Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton nimmt Abschied von seinem Bulldoggen-Rüden Roscoe, der nach einer erneuten Lungenentzündung verstarb. Auf Instagram meldet sich der Ferrari-Pilot emotional zu Wort. Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton trauert: Sein Hund "Roscoe" ist im Alter von rund 13 Jahren verstorben. Ferrari-Fahrer Hamilton schrieb in den sozialen Netzwerken: "Letzte Nacht habe ich meinen besten Freund verloren. Er starb am Sonntagabend in meinen Armen. Danke an euch alle für die Liebe, die ihr ihm all die Jahre entgegengebracht habt. Roscoe für immer." Lewis Hamilton von Ex-Fahrer Marc Surer scharf kritisiert - "Verwöhntes Kind"

Rückkehr der Formel 1 an den Hockenheimring? Chef vermeidet Prognose Sein Bulldoggen-Rüde Roscoe war in den vergangenen Wochen wiederholt an einer Lungenentzündung erkrankt. Zwar hatte sich der Hund zunächst davon erholt, musste jedoch Mitte der Woche erneut in eine Tierklinik eingeliefert werden. Hamilton sprach bereits am Mittwoch (24. September) von "beängstigenden Stunden" und teilte seine Sorge um Roscoe. Online schrieb er: "Bitte denkt alle an Roscoe und betet für ihn." Zwei Tage später gab Hamilton ein Update, bestätigte eine neuerliche Lungenentzündung bei Roscoe - und berichtete von einem Herzstillstand während einer Untersuchung. Nach der Wiederbelebung lag Roscoe im Koma.

Anzeige

Anzeige

Lewis Hamilton verabschiedet sich von seinem Hund Roscoe "Wir wissen nicht, ob er wieder aufwachen wird", schrieb Hamilton und kündigte einen Aufweckversuch für Samstag (27. September) an. Er bedankte sich in den sozialen Netzwerken ausdrücklich "für die Liebe und die Unterstützung" und betonte erneut: "Bitte denkt weiterhin an Roscoe und betet für ihn." Das nächste Posting folgte am frühen Montagnachmittag (29. September). Hamilton schrieb: "Nach vier Tagen an den lebenserhaltenden Maschinen, in denen er mit jeder Faser seiner Kraft gekämpft hat, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden. Er hat bis zum allerletzten Moment niemals aufgehört zu kämpfen."

Anzeige

Anzeige

Formel 1: Oscar Piastri wackelt! Fans liefern mutige WM-Prognose

Er sei "unendlich dankbar" und fühle sich "geehrt", sein Leben mit einer "so wunderschönen Seele" geteilt zu haben. Hamilton bezeichnete Roscoe als einen "Engel und wahren Freund". "Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in meinem Herzen tragen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen