Formel 1: Verstappen zum elften Mal auf Startplatz eins

Weltmeister Max Verstappen steht zum elften Mal im 20. Saisonrennen der Formel 1 auf der Pole Position. Der Red-Bull-Topstar fuhr im Qualifying von Brasilien dem Rest des Feldes und den pechschwarzen Wolken über Sao Paulo davon und hatte in 1:10,727 Minuten nichts mehr zu befürchten. In der Schlussphase verhinderte ein Unwetter mit stürmischen Windböen und einsetzendem Regen bessere Zeiten der Konkurrenz.

Neben Verstappen steht Ferrari-Pilot Charles Leclerc beim Start am Sonntag (18.00/Sky) in der ersten Reihe. Dahinter folgt das zuletzt schwächelnde Aston-Martin-Duo mit Lance Stroll und dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso, Reihe drei bilden die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell. Nico Hülkenberg verpasste die Top Ten und reihte sich als Elfter in die Startaufstellung ein.

Am Samstag wird zunächst die Startreihenfolge für den Sprint am Samstagabend (19.30 Uhr) ermittelt. Das Shootout beginnt um 15.00 Uhr MEZ (beides live bei Sky).