Mick Schumacher präsentiert neuen Helm mit Botschaft an Papa Michael

Zum anderen findet sich auf dem Helm auch noch eine liebevolle Botschaft an seinen Vater, Formel-1 -Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Zum einen dürfte der Deutsche in knalligem Gelb auf den Rennstrecken in jedem Fall auffallen – speziell im dunkelblau gehaltenen Alpine-Boliden.

Auch im Jahr 2025 bleibt Mick Schumacher Fahrer in der Langstreckenweltmeisterschaft WEC. Auf Instagram hat der 25-Jährige nun das Design für seinen neuen Helm präsentiert - und seine Fans damit erfreut.

Mick Schumacher mit Botschaft an Papa Michael

Neben chinesischen Schriftzeichen in schwarzer Schrift an der Seite befindet sich das Highlight hinten auf dem Helm. Zu sehen ist neben der 47, die Mick Schumacher bereits in der Königsklasse als Startnummer wählte, ein Drache.