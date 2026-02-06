Curling (M): Norwegen mit dem nächsten Sieg Die Norweger feiern ebenfalls ihren zweiten Sieg im Turnierverlauf. Nachdem die Skandinavier bereits nach acht Ends mit 7:3 führen, kann Tschechien im neunten End nur noch auf 4:7 verkürzen. Damit ist das Spiel frühzeitig beendet und Norwegen teilt sich mit Italien, Großbritannien und Deutschland den dritten Platz in der Tabelle.

Curling (X): Schweiz weiter ungeschlagen Auch die Schweiz ist im olympischen Turnier weiter ungeschlagen und besiegt im dritten Spiel am Ende knapp mit 9:7 China. Damit bleibt die Schweiz mit Kanada auf Platz eins.

Curling (M): Kanada bezwingt Olympiasieger Die Kanadier gewinnen am Ende knapp mit 8:6 gegen die Olympiasieger von Peking, Schweden und feiern damit den dritten Sieg im dritten Spiel.

Curling (M): Deutschland gewinnt gegen Italien Mit dem letzten Stein fällt im Extra-End die Entscheidung. Skip Muskatewitz gibt dem Stein viel Schwung mit. Damit wird der italienische Stein aus dem grünen Ring gedrückt und der deutsche Stein ist näher am Haus. Damit gewinnt Deutschland mit 6:5 gegen Italien und feiert seinen zweiten Sieg im dritten Spiel. Für die Gastgeber ist es die erste Niederlage im olympischen Turnier.

Skeleton (M): Weston ist Olympiasieger Matt Weston erwischt oben noch einmal einen blitzsauberen Start und baut seinen Vorsprung auf Jungk auf über sechs Zehntel aus. Auch danach macht der Brite keinen Fehler mehr und stellt in 55,61 noch einmal einen neuen Bahnrekord auf. In 3:43,33 Minuten ist Matt Weston Olympiasieger 2026 vor den beiden Deutschen Axel Jungk (+0,88 Sek.) und Christopher Grotheer (1:07). Felix Keisinger belegt am Ende einen starken sechsten Rang.

Skeleton (M): Silber ist Jungk nicht mehr zu nehmen Jungk kommt etwas unsauber aus Kurve vier und verliert dann weiter auf Grotheer. Bei der letzten Zwischenzeit ist er noch 29 Hundertstel vorne. Im Ziel sind es dann 19 Hundertstel Vorsprung auf seinen Landsmann. Damit hat Axel Jungk mindestens Silber sicher. Was macht nun Weston?

Skeleton (M): Grotheer hat Medaille sicher Der Olympiasieger von Peking ist oben wieder nicht der schnellste und liegt vor der Kurve acht nur noch eine Hundertstel Vorsprung. Anschließend trifft er die Trofana aber besser und baut den Vorsprung auf zehn Hundertstel aus. Im Ziel ist er 19 Hunderstel vor dem Chinesen und so hat Christopher Grotheer die Bronzemedaille mindestens sicher.

Skeleton (M): Chen greift noch einmal die Medaillen an Der Chinese Chen erwischt noch einmal einen blitzsauberen Lauf und baut den Vorsprung auf den Italiener auf 15 Hundertstel aus. In 3:44,59 Minuten stellt er die neue Bestzeit. Kann er die beiden Deutschen noch einmal angreifen?

Skeleton (M): Bagnis Der Italiener ist oben wieder schnell, verliert dann aber in der Kurve sieben ein wenig. In der Kurve neun kommt er dann aber besser durch als Keisinger und baut am Ende seinen Vorsprung auf den Deutschen auf 40 Hundertstel aus. Geht noch was für den italienischen Skeletoni?

Skeleton (M): Keisinger mindestens auf Rang sechs Felix Keisinger macht erneut einen soliden Lauf. Einmal kommt er etwas weit raus, hält den Abstand auf den Chinesen Yin aber konstant aufrecht und kommt am Ende in einer Zeit von 3:45,14 ins Ziel und übernimmt die Führung. Noch sind fünf Athleten oben.

