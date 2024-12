Formel 1 - George Russell vs. Max Verstappen: F1-Zoff eskaliert komplett

Ein klärendes Gespräch mit Verstappen strebt Russell aber nicht an. Er habe "kein Interesse, mit ihm darüber zu sprechen oder etwas wieder gutzumachen", so der Mercedes-Fahrer. Begründung: "Ich glaube, das ist sein Problem. Mir bereitet das sicher keine schlaflosen Nächte."

"Wenn also jemand die Integrität einer Person in Frage stellt, aber tags davor solche Äußerungen getätigt hat, dann ist das in meinen Augen sehr ironisch. Und ich werde das so nicht akzeptieren", meint Russell.

Am Medientag vor dem Finale der Formel 1 in Abu Dhabi sagte Russell, er finde das alles "ziemlich ironisch", wenn man bedenke: "Noch am Samstagabend sagte er, er werde absichtlich eine Kollision mit mir auslösen, um mich - ich zitiere - 'einen Kopfstand an der Bande' machen zu lassen."

Treffen sich zwei Fahrer im Formel-1-Qualifying in Katar, aber witzig findet das keiner von beiden. Erst recht nicht, weil die Beinahe-Kollision vom vergangenen Samstag immer höhere Wellen schlägt. Denn nachdem Max Verstappen nach seinem Grand-Prix-Sieg am Sonntag angegeben hat, allen Respekt vor George Russell verloren zu haben, setzte nun Russell zu einem verbalten Konter an.

"Ich habe es einfach noch nie erlebt, dass jemand wirklich aktiv und vehement versucht, jemandem eine Strafe aufs Auge zu drücken", sagt Verstappen. "Er log über das, was ich tat und warum ich es tat. Und es hatte klarerweise einen Einfluss [auf das Urteil]. Das war wirklich nicht nett. Es war sogar ziemlich schockierend, was da vor sich ging."

"Natürlich knirscht es auch mal, man miteinander kollidiert, oder es gibt etwas, mit dem man nicht zufrieden ist. Aber in meiner gesamten Karriere habe ich nichts Vergleichbares erlebt wie [am Samstag] bei den Sportkommissaren in Katar. Das war in meinen Augen wirklich inakzeptabel. Und das hat nichts damit zu tun, dass er der Direktor der Fahrergewerkschaft ist."

Doch Verstappen gibt sich in der Pressekonferenz ebenfalls ganz entspannt: "Ich bereue gar nichts. Denn ich habe alles, was ich gesagt habe, genau so gemeint. Und so ist es immer noch. Wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich vielleicht sogar noch mehr sagen, jetzt wo ich weiß, wie das Rennen ausgegangen ist."

So sieht es übrigens auch Norris selbst. Er meint: "Jeder Formel-1-Fahrer würde das so machen. So sind die Regeln. Max hat beobachtet, wie ich einen Regelverstoß begangen habe. Er hat es ausgesprochen. Und das ist völlig in Ordnung für mich."

Während Verstappen nach der Zieldurchfahrt in Richtung Russell eskalierte, pocht Russell weiterhin darauf, nichts Ungewöhnliches getan zu haben. "Selbst Carlos sagte zu Max: 'Du würdest es doch bei den Sportkommissaren genau gleich machen. Am Sonntag machte er es auch genau gleich. Das ist ja auch in Ordnung", meint Russell.

Und obwohl eine gewisse Spannung in der Luft lag, verlief der Rennstart mit Russell auf P1 und Verstappen auf P2 in der Startaufstellung dann "ziemlich zahm", so beschreibt es Russell. "Wir haben es ihm recht einfach gemacht, weil er einen sehr guten Start hatte. So einfach war es." Damit war die Vorentscheidung gefallen im Rennen, der Zwischenfall aus dem Qualifying aber wirkte weiter nach.

"Ich kam dazu, legte ihm meinen Arm um die Schulter und lachte. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe. Und ich sagte im Scherz zu Carlos: Hör dir mal an, was dieser Kerl gestern zu mir gesagt hat. Und ich sah es in seinen Augen, dass er es so meinte."

Russell wollte witzig sein - und kam nicht so gut an

Warum es Verstappen "zu weit" getrieben hat laut Russell

Ausdrücklich nicht in Ordnung ist laut Russell, wie abfällig sich Verstappen geäußert hat, indem er Russell unterstellte, dieser habe ihm eine Strafe reinwürgen wollen. Das sei "vollkommen respektlos und unnötig" gewesen, sagt Russell.

"Auf der Strecke kämpfen wir hart miteinander. Das gehört dazu. Vor den Sportkommissaren kämpft man ebenfalls hart, aber es wird nie persönlich. Aber jetzt hat es Max zu weit getrieben. Anzukündigen, man werde absichtlich in jemanden reinfahren und ihn 'auf den Kopf stellen', das geht zu weit."

Aber Verstappen "schikaniert die Leute schon seit Jahren", meint Russell. "Seine fahrerischen Fähigkeiten stehen außer Frage. Aber er kann nicht damit umgehen, wenn mal was gegen ihn läuft. Dann schlägt er um sich."

Als "Beweis" führt Russell drei Rennen aus der jüngeren Formel-1-Vergangenheit an und sagt schlicht: "Dschidda 2021. Brasilien 2021. Budapest 2024." Letzteres fasst Russell noch mit einigen Worten zusammen, die beiden vorherigen Grands Prix lässt er einfach so stehen.

Die Ereignisse der angesprochenen Rennen sind hinreichend bekannt: In Dschidda kam es 2021 im Endspurt des WM-Titelkampfs zwischen Verstappen und Russell-Teamkollege Lewis Hamilton zu diversen strittigen Szenen. Mehrfach wurden Verstappen illegale Überholmanöver gegen Hamilton attestiert, weshalb er sich wieder zurückfallen ließ. Beim zweiten Vorfall bremste er so abrupt, dass er mit Hamilton kollidierte.

In Brasilien wehrte sich Verstappen im Zweikampf mit Hamilton, indem er beim Überholversuch in Kurve 4 die Strecke verließ und so die Position halten konnte. Am Ende aber setzte sich trotzdem Hamilton durch und gewann das Rennen. Die WM ging beim skurrilen Finale 2021 in Abu Dhabi jedoch an Verstappen.

Seither wird in der Formel 1 darüber diskutiert, was eigentlich erlaubt ist im Zweikampf und was nicht. Erst vor wenigen Wochen betonte Russell als ein Direktor der Fahrergewerkschaft: 19 Fahrer seien sich in dieser Frage einig, nur einer bliebe auf der Strecke. Er nannte Verstappen nicht beim Namen, meinte aber den nun viermaligen Weltmeister.