Formel 1: Gewinner und Verlierer des Ungarn-Grand-Prix

Der Ungarn-Grand-Prix brachte also mehrere Geschichten hervor, wovon in erster Linie auch die Fans profitierten.

200. Podestplatz für Lewis Hamilton in seiner Formel-1-Karriere. Der 39-Jährige platzierte sich im Qualifying auf Rang fünf, am Sonntag machte er noch zwei Plätze gut und ließ Carlos Sainz und Max Verstappen hinter sich.

Außerdem: Es geht nicht nur um Verstappen. Die McLaren-Geschichte, der Absturz von Sergio Perez oder Nico Hülkenberg, der es immer wieder in die Punkte schafft. All diese Geschichten machen diese Saison aus. Und davon profitieren die Fans. Man kann behaupten, die Formel 1 ist wieder ein Premiumprodukt .

Das Unternehmen wird dieses Drama in der Dokumentarserie "Drive to Survive" mit offenen Armen entgegennehmen. Doch nicht nur bei Red Bull rumorte es in Ungarn. Auch bei McLaren herrschte trotz des Doppelerfolges dicke Luft. Norris fühlte sich benachteiligt, das Team vergeigte die Boxenstopp-Strategie und brockte sich den Zoff selbst ein. Netflix hat das Popcorn wohl schon bereitgestellt.

Er war sichtlich bedient. Verstappen haderte während des Grand Prix und nach dem Rennen mit den Entscheidungen der Verantwortlichen um Renningenieur Gianpiero Lambiase.

Dabei hatte der Niederländer selbst erhebliche Schuld am Verpassen des Podiums. An der Szene, in der es beinahe zum katastrophalen Crash mit Hamilton kam, trägt in erster Linie Verstappen die Schuld, weil der Weltmeister in dieser Phase äußerst aggressiv fuhr. Von "Super-Max" zu "Mad-Max".

Seinen Unmut trug Verstappen mit Beginn des Rennens mit sich. In der ersten Kurve nach dem Start wurde er von der Strecke gedrängt, überholte Norris anschließend und musste dann seinen Platz wieder hergeben. Eine Strafe gab es nicht. Verstappen fühlte sich benachteiligt, dabei geschah ihm lediglich das, was er mit seiner Fahrweise so häufig anderen Fahrern zumutet.