Curling (M): Spiel zwischen Deutschland und Italien geht ins Extra-End Die Italiener nutzen im letzten End den Vorteil des letzten Steins und bringen einen Stein näher ans Haus. Damit erzwingen die Gastgeber das Extra-End.

Skeleton (M): Die besten Sieben sitzen noch oben Der Brite Wyatt eröffnet nun die Top-10 nach dem dritten Durchgang. Der Europameister von 2024 ist noch einmal schneller als Vestergaard Johan und stellt in 3:45,77 Minuten die neue Bestzeit im Ziel. Qinwei Lin, Neunter nach dem dritten Durchgang, hält seinen Vorsprung zum Briten aufrecht und verdrängt Wyatt um 16 Hundertstel auf Platz zwei. Der Südkoreaner Jung dagegen von seinem achten Rang zurück und ist im Ziel nur noch auf dem dritten Rang und so am Ende wohl auf dem zehnten Rang.

Eishockey (F): Die USA gehen in Führung Die US-Amerikanerinnen belohnen sich endlich und gehen in der 14. Minute durch Keller mit 1:0 gegen die Gastgeberinnen in Führung. Noch sind vier Minuten im ersten Drittel zu spielen.

Curling (M): Keine Punkte im neunten End Nach dem starken achten End des Team D im Spiel gegen die Gastgeber, bringt in End neun kein Team einen Stein im Haus unter und so geht es mit der 5:4-Führung für Deutschland ins letzte End. Kommt Italien noch einmal zurück oder erzwingen sie die Verlängerung oder holt sich das deutsche Team den zweiten Sieg im dritten Spiel?

Eishockey (M): Schweiz verkürzt Im Spiel zwischen Kanada und der Schweiz ist richtig was los. Erst trifft Harley zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Nordamerikaner. Doch nicht mal 108 Sekunden später verkürzt Suter im Powerplay zum 1:2 für die Eidgenossen.

Curling (M): Deutschland dreht das Spiel Was für ein starkes End spielen nun die deutschen Männer um Skip Muskatewitz. Mit dem letzten Stein bringen sie den einen italienischen Stein aus dem Haus und bringen selbst drei eigene Steine im Haus unter. Damit dreht das deutsche Team das Spiel und führt nun mit 5:4 gegen die Italiener. Die Gesänge der deutschen Fans sind nun in der Halle zu hören.

Skeleton (M): Buff mindestens auf Rang 15 Der Schweizer Buff legt ebenfalls noch einmal einen sehr sauberen Lauf hin und übernimmt im Ziel mit einer Zeit von 3:47,96 Minuten die Führung des Südkoreaners Kim. Damit ist der Eidgenosse mindestens auf Rang 15. Lange hält seine Führung dann auch nicht, den der Österreicher Maier ist noch einmal schneller und verdrängt den Schweizer um 76 Hundertstel auf Rang zwei.

Eishockey (M): Kanada bestreitet zweites Gruppenspiel Auch die Olympia-Dritten von 2018 sind nun bei den Spielen zum zweiten Mal gefordert. Nach dem 5:0-Sieg zum Auftakt gegen die Weltmeister von 2024, Tschechien, spielen die Kanadier nun gegen die Schweiz. Der Mannschaftskollege von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers, Connor McDavid, trifft in der sechsten Minute zur 1:0-Führung für die Nordamerikaner.

Skeleton (M): Auer mit einem guten Lauf Der Österreicher Auer haut noch einmal einen tollen Lauf in die Bahn und übernimmt im Ziel in 3:48,36 den Platz in der Leaders Box. Damit ist Florian Auer am Ende mindestens auf dem 17. Platz zu finden.

