Formel 1 in Deutschland in der Krise: Nico Hülkenberg sieht mehrere Gründe

Während die Formel 1 in diversen Ländern boomt, steckte sie in Deutschland in einer Sackgasse. Warum ist das so? Nico Hülkenberg auf Ursachenforschung.

Die Formel 1 spielt in Deutschland nur noch eine Nebenrolle. Was nicht nur daran liegt, dass in Nico Hülkenberg nur noch ein deutscher Fahrer in der Motorsport-Königsklasse unterwegs ist.

Auch die Tatsache, dass die Formel 1 nur noch im Pay-TV zu sehen ist, dürfte dazu beitragen. Ein deutsches Rennen fand zuletzt 2020 auf deutschem Boden statt, seitdem macht die Formel 1 einen Bogen um Deutschland. Während die Rennserie in Ländern wie den USA dank der Netflix-Doku "Drive to Survive" boomt, ist hierzulande Krise angesagt.

"Es ist Tatsache, dass die Formel 1 in Deutschland nicht mehr so populär ist und nicht mehr so boomt", bestätigt Hülkenberg bei motorsport.com. "Es gab Zeiten, da war die Formel 1 in Deutschland viel präsenter und beliebter. Das kann man beobachten."