Mick Schumacher in der IndyCar-Serie: Keine Lust auf Rookie-Status
- Veröffentlicht: 22.02.2026
Die Testfahrten sind beendet, jetzt wird es ernst für Mick Schumacher: Am kommenden Wochenende wartet der Saisonstart in der IndyCar-Rennserie.
Mick Schumacher musste erst einmal etwas klarstellen. Ja, er ist 2026 der Rookie in der Indy-Car-Rennserie. Schließlich ist es seine erste Saison, die am 1. März in St. Petersburg beginnt.
Allerdings gefällt ihm die Bezeichnung "nach so vielen Jahren im Sport nicht. Das ging mir bereits in Le Mans auf die Nerven", sagte er.
Und fügte an: "Deswegen verweigere ich, diese Saison als Rookie-Jahr abzustempeln. Das würde ja bedeuten, dass ich mir Rookie-Fehler erlauben könnte. Wir sind hier, um einen Job in einer anspruchsvollen Serie abzuliefern."
In der vergangenen Woche absolvierte er zwei weitere Testtage für sein Team Rahal Letterman Lanigan Racing. Was die Zeiten angeht, lief es eher holprig, Schumacher reihte sich im hinteren Mittelfeld ein.
Aber es geht für ihn vor seinem Debüt nicht nur um schnelle Runden. Auch die Anzahl ist wichtig, und 222 Umläufe können sich sehen lassen. Komplett gerüstet ist Schumacher aber noch nicht, das wird wohl noch ein wenig dauern.
Schumacher muss lernen, sich zu entspannen
"Ich muss lernen, mich in diesem Umfeld zu entspannen. Normalerweise bin ich so angespannt im Auto und will es auf eine besondere Art fühlen. Diese Umstellung fällt mir wirklich schwer, es ist einfach seltsam. Das Ziel wird sein, dass es sich über das Jahr hinweg entwickelt“, sagte er. Und verdeutlichte, dass er die Warterei satt hat: „Jetzt wird es auch Zeit für ein Rennen!"