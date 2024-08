Formel 1 in Zandvoort live: GP der Niederlande im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im vergangenen Jahr sicherte sich in Zandvoort Verstappen vor Fernando Alonso (Aston Martin) und Pierre Gasly (Alpine) den ersten Platz. Wer schlägt dieses Jahr zu? Wann geht’s los und wer zeigt die Sessions live? Alle Infos.

Denn an den Rennwochenenden vor der Sommerpause präsentierte sich auch die Konkurrenz stark. Der Zweitplatzierte Lando Norris (McLaren, 199 Punkte) sicherte sich Podiumsplatz um Podiumsplatz, auch Charles Leclerc (Ferrari, 177) und Oscar Piastri (McLaren, 167) machten Boden gut.

Noch führt der aktuelle Weltmeister Max Verstappen die Fahrerwertung in der Formel 1 mit einem komfortablen Vorsprung von 78 Punkten an. Noch.

Die Formel 1 kommt aus der Sommerpause zurück, der Große Preis der Niederlande in Zandvoort läutet die zweite Saisonhälfte ein. ran zeigt, wann Trainings, Qualifying und Rennen stattfinden und wer live im Free-TV und Stream überträgt.

Das Wichtigste in Kürze

Formel 1 live: Zeitplan zum Niederlande-GP in Zandvoort

Niederlande-GP live: Die Formel-1-Strecke in Zandvoort

Formel 1 live im Free-TV: Läuft der Niederlande-GP im Fernsehen?

Ja. Das Rennen in Zandvoort gehört zu den sieben, die in der Saison 2024 von RTL gezeigt werden. Auch das Qualifying am Samstag zeigt der TV-Sender im frei empfangbaren Fernsehen.