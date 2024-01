Formel 1: Was Günther Steiner jetzt vorhat

Befindet sich Günther Steiner nach dem Ende seiner Teamchef-Laufbahn beim Formel-1-Team Haas schon wieder aktiv auf Jobsuche? Steiner selbst sagt: "Ich will nicht nichts machen." Eine wie auch immer geartete "Auszeit" komme für ihn nicht in Frage.

Also warte er einfach ab, erklärt Steiner im Exklusivinterview mit "Motorsport-Total.com". Tenor: "Wenn sich etwas ergibt, das mir gefällt, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. So war es immer schon: Wenn mir etwas nicht getaugt hat, habe ich es gelassen. Aber jetzt weiß ich nicht, welche Möglichkeiten es gibt."

Formel 1 ja, aber "nicht um jeden Preis"

Deshalb müsse er nicht um jeden Preis wieder in die Formel 1 zurückkehren, sagt Steiner. O-Ton: "Ich werde nichts tun, nur um dabei zu sein. Ich bin keine 38 mehr. Daher: Wenn ich etwas mache, dann will ich Freude daran haben. Ich will nicht in der Formel 1 sein, nur um in der Formel 1 zu sein. Darum geht es mir nicht im Leben."