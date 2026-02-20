Die ersten Kilometer der neuen Formel-1-Ära sind gefahren. Ein Thema polarisiert besonders: die Starts. Während Mercedes Regelverstöße bei Ferrari reklamiert, haben andere Fahrer Sorge vor Unfällen.

In der Formel 1 sorgt die Einführung der neuen Motorenregeln für 2026 für hitzige Debatten, insbesondere bezüglich der Startprozeduren. Während der laufenden Preseason-Tests in Bahrain haben sich Bedenken zu Sicherheitsrisiken und Komplexität verstärkt.

Die FIA testet derzeit Anpassungen, um potenzielle Probleme zu mildern, doch nicht alle Teams sind einverstanden.

Die neuen Motoren für 2026 basieren auf einem 50/50-Leistungsverhältnis zwischen Verbrennungsmotor (ICE) und elektrischen Komponenten, mit einem Fokus auf nachhaltigen Kraftstoffen und reduziertem Verdichtungsverhältnis von 18:1 auf 16:1. Dies soll den Einstieg neuer Hersteller erleichtern, verändert jedoch die Dynamik bei Rennstarts grundlegend.

Bisherige Anti-Stall-Systeme und Kupplungsverhalten sind angepasst, was zu längeren Vorbereitungszeiten führt: Die Antriebseinheiten benötigen bis zu zehn Sekunden, um den Turbolader optimal aufzuladen, bevor der Start freigegeben werden kann. Fahrer müssen den Motor länger auf hohe Drehzahlen bringen, was das Risiko von Fehlstarts oder Anti-Stall-Aktivierungen erhöht und die Prozedur komplexer macht.