Eishockey (F): Italienerinnen wollen für Überraschung sorgen Nach dem Viertelfinal-Sieg von Schweden gegen Tschechien, steht nun das nächste Viertelfinale an. Die Gastgeberinnen spielen gegen die Olympia-Zweiten von Peking, die USA. In den ersten Minuten dominieren die US-Amerikanerinnen das Spiel und haben bereits fünf Mal aufs Tor geschossen, doch die italienische Torhüterin Durante ist nach vier Minuten noch nicht zu überwinden.

Skeleton (M): Der vierte und letzte Lauf ist gestartet Bei den Männern im Skeleton steht nun in wenigen Minuten die Medaillenentscheidung an. Die ersten drei von 24 Athleten sind bereits unten. Aktuell führt der Israeli Firestone in 3:51,35 Minuten. Beste Chancen auf eine Olympiamedaille haben die beiden Deutschen Axel Jungk als Zweiter und Christopher Grotheer als Dritter. Führender nach dem dritten Lauf ist Matt Weston aus Großbritannien mit 39 Hundertstel Vorsprung.

Eiskunstlauf (M): Egadze führt aktuell - Britschgi macht Plätze gut Beim Eiskunstlaufen geht es so langsam dem Finale entgegen. Zwölf von 24 Eiskunstläufern haben bereits ihre Kür absolviert. Aktuell führt der Georgier Egadze mit 260,27 Punkten vor dem Japaner Miura (246,88 Punkte) und dem Schweizer Britschgi (246,64). Damit ist der Eidgenosse in der Endabrechnung mindestens auf dem 15. Platz.

Curling (M): Italien machen erstmals zwei Punkte Im Spiel zwischen Deutschland und Italien kommen die Italiener immer besser ins Spiel und bringen nun zwei Steine näher ans Haus als die deutschen Männer und führen nach dem siebten End mit 4:2.

Snowboard Halfpipe (M): James patzt, Totsuka ist Olympiasieger Der Australier Scotty James riskiert im letzten Run noch einmal alles und steigert sich noch einmal bei der Schwierigkeit. Den letzten Sprung kann der Olympia-Zweite von Peking dann aber nicht mehr stehen und so ist die Medaillenentscheidung gefallen. Yuto Totsuka gewinnt mit 95,00 Punkten vor dem Australier Scotty James (93,50) und seinem Landsmann Ryusei Yamada. Damit verpasst der vierfache Weltmeister aus Australien nach Bronze in Pyeongchang und Silber in Peking nun die Goldmedaille nur knapp und muss sich erneut mit Silber begnügen.

Snowboard Halfpipe (M): Totsuka stürzt und muss hoffen Sein Landsmann Totsuka muss nun im dritten Lauf noch einmal vorlegen. Der Japaner stürzt aber beim letzten Sprung und so muss er hoffen, dass der Australier nicht noch einen besseren Run in die Pipe stellt. Silber ist dem Japaner mindestens sicher.

Snowboard Halfpipe (M): Yamada hat Bronze sicher Die Medaillen haben Ryusei Yamada, Scotty James und Yuto Totsuka schon einmal sicher, doch in welcher Reihenfolge. Ryusei Yamada greift in seinem letzten Lauf noch einmal an, doch so ganz zufrieden ist der Japaner mit seinem Run nicht und bekommt genauso viele Punkte wie im ersten Lauf. Mit 92 Punkten hat er Bronze schon einmal sicher.

Snowboard Halfpipe (M): Weiter Totsuka an der Spitze Acht von zwölf Athleten haben ihren dritten Lauf in der Halfpipe absolviert. Ruka Hirano greift noch einmal an und stellt einen blitzsauberen Run hin und verbessert sich noch einmal um einen Punkt. Doch das reicht für den Japaner nicht für eine Medaille. Um einen Punkt bleibt er hinter de aktuell Drittplatzierten Yamada zurück. Auch kein anderer der zuvor gestarteten Snowboarder kann die Medaillenplätze noch einmal angreifen. Was machen nun die letzten vier?

