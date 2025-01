Der Start bei Ferrari und Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton ist gemacht. Nun geht die Phase los, in der die Grundlagen für die anstehende Saison gesetzt werden.

Der erste Formel-1-Test von Lewis Hamilton bei Ferrari hat in der vergangenen Woche hohe Wellen geschlagen. Mit Spannung wurden die ersten Fahrkilometer des siebenmaligen Weltmeisters in Fiorano erwartet, der sich am Mittwoch den Ferrari SF-23 mit Teamkollege Charles Leclerc geteilt hatte.

Doch wie geht es jetzt für den 40-Jährigen weiter? Tatsächlich müssen Fans gar nicht so lange warten, bis Hamilton wieder im roten Renner sitzt, denn schon in dieser Woche wird er seine Vorbereitungen auf seine erste Formel-1-Saison in Rot weiter vorantreiben.

In den kommenden zehn Tagen wird Ferrari fünf Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit seinen Stammfahrern einlegen.

Zunächst wird Ferrari ab morgen drei Tage lang in Spanien testen und erneut mit einem SF-23 aus der Saison 2023 über die Piste rollen. Ferrari nutzt damit sein erlaubtes Kontingent der sogenannten TPC-Tests ("Testing of Previous Cars") aus, denn in diesem Jahr werden die Teams auf vier Tage und 1.000 Kilometer mit ihren Stammpiloten eingeschränkt.