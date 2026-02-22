- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport

Mick Schumacher in der IndyCar-Serie: Keine Lust auf Rookie-Status

  • Veröffentlicht: 22.02.2026
  • 23:57 Uhr
  • ran.de

Die Testfahrten sind beendet, jetzt wird es ernst für Mick Schumacher: Am kommenden Wochenende wartet der Saisonstart in der IndyCar-Rennserie.

Mick Schumacher musste erst einmal etwas klarstellen. Ja, er ist 2026 der Rookie in der Indy-Car-Rennserie. Schließlich ist es seine erste Saison, die am 1. März in St. Petersburg beginnt.

Allerdings gefällt ihm die Bezeichnung "nach so vielen Jahren im Sport nicht. Das ging mir bereits in Le Mans auf die Nerven", sagte er.

Und fügte an: "Deswegen verweigere ich, diese Saison als Rookie-Jahr abzustempeln. Das würde ja bedeuten, dass ich mir Rookie-Fehler erlauben könnte. Wir sind hier, um einen Job in einer anspruchsvollen Serie abzuliefern."

In der vergangenen Woche absolvierte er zwei weitere Testtage für sein Team Rahal Letterman Lanigan Racing. Was die Zeiten angeht, lief es eher holprig, Schumacher reihte sich im hinteren Mittelfeld ein.

Aber es geht für ihn vor seinem Debüt nicht nur um schnelle Runden. Auch die Anzahl ist wichtig, und 222 Umläufe können sich sehen lassen. Komplett gerüstet ist Schumacher aber noch nicht, das wird wohl noch ein wenig dauern.

- Anzeige -
- Anzeige -

Schumacher muss lernen, sich zu entspannen

"Ich muss lernen, mich in diesem Umfeld zu entspannen. Normalerweise bin ich so angespannt im Auto und will es auf eine besondere Art fühlen. Diese Umstellung fällt mir wirklich schwer, es ist einfach seltsam. Das Ziel wird sein, dass es sich über das Jahr hinweg entwickelt“, sagte er. Und verdeutlichte, dass er die Warterei satt hat: „Jetzt wird es auch Zeit für ein Rennen!"

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Charles Leclerc im neuen Ferrari
News

Formel 1: Ferrari und Leclerc Testsieger in Bahrain

  • 20.02.2026
  • 17:15 Uhr
(3) Max Verstappen (NED) - Oracle Red Bull Racing - Red Bull RB22 - Red Bull Ford during the day5 (Feb 19th) of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Champions...
News

F1-Startprozess gefährlich? "Könnt aus der Box starten"

  • 20.02.2026
  • 11:32 Uhr
imago images 1066332929
News

Spektakuläre Rückkehr! Neues Cockpit für Ex-DTM-Champion

  • 20.02.2026
  • 10:59 Uhr
imago images 1072864770
News

"Absoluter Blödsinn" Mercedes-Boss wehrt sich gegen Vorwürfe

  • 19.02.2026
  • 23:34 Uhr
Oscar Piastri in Bahrain
News

Formel 1: Antonelli und Piastri vorne

  • 19.02.2026
  • 17:09 Uhr
Fernando Alonso in Bahrain
News

Alonso sauer nach F1-Tests: "Unser Koch könnte dieses Auto fahren"

  • 19.02.2026
  • 16:05 Uhr
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in Bahrain
News

Motoren-Zoff in der Formel 1: Abstimmung über neue Messung

  • 18.02.2026
  • 17:25 Uhr
Sebastian Vettel und Max Verstappen in Brasilien
News

Motorsport-Hammer: Vettel und Verstappen bald Kollegen?

  • 18.02.2026
  • 17:15 Uhr
Bereits in Zandvoort kam es zu Problemen mit den Fans
News

Formel 1 verliert Traditionsstrecke - Grand Prix feiert Comeback

  • 18.02.2026
  • 15:15 Uhr
Verstappen oder Norris - wer wird Weltmeister?
News

Formel 1: Alle Infos zur Saison 2026 - Fahrer, Teams, Strecken

  • 18.02.2026
  • 15:14 Uhr