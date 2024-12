Formel 1 - Toto Wolff: Lewis Hamilton sieht aus wie die Leibwächter von Lord Palpatine

Lewis Hamilton sorgte mit seinen Outfits in Abu Dhabi für Aufsehen. Mercedes-Boss Toto Wolff hatte einen speziellen Vergleich parat.

Lewis Hamilton hat mit der Wahl seines Outfits in Abu Dhabi, bei seinem allerletzten Rennwochenende als Mercedes-Fahrer, bei seinem langjährigen Teamkollegen Nico Rosberg für Stirnrunzeln gesorgt. Denn dass er am Sonntag in den roten Farben seines zukünftigen Arbeitgebers an der Strecke ankam, empfand Rosberg als "nicht angebracht".

Hamilton tauchte am Yas Marina Circuit am Donnerstag in einem weißen Outfit mit einem leichten Graustich auf, also gefühlt in den Farben von Mercedes. Am Samstag trug er dann ein weißes Shirt mit roter Hose und rotem Mantel. Und am Donnerstag erschien er komplett in einem roten Farbton im Paddock.

Ob die Symbolik reiner Zufall war oder nicht, konnte am Rennwochenende nicht geklärt werden, weil Hamilton darauf vor Ort nicht angesprochen wurde. Doch viele Fans interpretierten die Wahl des Outfits des modebewussten Superstars so, dass er damit den Übergang von Mercedes zu Ferrari symbolisieren wollte.

Eine Symbolik, die Rosberg "schlecht" findet, denn am letzten offiziellen Tag als Mercedes-Fahrer wäre seiner Meinung nach "Silber angebracht gewesen", sagt der "Sky"-Experte und ergänzt: "Diese Entscheidung finde ich sehr seltsam und nicht angebracht. Schade. Es ist sein Tag, und daher ist es okay. Sie feiern ihn und schätzen ihn, und sie haben nach wie vor eine gute Beziehung. Es ist aber ein kleiner Punkt, den ich schade finde."

Doch bei Mercedes nimmt man Hamilton die Kleidungswahl in Abu Dhabi nicht übel. Teamchef Toto Wolff lässt sich auf die seiner Ansicht nach eher müßige Diskussion über Hamiltons Farbtöne gar nicht erst ein und beantwortet eine Frage von "Sky" nach genau dem Thema augenzwinkernd damit, dass Hamilton "irgendwie so wie dieser Lord Palpatine von Star Wars" aussehe.