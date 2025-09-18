Champions League - Eintracht Frankfurt: Im Galatasaray-Block kam es offenbar zu Prügeleien

Der Start in die Champions League endet für Galatasaray Istanbul mit einer bitteren Niederlage in Frankfurt. Bei einigen Auswärtsfans brennen offenbar die Sicherungen durch.

Galatasaray Istanbul ist mit großen Erwartungen in die neue Saison der Königsklasse gestartet, die 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt sorgte bei den Auswärtsfans für große Ernüchterung und Enttäuschung.

Nach dem Treffer zum Endstand durch Frankfurts Ansgar Knauff in der 75. Minute verließen einige Fans den Block, es kam offenbar auch zu Tumulten und Handgreiflichkeiten unter den Galatasaray-Anhängern.

Die Polizei musste laut "Sky" eingreifen, um für Ruhe im Auswärtsblock des Deutsche Bank Parks zu sorgen.