Die schwer gestürzte Speed-Queen Lindsey Vonn muss noch mindestens zweimal operiert werden.

Das bestätigte die 41 Jahre alte Skirennläuferin in einem Video, das sie aus der Klinik Ca' Foncello in Treviso in den Sozialen Medien postete.

Sie blicke auf "ein paar harte Tage" zurück, erzählte Vonn im Krankenbett, "ich fühle mich wieder mehr wie ich selbst, aber es ist noch ein langer, weiter Weg."

Die nächste und dann schon vierte OP an ihrem schwer verletzten linken Bein werde bereits am Samstag durchgeführt, berichtete Vonn. Danach könne sie die Klinik wohl verlassen und sich zu Hause in den USA einem weiteren Eingriff unterziehen.