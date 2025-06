Mit 35 Jahren hat er sich am Ende der Warteschlange wieder eingereiht. In der Hoffnung, dass seine Auszeit nur von kurzer Dauer ist. In der Zwischenzeit hat Bottas alles richtig gemacht: Er kehrte zu seinem früheren Team Mercedes zurück, übernahm die Rolle des Ersatzfahrers und erhielt Lob von Teamchef Toto Wolff ebenso wie vom jungen Stammfahrer Andrea Kimi Antonelli, der Bottas für dessen Unterstützung dankbar ist.

Darüber, welche Optionen er hat und wie seine Chancen auf ein Grand-Prix-Comeback stehen, hat er jetzt im offiziellen Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" gesprochen.

Nachdem er seinen Stammplatz bei Sauber am Ende der vergangenen Saison verloren hat, ist Valtteri Bottas als dritter Fahrer zu Mercedes zurückgekehrt. Doch der Finne will 2026 wieder Rennen fahren.

Ein Platz, der wohl nicht in Frage kommt, ist seine aktuelle Heimat. Mercedes scheint an Antonelli und George Russell festhalten zu wollen. Obwohl Russells Vertrag Ende 2025 ausläuft und bislang nicht verlängert wurde.

2025: Lucas Auer (Mercedes) Platz: 1 (6 Punkte auf Platz 2) Momentan führt "Luggi" die Meisterschaft an. Vize-Meister wurde er 2022 bereits. Es sind nur sechs Punkte auf den Marken-Kollegen Jules Gounon und noch viele Rennen. Aber die Highlights vom Lausitzring mit Photo-Finish, vielen tollen Manövern und viel Kontakt zwischen den Autos machen Lust auf mehr! - DTM-Saison 2025 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

2025: Mirko Bortolotti (Lamborghini) Platz: 10 (41 Punkte auf Platz 1) Weg von SSR Performance und neu bei Team Abt. Bortolotti braucht Zeit in seinem neuen Team. Kollege Nicki Thiim hat noch größere Probleme. Doch eines Champs würdig, ist er sich dessen bewusst und stärkt seinem neuen Rennstall den Rücken. Die Saison ist erst zwei Rennwochenenden alt, aber der Abstand wird immer größer. Wird Bortolotti das nächste Opfer des DTM-Titelfluchs? Nächster Stop ist im niederländischen Zandvoort ( live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App ).

2024: Mirko Bortolotti (Lamborghini) Platz: 1 (17 Punkte auf Platz 2) Sein Vorjahresrivale schnappte sich knapp vor Kelvin van der Linde den Titel. Das sind übrigens auch die beiden einzigen Fahrer, die es seit der GT-Ära schafften, zwei Mal unter die besten drei Plätze in der Meisterschaft zu fahren. BOR wurde Zweiter und Erster, KVDL in 2021 Dritter und 2024 Zweiter. Ein Beweis, wie eng die DTM beisammen liegt.

2023: Thomas Preining (Porsche) Platz: 1 (33 Punkte auf Platz 2) Brutale Performance des Österreichers. Während Teamkollege Dennis Olsen Siebter in der Fahrerwertung wurde, lieferte sich Preining ein tolles Duell um die Meisterschaft mit Mirko Bortolotti. Im großen Finale in Hockenheim gewann Preining mit einer perfekten Performance beide Rennen und wurde verdient Champ.

2023: Sheldon van der Linde (BMW) Platz: 4 (95 Punkte auf Platz 1) Tough. Zu keinem Zeitpunkt lag eine Titelverteidigung wirklich in der Luft. SVDL gewann zwar ein Rennen am Norisring, konnte sonst aber nicht an die Vorsaison anknüpfen. Platz vier liest sich nicht so schlecht, aber der Abstand von 95 Punkten zeigt das deutliche Ergebnis.

