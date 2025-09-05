Ferrari ist perfekt in das Rennwochenende in Monza gestartet. Im ersten Freien Training setzt Lewis Hamilton vor Charles Leclerc die Bestzeit. Der WM-Spitzenreiter muss derweil zuschauen.

Lewis Hamilton und Ferrari haben den Tifosi zum Auftakt des Großen Preises von Italien Hoffnung auf ein erfolgreiches Wochenende gemacht. Der Rekordweltmeister der Formel 1, der bislang eine schwierige erste Saison bei der Scuderia erlebt, drehte im ersten freien Training in Monza die schnellste Runde. Rang zwei belegte mit knapp zwei Zehntelsekunden Rückstand sein Teamkollege Charles Leclerc.

Allerdings wirkt die Aussagekraft der Session noch geringer als ohnehin üblich an einem Freitagmittag. Titelkandidat Lando Norris im meist überlegenen McLaren wurde nur Sechster, sein Teamrivale Oscar Piastri setzte für das erste Training aus. Für den WM-Spitzenreiter saß der irische McLaren-Junior Alex Dunne im Cockpit und landete auf dem 16. Platz.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde Vierter und landete damit hinter Carlos Sainz im Williams. Der italienische Teenager Kimi Antonelli, der seinen ersten Grand Prix in Monza bestreitet, wurde im Mercedes Fünfter. Nico Hülkenberg belegte im Sauber den zwölften Platz.