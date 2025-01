Formel 1 - Großer Preis von Belgien: Spa bleibt im Kalender, allerdings mit Pausen

Fans des Großen Preises von Belgien dürfen sich freuen: Das Traditionsrennen in Spa bleibt bis mindestens 2031 im Formel-1-Kalender. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn das Rennen wird in den kommenden sechs Jahren lediglich viermal stattfinden.

Der große Preis von Belgien bleibt im Rennkalender der Formel 1. Allerdings: 2028 und 2030 wird die Traditionsstrecke in Ostbelgien ausgelassen. Konkret bezieht sich der neue Vertrag auf die Jahre 2026 bis 2031, wobei das Rennen aber lediglich 2026, 2027, 2029 und 2031 ausgetragen wird. Der alte Kontrakt wäre am Ende des Jahres 2025 ausgelaufen.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali lobt: "Spa-Francorchamps wird zu Recht von Fahrern und Fans gleichermaßen als eine der besten Rennstrecken der Welt gepriesen und hat in den vielen Saisons der Formel 1 einige unglaubliche Momente erlebt."

"In den letzten Jahren wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um die Anlage und das Gesamterlebnis für die Fans zu verbessern, und ich möchte dem Veranstalter und der wallonischen Regierung meine Anerkennung für ihr Engagement und ihre leidenschaftliche Unterstützung der Formel 1 in Belgien aussprechen", so Domenicali.

Die Grand-Prix-Bosse Melchior Wathelet und Vanessa Maes ergänzen: "Wir sind beide sehr stolz auf diese Vertragsverlängerung, die das gegenseitige Vertrauen widerspiegelt, das wir durch die Modernisierung unserer Infrastruktur, die Rekordbesucherzahlen und das fantastische Fanerlebnis in den letzten Jahren aufgebaut haben."