Nach Max Verstappen übt auch Fernando Alonso Kritik am Tempo der neuen Rennwagen in der Formel 1 für die Saison 2026.

von Anne Malin

Fernando Alonso findet nach den ersten Testtagen in Bahrain klare Worte zu den neuen Formel-1-Autos.

"In Kurve 12 fahren wir jetzt statt 260 km/h nur noch 200 km/h, weil wir keine Energie verschwenden wollen. Selbst unser Koch könnte diese Auto bei dem Tempo fahren", erklärte Weltmeister aus 2005 und 2006.

Aufgrund der neuen Regularien ist ab dieser Saison die Leistungsverteilung zwischen Verbrennungsmotor und Batterie annähernd bei einem 50/50-Verhätnis.

Zwar knacken die Rennautos weiterhin die 1000-PS-Marke, doch der Verbrenner trägt dazu rund 300 PS weniger bei als noch im Vorjahr. Die Batterien sind allerdings kaum größer geworden. Das bedeutet, dass für die Piloten das Energiemanagement zu einer der Top-Prioritäten wird.

Laut Alonso wird diese Veränderung dazu führen, dass die Fahrer zukünftig in den Kurven vom Gas runter gehen werden, um auf den Geraden mehr Energie zu haben. "Das fahrerische Können war damals noch ein entscheidender Faktor im Kampf um die schnellste Runde. Jetzt ist man davon abhängig, wie viel Energie der Motor auf der nächsten Geraden noch hat", erklärte der Spanier.