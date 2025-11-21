- Anzeige -
Bereits 2023 Probleme

Formel 1: Las Vegas Grand Prix erneut wegen losem Gullydeckel unterbrochen

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 07:08 Uhr
  • SID

Die Sorge um einen vermeintlich losen Kanaldeckel hat das zweite freie Training der Formel 1 in Las Vegas geprägt. Nicht das erste Mal auf dieser Strecke.

Wegen des Verdachts auf eine nicht sicher sitzende Abdeckung wurde das zweite freie Training der Formel 1 zweimal mit Roter Flagge unterbrochen, davor hatte der WM-Führende Lando Norris im McLaren für die Bestzeit gesorgt. Angesichts der Umstände erschien dieses Ergebnis aber wenig aussagekräftig.

Norris' verbleibende WM-Rivalen Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Oscar Piastri (Australien/McLaren) landeten nur auf den Plätzen neun und 14. Zweiter war der formstarke Italiener Kimi Antonelli im Mercedes vor Charles Leclerc (Monaco/Ferrari). Der Emmericher Nico Hülkenberg fuhr in seinem Sauber auf den vierten Platz.

Las Vegas Grand Prix: Schon 2023 Kanaldeckel-Ärger

Bereits bei der Las-Vegas-Premiere im Jahr 2023 hatten lose Kanaldeckel für massive Probleme gesorgt. Diesmal schien die Formel 1 alles im Griff zu haben, die erste Session verlief ohne Schwierigkeiten. Diese traten dann aber im zweiten Training auf. Zunächst gab es eine Unterbrechung, für die kein Grund genannt wurde.

Später informierte die Formel 1, dass die Session wegen "Wartungsarbeiten an der Strecke" unterbrochen sei. Im Sky-Interview gab Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane an, es gebe "den Verdacht auf eine lose Abdeckung in Kurve 17."

So bleibt den Piloten nun nur noch das dritte freie Training am Samstagmorgen (1.30 Uhr) deutscher Zeit für die Feinabstimmung. Beim Qualifying (5.00 Uhr) und dem drittletzten Saisonrennen am Sonntag (5.00 Uhr/alle Sky) muss alles passen. Die WM führt Norris mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und 49 auf Verstappen an.

Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
