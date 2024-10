Formel 1: Mick Schumacher und Audi - Logische Liaison! Oder doch Karriere-Sargnagel?

Verlierer: Sergio Perez

Der zarte Aufwärtstrend, den Sergio Perez zuletzt in Baku gezeigt hat, verpuffte in Singapur komplett. Anders als in Aserbaidschan sah er gegen Teamkollege Verstappen so gar kein Land und schied am Samstag bereits in Q2 aus. Im Rennen rettete er geradeso einen Punkt ins Ziel. Mit dem Mexikaner in dieser Form wird Red Bull in der Konstrukteurs-WM keine Chance gegen McLaren haben.