Curling (M): Deutschland gleicht wieder aus Beim Spiel zwischen Deutschland und Italien herrscht weiter Stadionatmosphäre. Die Italien-Gesänge klingen durch die Halle und es geht weiter eng zur Sache. Die deutschen Männer nutzen die Chance des letzten Steins und bringen ihren Stein genau in der Mitte unter und stellen so auf 2:2 gegen die Gastgeber.

Snowboard Halfpipe (M): Scotty James mit einem tollen zweiten Lauf Der Olympia-Zweite und Sieger der Qualifikation legt jetzt einen super tollen Lauf hin und bekommt dafür 93,50 Punkte. Mit der Wertung der Punkterichter ist der Australier überhaupt nicht zufrieden, weil er sich damit nur auf den zweiten Platz setzt, da auch der Japaner Totsuka sich im zweiten Durchgang noch einmal verbessert und nun das Feld mit 95 Punkten anführt. Auf den Plätzen drei, vier und fünf liegen mit Ryusei Yamada (92,00), Ruka Hirano (90,00) und Peking-Olympiasieger Amuyu Hirano (86,50) drei weitere Japaner. Nun fällt im dritten Lauf die Medaillenentscheidung. Kann sich Scotty James noch den Traum von Olympiagold erfüllen?

Curling (M): Italien geht wieder in Front Die Italiener bekommen ihren einen gelben Stein näher ans Haus und gehen zur Halbzeit nach fünf Ends mit 2:1 in Führung. Nun hat aber Deutschland im nächsten End wieder den Vorteil des letzten Steins.

Curling (M): Deutschland gleicht aus Im Spiel gegen Italien gleicht das deutsche Männer-Team nach dem vierten End nun zum 1:1 aus. Es bleibt ein umkämpftes Spiel. Bei den anderen drei Spielen führt die Schweiz mit 5:3 gegen China. Norwegen liegt nach vier Ends mit 3:1 vorne und Olympiasieger Schweden und die Olympia-Dritten aus Kanada bestreiten ebenfalls ein umkämpftes Spiel beim Stand von 2:2 nach dem vierten End.

Skeleton (M): Schweizer Buff verbessert sich um einen Platz Nachdem der Österreicher Maier auch nach Lauf drei seinen 14. Platz hält und 2,95 Sekunden hinter dem Briten liegt, gelingt dem Eidgenossen Buff ein starker Lauf. Der Schweizer macht einen Platz gut und liegt mit 3,37 Sekunden nun auf dem 15. Rang. Der Österreicher Auer bleibt bei seinen ersten Olympischen Spielen mit 3,78 Sekunden Rückstand auf dem 18. Rang.

Snowboard Halfpipe (M): Drei Japaner auf den ersten drei Plätzen nach Lauf eins Nachdem der Japaner Hirano nach neun von zwölf Athleten mit 90,00 Punkten noch vorne lag, verdrängte ihn erst sein Landsmann Totsuka um einen Punkt auf den zweiten Rang. Schließlich legte sein Landsmann Ryusei Yamada einen noch besseren Lauf hin und führt nach dem ersten Durchgang mit 92 Punkten. Der Olympia-Zweite von 2022 und Qualifikationssieger Scotty James liegt mit 48,75 Punkten erst einmal nur auf dem siebten Rang.

Eiskunstlauf (M): Britschgi verliert einen Platz Der Schweizer war nach dem Kurzprogramm auf dem 19. Rang. Nun landet er beim Dreifach-Lutz etwas unsauber und verliert fast acht Punkte am Ende in der Kür. Mit 165,77 Punkten reiht sich Lukas Britschgi auf dem zweiten Rang ein. 0,24 Punkte fehlen dem Eidgenossen auf den aktuell Führenden Miura aus Japan. 18 Athleten kommen noch.

