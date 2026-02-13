- Anzeige -
Olympische Winterspiele 2026

Olympia 2026: Gratis-Kondome sind aufgebraucht - Nachschub ist unsicher

  • Veröffentlicht: 13.02.2026
  • 14:01 Uhr
  • ran.de

Im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo sind die Kondome ausgegangen. Es ist ungewiss, ob weitere Präservative bereitgestellt werden.

Bei den Olympischen Winterspielen geht es offenbar heiß her - nicht nur sportlich.

Laut einem Bericht von "La Stampa" sind im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo bereits vor der Halbzeit der Winterspiele die kostenlosen Kondome aufgebraucht.

"Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte der Sportler, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ob die Bewohner des Olympischen Dorfs mit Nachschub rechnen dürfen, ist offen. "Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß wann", sagte der Unbekannte.

Die mehreren Tausend Präservative mit dem Olympia-Logo, die den Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung gestellt wurden, sind alle weg.

Im Dorf Fiames bei Cortina d'Ampezzo standen den Athletinnen und Athleten etwa 10.000 Präservative zur Verfügung – deutlich weniger als bei den Sommerspielen 2024 in Paris, wo etwa 300.000 verteilt worden waren, bei allerdings deutlich mehr Teilnehmern.

Auch im Olympischen Dorf in Mailand lagen Kondome aus, dort allerdings bei strengen Besuchsregeln. Laut dem Bericht sei besonders ein Ruheraum mit gedämpftem Licht und Sichtschutz bei den Athletinnen und Athleten beliebt.

