Formel 1: Verstappen im freien Training hinter Leclerc - Ferrari auch mit Sainz stark

Power Ranking vor dem dritten Saisonrennen in Australien

Die ersten beiden Saisonrennen der Formel 1 sind in den Büchern. An der Spitze herrscht das gewohnte Bild mit Max Verstappen als Dauersieger. Doch dahinter wird es teilweise wild. ran präsentiert das Power Ranking vor dem dritten Saisonrennen in Australien. © IMAGO/Motorsport Images