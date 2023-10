Anzeige

Nico Hülkenberg absolviert sein 200. Rennen bei den Haas-Hinterbänklern. Dabei hat der 36-Jährige bewiesen, dass er immer noch einen Platz in einem Top-Team verdient hat. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Timing ist alles. Erst recht in der Formel 1.

Nico Hülkenberg weiß das. Deshalb geht er entspannt mit der Tatsache um, dass er während seiner Karriere irgendwie immer an einem Top-Team vorbeigeschrammt ist.

Ändern kann er die Vergangenheit eh nicht mehr. Dafür aber die Zukunft beeinflussen.

Der Deutsche war immer mal wieder in der Verlosung für einen Platz bei Ferrari und Co., vorgezogen wurden aber stets andere. Sein 200. Rennen am Sonntag absolviert er für Haas. An schlechten Tagen die Hinterbänkler, an guten ein Mittelfeld-Team.

Auch damit geht Hülkenberg entspannt um. Denn das kann er nur mäßig beeinflussen.

Dabei hätte der Emmericher einen Platz in einem Top-Team verdient. Auch heute noch, und auch mit 36 Jahren noch. Denn Hülkenberg hat in dieser Saison bei Haas bewiesen, dass er eine Menge Zutaten mitbringt, um einem ambitionierten Rennstall weiterzuhelfen.

Audi zum Beispiel.