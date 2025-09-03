Der Große Preis von Monza live: Formel 1 in Italien in der Übersicht:

In der Formel 1 steht das nächste Rennwochenende auf einer Traditionsstrecke an. So verfolgt ihr den Grand Prix von Italien in Monza im TV, Livestream und Liveticker.

Die Formel-1-Saison geht in ihre heiße Phase. Die Sommerpause ist Vergangenheit, mit dem Großen Preis von Italien in Monza steht das 16. von 24 Rennen auf dem Programm.

Am vergangenen Sonntag feierte McLaren-Pilot Oscar Piastri beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort einen wichtigen Sieg und konnte seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf Teamkollege Lando Norris weiter ausbauen. Der Brite hatte allerdings auch Pech, fiel er doch kurz vor dem Ziel auf Rang zwei liegend mit einem Defekt aus.

Gelingt Piastri auf der Traditionsstrecke in Monza der nächste Triumph? Oder kann Norris den Rückstand auf seinen Teamkollegen verkürzen?

Ein immens wichtiges Wochenende wartet derweil auch auf Ferrari. In Zandvoort erlebte die Scuderia ein Desaster, beide Autos konnten nach Unfällen nicht mehr am Rennen teilnehmen. In der italienischen Heimat des Rennstalls sollte sich etwas Deratiges besser nicht wiederholen.

Spannend wird derweil auch zu sehen sein, ob Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar nach seinem ersten Podestplatz beim zurückliegenden Rennen auch in Monza wieder eine Glanzleistung zeigen und weit nach vorne fahren kann.

ran zeigt, wie ihr den Großen Preis von Italien im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.