Warum sollte er nicht das Rennen gewinnen, nachdem er in Katar der beste Pilot war? Nur aufgrund eines Taktikfehlers von McLaren verlor er Platz eins. Ansonsten aber dominierte er das Sprint-Qualifying, das Sprint-Rennen und das Qualifying am Samstag.

Der 24-Jährige müsste gewinnen und zudem hoffen, dass Norris bestenfalls Sechster wird. Oder aber: Piastri wird Zweiter, Norris maximal Zehnter und Verstappen maximal Vierter. Zumindest das erste Szenario ist durchaus realistisch.

Zugegeben: Der Australier hat die schwierigste Ausgangssituation. 16 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden Norris, zudem vier Zähler auf Verstappen. Es müsste viel zusammenkommen, damit Piastri Weltmeister wird.

Oscar Piastri hat vor dem letzten Rennen der Formel 1 die geringste Chance auf den WM-Titel. Genau dies könnte aber auch ein Vorteil sein. Ein Kommentar.

Kurzum: Piastri scheint seine Formkrise überwunden zu haben. Er ist in der Rolle des Verfolgers, hat nichts zu verlieren und kann einfach angreifen.

Vettel und Räikkönen können Vorbild für Piastri sein

Piastri wäre nicht der erste "lachende Dritte", der sich im letzten Rennen einer Formel 1 Saison noch völlig überraschend die Weltmeisterschaft holt. Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel haben vorgemacht, wie es geht.

Rückblick auf 2007: Vor dem letzten Rennen in Brasilien führte Lewis Hamilton mit 107 Punkten, gefolgt von Fernando Alonso mit 103 Punkten. Räikkönen lag mit 100 Punkten auf Platz drei. Räikkönen gewann das Rennen und profitierte von den technischen Problemen Hamiltons (P7) sowie Alonsos Platz 5, wodurch er mit einem Punkt Vorsprung (110:109:109) Weltmeister wurde.

Rückblick auf 2010: Vor dem Großen Preis von Abu Dhabi führte Fernando Alonso mit 246 Punkten, Mark Webber hatte 238 Punkte, Vettel lag mit 231 Punkten auf dem dritten Platz. Vettel siegte im Rennen, während Alonso nur Siebter und Webber Achter wurde, sodass Vettel mit vier Punkten Vorsprung seinen ersten Titel holte.

Piastri wird diese Geschichten kennen - nicht zuletzt weil der damals leidtragende Webber heute sein Manager ist.

Und Norris? Er hat alles zu verlieren! Piastri stichelt bereits etwas, um Norris nervös zu machen: "Die Situation, als Gesamtführender zum Finale zu kommen, kenne ich aus meiner Zeit in den Nachwuchsformeln. Und ich weiß, dass es ziemlich hart ist."

Vieles kann schiefgehen, wenn man den Titel gefühlt schon sicher hat: ein misslungenes Qualifying, eine Kollision am Start, ein technischer Defekt, ein verhängnisvoller Fahrfehler, ein Problem beim Boxenstopp, ein Safety-Car zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Sollte Norris dies passieren, müsste Piastri einfach nur noch das Rennen gewinnen - völlig unrealistisch ist das nicht.