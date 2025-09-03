Anzeige
Formel 1

Formel 1: Großer Preis von Italien - Rennen in Monza live im TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 08:01 Uhr
In der Formel 1 steht das nächste Rennwochenende auf einer Traditionsstrecke an. So verfolgt ihr den Grand Prix von Italien in Monza im TV, Livestream und Liveticker.

Die Formel-1-Saison geht in ihre heiße Phase. Die Sommerpause ist Vergangenheit, mit dem Großen Preis von Italien in Monza steht das 16. von 24 Rennen auf dem Programm.

Am vergangenen Sonntag feierte McLaren-Pilot Oscar Piastri beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort einen wichtigen Sieg und konnte seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf Teamkollege Lando Norris weiter ausbauen. Der Brite hatte allerdings auch Pech, fiel er doch kurz vor dem Ziel auf Rang zwei liegend mit einem Defekt aus.

Gelingt Piastri auf der Traditionsstrecke in Monza der nächste Triumph? Oder kann Norris den Rückstand auf seinen Teamkollegen verkürzen?

Ein immens wichtiges Wochenende wartet derweil auch auf Ferrari. In Zandvoort erlebte die Scuderia ein Desaster, beide Autos konnten nach Unfällen nicht mehr am Rennen teilnehmen. In der italienischen Heimat des Rennstalls sollte sich etwas Deratiges besser nicht wiederholen.

Spannend wird derweil auch zu sehen sein, ob Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar nach seinem ersten Podestplatz beim zurückliegenden Rennen auch in Monza wieder eine Glanzleistung zeigen und weit nach vorne fahren kann.

ran zeigt, wie ihr den Großen Preis von Italien im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zur Formel 1

  • Rennkalender der Formel 1

  • Fahrerwertung der Formel 1

Formel 1 live - Großer Preis von Italien. Wann startet das Rennen?

  • Grand Prix: Großer Preis von Italien (Monza)
  • Strecke: Autodromo Nazionale Monza
  • Vorjahres-Sieger: Charles Leclerc (Ferrari)
  • Runden: 53 Runden (insgesamt 306,72 Kilometer)
  • 1. Training: Freitag, 05. September ab 13:30 Uhr - zum Liveticker
  • 2. Training: Freitag, 05. September ab 17:00 Uhr - zum Liveticker
  • 3. Training: Samstag, 06. September ab 12:30 Uhr - zum Liveticker
  • Qualifying: Samstag, 06. September ab 16:00 Uhr - zum Liveticker
  • Rennen: Sonntag, 07. September ab 15:00 Uhr - zum Liveticker

Formel 1 in Monza live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Zwar darf RTL einige ausgewählte Rennen der Saison 2025 übertragen, jedoch gehört der Italien-Grand-Prix nicht dazu.

Grand Prix von Italien live: Wo läuft das Rennen im Pay-TV?

Die gesamten Übertragungsrechte der Formel 1 liegen auch in dieser Saison wieder bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings und Rennen 2025 live.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist nötig, um die Übertragungen empfangen zu können.

Großer Preis von Italien live: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?

Sky bietet sowohl über Sky Go als auch über WOW TV einen Livestream an. Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abo benötigt. Einen kostenlosen Livestream gibt es für das Silverstone-Rennwochenende nicht.

Italien Grand Prix live: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?

Selbst wer das Rennwochenende nicht live im Bewegtbild verfolgen kann, hat die Möglichkeit, zu jeder Zeit auf dem Laufenden zu bleiben. Einen Liveticker gibt es auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Der Große Preis von Monza live: Formel 1 in Italien in der Übersicht:

  • Grand Prix: Großer Preis von Italien (Monza)
  • Strecke: Autodromo Nazionale Monza
  • Streckenlänge: 5,79 Kilometer
  • Rennrunden: 53
  • Saisonrennen: 16 von 24
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: (jeweils kostenpflichtig): Sky Go, WOW TV; RTL+ (nur Qualifying)
  • Liveticker: ran.de, ran-App
