Formel 1 - Scuderia Ferrari: Teamchef Fred Vasseur bleibt dem Rennstall erhalten

Die Gerüchte um einen möglichen Abgang haben sich zerschlagen: Frederic Vasseur bleibt Ferrari-Teamchef.

Es gab zuletzt immer wieder Gerüchte, dass sich die Wege von Frederic Vasseur und Ferrari trennen könnten. Nun hat die Scuderia jedoch offiziell bestätigt, dass Vasseurs auslaufender Vertrag verlängert wurde.

"Ferrari N.V. gab heute bekannt, dass Ferrari S.p.A. den Vertrag mit Fred Vasseur um mehrere Jahre verlängert hat. Er wird auch in den kommenden Formel 1-Saisons Teamchef von Scuderia Ferrari HP bleiben", heißt es.

"Die Verlängerung von Freds Vertrag zeigt unseren Willen, auf dem bisher geschaffenen Fundament weiter aufzubauen. Seine Fähigkeit, unter Druck zu führen, Innovation zu fördern und Leistung konsequent zu verfolgen, steht im Einklang mit Ferraris Werten und langfristigen Zielen."

"Unter Freds Führung ist Scuderia Ferrari HP geeint, fokussiert und dem kontinuierlichen Fortschritt verpflichtet. Das in ihn gesetzte Vertrauen spiegelt das Vertrauen des Teams in seine strategische Ausrichtung wider und bekräftigt den gemeinsamen Willen, die Ergebnisse zu liefern, die Ferraris Fans, Fahrer und Teammitglieder erwarten und verdienen", so das Statement.