2021: Maximilian Götz (Mercedes) Platz: 1 (3 Punkte auf Platz 2) Dieser ging stattdessen an den heutigen ranRacing -Experten Maximilian Götz! In einem Herzschlagfinale bewahrte er die Nerven und gewann sensationell den Titel vor dem heutigen Formel-1-Fahrer Liam Lawson. Dritter wurde Kelvin van der Linde. Ein Mercedes vor einem Ferrari vor einem Audi.

2021: Rene Rast (ranRacing-Experte) Wer weiß, wie Rast 2021 abgeschnitten hätte. Er wechselte in die Formel E und versuchte sich so in neuen Gefilden. An die DTM-Strecke kam er lediglich als ranRacing -Experte. Den Titel konnte er so natürlich nicht verteidigen.

DTM-Fluch! Kein Champion seit 2020 der Titelverteidigung nahe Es zeichnet sich seit fünf Jahren ein Trend ab. Die letzte dominante DTM -Ära eines Fahrers war noch vor der GT3-Zeit. Rene Rast gewann 2017 den Titel, 2018 wurde er hinter Gary Paffett 2., 2019 und 2020 gewann er wieder. Doch seitdem schaffen es die Champions nicht mehr, eine große Rolle in der Titelverteidigung zu spielen. ran zeigt Euch das verfluchte Jahr nach der Meisterschaft. - DTM-Saison 2025 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

Ein anderes Topteam könnte hingegen 2026 einen Fahrer suchen: Red Bull hat das zweite Cockpit Yuki Tsunoda überlassen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er nach dem Grand Prix von Abu Dhabi den Sergio-Perez-Abschiedsgruß erhalten wird. Doch auch ein Wechsel nach Milton Keynes erscheint für Bottas unwahrscheinlich: "Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Fahrer außerhalb ihrer Akademie in Betracht ziehen. Sie haben ja so viele. Und sie haben natürlich auch ihr Juniorteam, das RB-Team", sagt er.

Auf die Frage, ob er mit Red Bull über ein Cockpit für 2025 gesprochen habe, antwortet Bottas überraschend offen - und deutet persönliche Differenzen an: "Nicht wirklich. Das Thema war schnell vom Tisch, weil es offenbar eine Person - oder mehrere - bei Red Bull gibt, die kein großer Fan von mir ist. Aber so ist das Leben."

"Dass sie künftig Mercedes-Motoren verwenden, ist meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Sie sind dieses Jahr beim zweiten Fahrer angelangt, und ich denke, die nächsten Rennen werden zeigen, wie es weitergeht. Wenn ein Team in Schwierigkeiten steckt, kann Erfahrung auf jeden Fall helfen. Aber in diesem Sport gibt es viele politische Einflüsse. Ich habe zum Beispiel keine zig Millionen, um mir ein Cockpit zu kaufen."

Cadillac: Bottas' wahrscheinlich beste Chance

Eine Chance für Bottas ist außerdem die bevorstehende Erweiterung des Starterfeldes. Cadillac wird 2026 als elftes Team in die Formel 1 einsteigen. Die traditionsreiche US-Marke will sich von Beginn an stark präsentieren - und ein erfahrener Pilot wie Bottas könnte genau das leisten. Zwar wird Sergio Perez derzeit intensiv mit dem Team in Verbindung gebracht, doch auch Bottas brächte reichlich Erfahrung mit, insbesondere mit Blick auf die neuen Regularien.

Warten will er auf Cadillac allerdings nicht ewig: "Ich glaube nicht, dass sie in großer Eile sind", sagt Bottas. "Sie sind sehr beschäftigt damit, das Auto rechtzeitig zum Saisonstart in Melbourne oder zumindest für den ersten Test Anfang nächsten Jahres auf die Strecke zu bringen. Aber was meinen eigenen Zeitplan betrifft: Ich will spätestens im August wissen, wie es für mich 2026 weitergeht. Dann muss ich anfangen, konkrete Pläne zu machen. Hoffentlich erfahren wir vorher schon mehr."