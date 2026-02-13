- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und cortina

Olympia - Lindsey Vonn kündigt an: Noch zwei weitere Operationen

  • Aktualisiert: 13.02.2026
  • 18:19 Uhr
  • SID

Die schwer gestürzte Speed-Queen Lindsey Vonn muss noch mindestens zweimal operiert werden.

Das bestätigte die 41 Jahre alte Skirennläuferin in einem Video, das sie aus der Klinik Ca' Foncello in Treviso in den Sozialen Medien postete.

Sie blicke auf "ein paar harte Tage" zurück, erzählte Vonn im Krankenbett, "ich fühle mich wieder mehr wie ich selbst, aber es ist noch ein langer, weiter Weg."

Die nächste und dann schon vierte OP an ihrem schwer verletzten linken Bein werde bereits am Samstag durchgeführt, berichtete Vonn. Danach könne sie die Klinik wohl verlassen und sich zu Hause in den USA einem weiteren Eingriff unterziehen.

Vonn bedankt sich für Genesungswünsche

Vonn bedankte sich in dem 1:45 Minuten langen Clip für all die Genesungswünsche, Blumen und Briefe, die sie erreicht hätten. "Das hat mir wirklich sehr geholfen." Ihr Kopf ruhte auf einem Stofftier-Hai, einen Stoffhund hielt sie mit einem Lächeln in die Kamera.

Insgesamt sei sie "noch immer ziemlich unbeweglich", meinte Vonn, aber sie bekomme Besuch von "vielen Freunden und Familie. Ich fühle mich sehr vom Glück begünstigt." Am Ende schickte sie einen Gruß an die US-Mannschaft bei den Winterspielen, die für sie mit ihrem Sturz bei der Abfahrt so jäh beendet waren: "Go, Team USA!"

