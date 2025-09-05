Anzeige
Formel 1

Formel 1: Hamilton überrascht mit Bestzeit im Training - auch Leclerc stark

  • Aktualisiert: 05.09.2025
  • 14:44 Uhr
  • SID

Ferrari ist perfekt in das Rennwochenende in Monza gestartet. Im ersten Freien Training setzt Lewis Hamilton vor Charles Leclerc die Bestzeit. Der WM-Spitzenreiter muss derweil zuschauen.

Lewis Hamilton und Ferrari haben den Tifosi zum Auftakt des Großen Preises von Italien Hoffnung auf ein erfolgreiches Wochenende gemacht. Der Rekordweltmeister der Formel 1, der bislang eine schwierige erste Saison bei der Scuderia erlebt, drehte im ersten freien Training in Monza die schnellste Runde. Rang zwei belegte mit knapp zwei Zehntelsekunden Rückstand sein Teamkollege Charles Leclerc.

Allerdings wirkt die Aussagekraft der Session noch geringer als ohnehin üblich an einem Freitagmittag. Titelkandidat Lando Norris im meist überlegenen McLaren wurde nur Sechster, sein Teamrivale Oscar Piastri setzte für das erste Training aus. Für den WM-Spitzenreiter saß der irische McLaren-Junior Alex Dunne im Cockpit und landete auf dem 16. Platz.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde Vierter und landete damit hinter Carlos Sainz im Williams. Der italienische Teenager Kimi Antonelli, der seinen ersten Grand Prix in Monza bestreitet, wurde im Mercedes Fünfter. Nico Hülkenberg belegte im Sauber den zwölften Platz.

Anzeige
Anzeige

Hamilton muss Startplatz-Strafe verbüßen

Hamilton nimmt erstmals als Ferrari-Pilot am Grand Prix in Monza teil, für das Team ist es das wichtigste Rennen der Saison. Bislang erfüllte der Engländer die hohen Erwartungen nicht, und auch der Auftritt am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) wird kompliziert: Hamilton kassierte am vergangenen Wochenende in Zandvoort eine Strafe, die er in Monza verbüßt, er muss in der Startaufstellung um fünf Plätze zurück.

Der WM-Kampf ist mittlerweile ein Duell zwischen den beiden McLaren-Piloten. Piastri hat nach Norris' technisch bedingtem Aus zuletzt in den Niederlanden 34 Punkte Vorsprung.

Anzeige
Mehr aus der Formel 1
F1-Rennen in Monaco
News

Vertrag verlängert: F1 bis 2035 auf Traditions-Strecke

  • 05.09.2025
  • 14:05 Uhr
2019 war die Formel 1 zuletzt zu Gast in Hockenheim
News

Sensations-Comeback der Formel 1 in Deutschland?

  • 05.09.2025
  • 09:40 Uhr
John Malone deutet erstmals an, dass Liberty Media zum richtigen Preis verkaufen würde
News

Formel 1-Eigentümer schließt Milliardendeal nicht aus

  • 04.09.2025
  • 18:47 Uhr
Hamilton
News

Kommentar: Hamilton ist bei Ferrari gescheitert

  • 04.09.2025
  • 18:37 Uhr
imago images 1065903296
News

Formel 1: Großer Preis von Italien - Rennen in Monza live im TV, Livestream und im Liveticker

  • 04.09.2025
  • 15:50 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 04.09.2025
  • 08:08 Uhr
Die Ferrari-Sonderlackierung beim Italien-Grand-Prix 2025 in Monza
News

Spezialdesign in Monza: Ferrari erinnert an Niki Lauda

  • 03.09.2025
  • 13:18 Uhr
Mick Schumacher hat offenbar das Cadillac-Angebot als Ersatzfahrer ausgeschlagen
News

F1-Comeback? Nächste Mick-Entscheidung bei Cadillac wohl gefallen

  • 02.09.2025
  • 21:38 Uhr
McLaren ist in Zandvoort nicht zu schlagen
News

Drama um Norris! Teamkollege jubelt in Zandvoort

  • 31.08.2025
  • 17:10 Uhr
Oscar Piastri (AUS) - McLaren Formula 1 Team - McLaren MCL39 - Mercedes during Friday, day2, of Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025, Zandvoort, The Nederlands, from Aug 28th to 31th - Round 15...
News

Formel 1: Piastri schlägt Norris und holt Zandvoort-Pole

  • 30.08.2025
  • 16:18 Uhr