Mick Schumacher in der IndyCar-Serie: Keine Lust auf Rookie-Status

Die Testfahrten sind beendet, jetzt wird es ernst für Mick Schumacher: Am kommenden Wochenende wartet der Saisonstart in der IndyCar-Rennserie.

Mick Schumacher musste erst einmal etwas klarstellen. Ja, er ist 2026 der Rookie in der Indy-Car-Rennserie. Schließlich ist es seine erste Saison, die am 1. März in St. Petersburg beginnt.

Allerdings gefällt ihm die Bezeichnung "nach so vielen Jahren im Sport nicht. Das ging mir bereits in Le Mans auf die Nerven", sagte er.

Und fügte an: "Deswegen verweigere ich, diese Saison als Rookie-Jahr abzustempeln. Das würde ja bedeuten, dass ich mir Rookie-Fehler erlauben könnte. Wir sind hier, um einen Job in einer anspruchsvollen Serie abzuliefern."

In der vergangenen Woche absolvierte er zwei weitere Testtage für sein Team Rahal Letterman Lanigan Racing. Was die Zeiten angeht, lief es eher holprig, Schumacher reihte sich im hinteren Mittelfeld ein.

Aber es geht für ihn vor seinem Debüt nicht nur um schnelle Runden. Auch die Anzahl ist wichtig, und 222 Umläufe können sich sehen lassen. Komplett gerüstet ist Schumacher aber noch nicht, das wird wohl noch ein wenig dauern.