Curling (M): Italien geht in Führung Beim Curling ist das dritte End durch und erstmals gibt es beim Spiel zwischen Deutschland und Italien Punkte. Ein Stein der Gastgeber liegt näher am Haus und so geht Italien mit 1:0 in Front.

Snowboard Halfpipe (M): Hirano gelingt starker erster Lauf Im ersten Run sind die ersten acht Athleten schon unten, doch nur Pates und Hirano gelang bisher ein fehlerfrei Ritt. Der Japaner Hirano, WM-Zweiter von 2025, ballt nach seinem letzten Sprung die Faust und übernimmt mit 90,00 Punkten erst einmal die Führung. Nun folgen noch die besten Vier der Qualifikation. Der US-Amerikaner Barbieri kann den Japaner schon einmal nicht knacken. Doch zwei Chancen hat der US-Amerikaner noch. Ein kleiner Funfact: Kein Europäer hat sich für das Finale qualifiziert.

Skeleton (M): Keisinger kann sich nicht verbessern Der Chinese Chen und der Italiener Bagnis, die nach dem ersten Tag auf den Rängen vier und fünf lauern, können ebenfalls nichts auf den Deutschen aufholen. Der Chinese liegt 17 Hundertstel hinter Grotheer, der Italiener sogar 95 Hundertstel zurück. Auch Keisinger driftet einmal gehörig und verliert dort einiges an Zeit und kommt am Ende in 2:48,90 Minuten ins Ziel. Damit kann sich der 28-Jährige ebenfalls nicht verbessern und bleibt mit 1,18 Sekunden Rückstand auf Rang sechs.

Skeleton (M): Grotheer verliert einiges auf Weston Der Olympiasieger von Peking kommt nicht ganz so gut in Tag zwei und verliert im dritten Lauf weitere 29 Hundertstel auf den Briten und ist in einer Zeit von 2:48,47 Minuten nun 75 Hundertstel zurück. Damit ist die Titelverteidigung für Grotheer fast schon unmöglich, außer Weston und Jungk machen im letzten Lauf einen größeren Fehler.

Skeleton (M): Jungk bleibt dran Axel Jungk fährt ebenfalls fehlerfrei und verliert im dritten Lauf nur neun Hundertstel auf den Briten. Er liegt in 2:48,11 Minuten nun 39 Hundertstel hinter Weston zurück und kann im unteren Bereich sogar noch ein paar Hundertstel auf den Briten herausfahren.

Skeleton (M): Weston fährt erneut Bahnrekord Der Brite kommt bei der Kurve vier etwas hoch raus, macht es sonst aber gut und fährt fehlerfrei ins Ziel. Als er die Ziellinie überquert leuchtet erneut Bahnrekord und verbessert seinen eigenen Rekord um 23 Hundertstel auf 55,63 Sekunden. Was macht nun Jungk?

Curling (M): Noch keine Punkte zwischen Deutschland und Italien Im ersten End kann kein Team die Steine im Haus unterbringen und so steht es nach dem ersten End noch 0:0 zwischen Deutschland und Italien.

Snowboard (M): Medaillenentschiedung in der Halfpipe Auch bei den Männern in der Halfpipe fällt heute Abend ab 19.30 Uhr die Entscheidung um die Olympia-Medaillen. Die Qualifikation gewann der Australier Scotty James vor den beiden Japanern Totsuka und Yamada. Der Deutsche Christoph Lechner verpasste das Finale als 24. der Qualifikation klar.

Skeleton (M): Dritter Lauf steht an Auch bei den Männern im Skeleton fällt heute die Medaillenentscheidung. Nach den ersten beiden Läufen führt der Brite Matt Weston in einer Zeit von 1:52,09 Minuten und hat drei Zehntel Vorsprung auf Axel Jungk, der den zweiten Platz belegt. Ebenfalls ist Olympiasieger von 2022, Christopher Grotheer, in einer Zeit von 1:53,55 Minuten auf Rang drei noch auf Medaillenkurs. Der Rückstand von 46 Hundertstel auf Gold sind aber wahrscheinlich schon etwas viel. Felix Keisinger liegt nach zwei Läufen auf dem sechsten Rang. Um 19.30 Uhr startet der dritte Lauf. Die Entscheidung um Edelmetall gibt es dann ab 21.05 Uhr.

