen Worten am Funk.