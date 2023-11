Anzeige

Das finale Wochenende in der Formel 1 steht an, der Große Preis von Abu Dhabi ist gleichbedeutend mit dem Saisonabschluss. Wer überträgt im TV und Livestream? Wo gibt's einen Liveticker? Wann starten die Trainings, das Qualifying und das Rennen?

In wenigen Tagen ist die Formel-1-Saison 2023 Geschichte.

Am Sonntag wird letztmals in diesem Jahr ein Rennen in der Königsklasse des Motorsports ausgetragen, wenn die Faher um die letzten Punkte der Saison kämpfen (ab 14:00 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Anders als noch vor zwei Jahren, als sich Max Verstappen und Lewis Hamilton ein episches Duell in den Vereinigten Arabischen Emiraten lieferten, herrscht 2023 keine Spannung mehr. Der Red-Bull-Pilot steht bereits seit Anfang Oktober als Weltmeister fest.

Der zweite Rang in der Fahrerwertung ist auch bereits fest an Verstappens Teamkollege Sergio Perez vergeben, Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wird die Saison auf dem dritten Platz beenden.

Eng zu geht es hingegen im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Aktuell hat diesen Mercedes mit 392 Punkten inne, der Vorsprung auf Ferrari beträgt aber nur vier Zähler - zumindest in dieser Hinsicht ist also noch alles offen beim Großen Preis von Abu Dhabi.

Wann genau die einzelnen Sessions stattfinden und wer sie live überträgt, erfahrt ihr nachfolgend. Für alle News rund um die Formel 1 und andere Motorsport-Serien checkt unsere Newsseiten ab.