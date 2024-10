Formel 1: Red-Bull-Berater Marko eröffnet Psychokrieg gegen Norris und McLaren

Mit einer brisanten Spitze gegen Max Verstappens WM-Konkurrent Lando Norris sorgt Helmut Marko bei McLaren-Boss Zak Brown für großen Ärger.

Sechs Rennen vor Saisonschluss spitzt sich der Titelkampf in der Formel 1 zwischen Weltmeister Max Verstappen und seinem Herausforderer Lando Norris zu – nicht nur auf der Strecke.

Auch abseits davon werden die Bandagen nun härter. Red-Bull-Berater Helmut Marko hatte sich vor dem Grand Prix der USA abwertend über die psychische Verfassung von Verstappens Konkurrent Norris geäußert.

"Norris hat eine Startschwäche, außerdem ist er nicht der Stärkste im Kopf. Dabei wird der Druck mit jedem Rennen größer, weil in Wahrheit muss er jedes Mal gewinnen, um den Rückstand noch aufzuholen", sagte der Österreicher dem Portal "oe24".

Im "Motorsport-Magazin" legte Marko in Richtung Norris nach: „Wie ich jetzt gelesen habe, muss er am Renntag gewisse Rituale einhalten, damit er überhaupt seine Leistung bringt."

Bei Norris‘ Teamchef Zak Brown kamen Markos Einlassungen über die mentale Verfassung des Rivalen überhaupt nicht gut an. "Darin herumzustochern, halte ich für ziemlich unangebracht. Das wirft uns zehn, zwanzig Jahre zurück", kritisierte Brown am Rande des US-Grand-Prix in einer Medienrunde den 81-Jährigen scharf.