Eishockey (M): Tschechien gewinnt zweites Gruppenspiel Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Kanada, feiern die Tschechen nun ihren ersten Sieg bei diesen Spielen. Sie gewinnen am Ende mit 6:3 gegen Frankreich und sind nun Dritter in der Gruppe A. Frankreich belegt mit null Punkten den vierten Rang.

Eishockey (F): Schweden erhöhen kurz vor dem Ende Die Schwedinnen sorgen kurz vor Schluss mit einem Treffer von Svensson für die Entscheidung und gewinnen mit 2:0 gegen Tschechien. Damit steht das schwedische Team im Halbfinale.

Eiskunstlauf (M): Medaillenentscheidung bei den Männern In wenigen Minuten startet außerdem die Medaillenentscheidung im Eiskunstlauf der Männer. Nach dem Kurzprogramm führt Ilia Malinin mit 108,16 Punkten vor dem Japaner Kagiyama und dem Franzosen Siao Him. Der US-Amerikaner zählt auch in der Kür zu den großen Favoriten, da er die höchste Schwierigkeit läuft. Der 21-Jährige knackte erst beim Grand-Prix Finale 2025 seinen eigenen Weltrekord und steigerte diesen in der Kür um fast zehn Punkte. Im Teamwettbewerb tat der "Vierfach-Gott" sich allerdings schwer und konnte nicht alle sein Vierfach-Sprünge stehen. Wie läuft es heute bei ihm? Ein deutscher Starter ist nicht dabei.

Eishockey (M): Tschechien baut Führung aus Nachdem die Tschechen nach dem zweiten Drittel nur knapp mit 4:3 führten, treffen die Weltmeister von 2024 nach der Pause innerhalb von einer Minute gleich zweimal und führen nun mi 6:3 gegen Frankreich.

Curling (M): Drittes Spiel der Deutschen steht an Nachdem die deutschen Männer vor vier Jahren noch die Olympischen Spiele in Peking verpassten, sind sie nun in Italien wieder dabei. Ihr erstes Spiel verlor Deutschland knapp in der Verlängerung gegen die Olympia-Dritten aus Kanada mit 6:7. Gestern setzte sich das Team um Skip Marc Muskatewitz mit 5:4 durch. Damit steht Deutschland aktuell auf dem fünften Rang in der Tabelle. Nun geht es gegen die Gastgeber aus Italien, die aktuell mit Kanada und der Schweiz die Tabelle nach zwei gewonnenen Spielen gegen Schweden (7:6) und Großbritannien anführen. Außerdem spielen zeitgleich Tschechien gegen Norwegen, die Schweiz gegen China und Kanada gegen die Titelverteidiger aus Schweden.

Skeleton (F): Deutsches Trio nach Tag eins in Lauerstellung Starker erster Wettkampftag für das deutsche Skeleton-Team: Nach zwei Läufen liegen gleich drei Deutsche in den Top vier. Susanne Kreher verpasst die Führung nur um vier Hundertstel und geht als ernsthafte Goldkandidatin in den zweiten Tag. Direkt dahinter folgt Jacqueline Pfeifer auf Rang drei, ebenfalls in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze. Mit Hannah Neise auf Platz vier präsentiert sich das deutsche Trio geschlossen auf Medaillenkurs. Zwischen Rang eins und vier liegen nur gut drei Zehntel. Janine Flock aus Österreich führt die Wertung nach zwei von vier Läufen an. Die Medaillenentscheidung folgt am Samstag!

