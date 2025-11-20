Mick Schumacher verkündet Abschied von Alpine: IndyCar rückt näher

Mick Schumacher und das Alpine Endurance Team haben ihre Trennung bekanntgegeben. In den sozialen Medien bestätigt Schumacher damit, was bereits erwartet wurde: Nach zwei Jahren im Signatech-Team verlässt er den Renault-Konzern. Auf seinen Social-Media-Kanälen schreibt er: "Ich bin sehr dankbar für die vergangenen zwei Jahre mit dem Alpine Endurance Team. Ich habe auf und abseits der Strecke enorm viel gelernt und bin allen dankbar, die Teil dieser Reise waren. Ich wünsche dem Team für die Zukunft nur das Beste. Bleibt dran für 2026." Das Alpine Endurance Team reagiert umgehend und bedankt sich seinerseits für die Zusammenarbeit: "Vielen Dank, Mick! Es war eine Freude, die vergangenen zwei Jahre mit dir zusammenzuarbeiten. Wir wünschen dir nur das Beste für das, was als Nächstes kommt!" Schumacher und IndyCar - Christian Danner: "Mick sollte den Traum Formel 1 endgültig abhaken

Mick Schumacher nutzt seine Chance und sendet ein starkes Signal an die Formel-1-Welt Nach zwei Saisons in der Langstrecken-Weltmeisterschaft endet damit ein Kapitel, das sportlich und persönlich wichtig für Schumacher war. Der heute 25-Jährige fand nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere in der WEC schnell eine neue Heimat. Er entwickelte sich gleich zu einem der besten Fahrer im Feld und konnte sich auf die hochkomplexen Hypercars schnell einschießen.

Dennoch verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass seine Zukunft nicht mehr im Prototypensport liegen wird. Die nun bestätigte Trennung lässt wenig Zweifel daran, dass Schumacher sich neu orientiert. Denn, wie er selbst stets zugab, ist er mit Le Mans nie wirklich warm geworden. Stattdessen bleiben Monoposto seine Leidenschaft. Und dort dürfte seine Zukunft liegen. Daraus machte er bereits beim WEC-Finale in Bahrain kein Geheimnis: "Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich Single-Seater mag. Ich fahre sehr gerne mein eigenes Auto."

