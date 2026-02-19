Mercedes muss sich noch vor Beginn der F1-Saison mit Betrugsvorwürfen auseinandersetzen. Teamchef Toto Wolff ist genervt.

Die neue Formel-1-Saison hat noch nicht einmal begonnen, schon ist Mercedes-Teamchef Toto Wolff von Schummelvorwürfen gegenüber seinem Teamstall genervt.

"Uns wurde gesagt, dass das Verdichtungsverhältnis illegal sei, was völliger Blödsinn ist, absoluter Blödsinn", zeigte sich der 54-Jährige am Rande der Testfahrten in Bahrain empört.

"Und jetzt kommt die nächste Geschichte, unser Kraftstoff sei illegal. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht gibt es morgen etwas anderes, vielleicht, dass ich in den Epstein-Akten vorkomme", wütete Wolff und bereute unter dem Gelächter der anwesenden Journalisten augenblicklich seine Aussage im Hinblick auf den Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Doch was hat es mit den Vorwürfen gegen Mercedes überhaupt auf sich?