Skeleton (F): Kreher übernimmt Führung Tabitha Stoecker kann gegen das deutsche Duo nicht dagegenhalten und die Britin fällt hinter Pfeifer und Neise zurück. Nun gilt es für Susanne Kreher als vorletzte Athletin. Oben liefert sie wieder eine starke Startzeit und auch der obere Teil der Strecke ist top. Kann sie das bis unten durchziehen? Sie kann. Kreher übernimmt hauchdünn mit 0,09 Sekunden die Führung vor ihren Teamkolleginnen. Nur noch Flock steht oben.

Skeleton (F): Streckenrekord für Pfeifer! Hannah Neise schiebt sich in ihrem Lauf zunächst an die Spitze, doch kurz darauf folgt die große Ansage von Jacqueline Pfeifer im Eiskanal. Nach einem etwas schwächeren Start als im ersten Durchgang passt danach alles zusammen. Pfeifer erwischt einen nahezu perfekten Lauf und stellt am Ende sogar einen neuen Streckenrekord auf! Damit setzt sie sich mit 0,24 Sekunden Vorsprung vor ihre Teamkollegin an die Spitze. Was kann die verbliebene Konkurrenz noch dagegenhalten?

Eishockey (M): Tschechien baut Druck auf Tschechien sorgt im Schlussdrittel für die Vorentscheidung! Nach dem Treffer zum 5:3 legt Roman Červenka nur wenige Minuten später nach und erhöht auf 6:3. Für Frankreich wird die Aufgabe nun enorm schwierig, denn mit drei Toren Rückstand im letzten Drittel läuft ihnen langsam die Zeit davon. Tschechien hat das Spiel jetzt wieder klar unter Kontrolle.

Skeleton (F): Tarbit geht in Führung Im Skeleton wird es langsam spannend! Freya Tarbit aus Großbritannien liefert einen klasse zweiten Lauf ab und schiebt sich erst einmal an die erste Position. Zwei Athletinnen kommen noch, dann geht es für Neise und Pfeifer zur Sache.

Eishockey (F): Schweden mit Tor-Vorteil im letzten Drittel Schweden geht mit einer knappen 1:0-Führung ins Schlussdrittel des Viertelfinals gegen Tschechien. Den bislang einzigen Treffer erzielte Olsson im zweiten Abschnitt, als die Schweden ihre Überzahl konsequent nutzten. Das Spiel ist insgesamt ausgeglichen, die Schwedinnen zeigten sich allerdings im zweiten Drittel deutlich aktiver als die tschechische Mannschaft.

Skeleton (F): Halbzeit im zweiten Lauf Im zweiten Lauf steigt langsam die Spannung. Zwölf der 25 Athletinnen haben ihren zweiten Durchgang bereits absolviert, und wir nähern uns nun den bestplatzierten Sportlerinnen aus dem ersten Lauf. Zur Halbzeit des zweiten Durchgangs führt weiterhin Alessandra Fumagalli das Feld an. Die Italienerin setzt mit einer guten Fahrt die Bestzeit und liegt vor der Kanadierin Jane Channell sowie ihrer Landsfrau Valentina Margaglio.

Eishockey (M): Turbulentes zweites Drittel Hinter uns liegt ein turbulentes zweites Drittel. Frankreich kam stark aus der Kabine, drehte den 0:2-Rückstand mit drei Treffern in Serie auf 3:2 und hatte das Momentum klar auf seiner Seite. Tschechien blieb jedoch gefährlich und schlug kurz vor der Pause zurück. Erst kam der 3:3-Ausgleich. Ausgerechnet in Unterzahl traf Matěj Stránský schließlich zum 4:3 und holte die Führung für sein Team zurück. Im zweiten Abschnitt war die Partie deutlich ausgeglichener als noch im ersten Drittel, auch die Schusszahlen lagen enger beieinander.

