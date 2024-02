Formel 1: Lewis Hamilton vor Sensations-Wechsel zu Ferrari!

Anzeige

Kommt es doch noch zur "Traumehe" zwischen Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Ferrari?

Nach Informationen von "Motorsport-Total.com" befindet sich der Mercedes-Pilot in fortgeschritten Verhandlungen mit dem italienischen Traditionsrennstall. Auch "Sky Sports F1" berichtet, dass ein Wechsel des Mercedes-Stars bevorsteht.

Konkret geht es um einen Wechsel zur Formel-1-Saison 2025. Damit würde Hamilton Carlos Sainz ersetzen, dessen Ferrari-Kontrakt Ende 2024 ausläuft. Charles Leclerc hat seinen Vertrag mit der Scuderia, der ebenfalls nach der kommenden Saison ausgelaufen wäre, erst kürzlich verlängert.

Weder Ferrari noch Mercedes wollen die Situation aktuell kommentieren, doch bereits Ende dieser Woche könnte es zu einer Unterschrift des 39-Jährigen in Maranello kommen, sofern das nicht bereits passiert ist.

In seiner Formel-1-Karriere ist Hamilton seit seinem Einstieg in die Königsklasse im Jahr 2007 nie für einen anderen Motorenhersteller als Mercedes gefahren. Von 2007 bis 2012 ging er zunächst für das Kundenteam McLaren an den Start, seit 2013 für das Werksteam.