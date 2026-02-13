Im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo sind die Kondome ausgegangen. Es ist ungewiss, ob weitere Präservative bereitgestellt werden.

Bei den Olympischen Winterspielen geht es offenbar heiß her - nicht nur sportlich.

Laut einem Bericht von "La Stampa" sind im olympischen Dorf von Cortina d’Ampezzo bereits vor der Halbzeit der Winterspiele die kostenlosen Kondome aufgebraucht.

"Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg", klagte der Sportler, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ob die Bewohner des Olympischen Dorfs mit Nachschub rechnen dürfen, ist offen. "Sie haben uns zwar versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß wann", sagte der Unbekannte.