Eishockey (M): Tschechien geht in Führung Kurz vor der zweiten Drittelpause schlägt Tschechien zurück – und das in Unterzahl. Matěj Stránský trifft zum 4:3, obwohl sein Team mit einem Mann weniger auf dem Eis steht. Die Vorlagen kommen von Radek Faksa und Filip Hronek. Damit kontert Tschechien die französische Aufholjagd im zweiten Drittel und holt sich die Führung zurück.

Eishockey (F): Schwedinnen aktiver Im Viertelfinale der Frauen scheint Schweden jetzt deutlich aktiver zu sein und vom ersten Tor beflügelt. Elf Schüsse aufs Tor konnte die Mannschaft im zweiten Drittel bisher abgegeben. Es bleibt bei der 1:0-Führung gegen Tschechien. Gut fünf Minuten sind im zweiten Drittel noch auf der Uhr.

Eishockey (M): Wichtiges Tor für Tschechien Mit noch 6:37 Minuten auf der Uhr sorgt Tschechien für ein ganz wichtiges Tor in der Partie mit Frankreich, in der die Franzosen zuletzt dreimal in wenigen Minuten den Puck ins Netz schleuderten. Mit dem Tor durch David Pastrňák steht es wieder unentschieden.

Eisschnelllauf (M): Eitrem geht die Luft aus, Jílek holt sich Gold! Lange sieht es so aus, als würde Gold zwischen Sander Eitrem und Metoděj Jílek entschieden werden. Timothy Loubineaud kann zunächst noch mit dem Norweger mithalten, muss dann aber abreißen lassen. Doch nach rund 7.200 Metern bricht Eitrem völlig ein, und plötzlich ist auch Loubineaud wieder an ihm dran. Der Norweger kämpft sichtbar mit den Kräften, verliert immer mehr Zeit und rutscht am Ende sogar komplett aus den Medaillenrängen. Der junge Metoděj Jílek holt sich tatsächlich die Goldmedaille. Silber geht an Vladimir Semirunniy. Fast noch größer als bei Jílek ist der Jubel bei Jorrit Bergsma aus den Niederlanden, der mit 40 Jahren Bronze gewinnt. Für Loubineaud bleibt nur Rang vier, während Eitrem am Ende sogar bis auf Platz sieben zurückfällt.

Skeleton (F): Der zweite Lauf steht an Im Skeleton der Frauen steht nun der zweite Lauf auf dem Programm. Nach dem ersten Durchgang führt die Österreicherin Janine Flock mit hauchdünnen zwei Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Deutschen Susanne Kreher. Die Topfavoritinnen auf Gold liegen derzeit nur auf den Plätzen drei und vier. Tabitha Stoecker aus Großbritannien sowie die Deutsche Jacqueline Pfeifer müssen im zweiten Lauf noch einmal zulegen, wenn sie ganz nach vorne wollen. Mit einem starken fünften Rang rundet Hannah Neise das deutsche Mannschaftsergebnis im ersten Lauf ab und hat ebenfalls noch alle Chancen auf olympisches Edelmetall. Gefahren wird im zweiten Durchgang in umgekehrter Reihenfolge des aktuellen Klassements. Die Favoritinnen sehen wir also erst ganz zum Schluss.

Eishockey (M): Frankreich dreht das Spiel! Was für eine Wende im zweiten Drittel: Frankreich dreht die Partie komplett. Nach dem Ausgleich legt Hugo Gallet nur knapp zwei Minuten später nach und trifft bei gleicher Spielerzahl zum 3:2. Vorbereitet wird das Tor von Charles Bertrand und Doppeltorschütze Louis Boudon, der damit entscheidend an der Aufholjagd beteiligt ist. Aus dem 0:2 nach dem ersten Drittel haben die Franzosen innerhalb weniger Minuten eine Führung gemacht!

Eishockey (F): Schweden sorgt für erstes Tor Die Schwedinnen fallen sich im Viertelfinale gegen Tschechien in die Arme. In einer bislang ausgeglichenen und chancenarmen Partie, in der nur wenige Schüsse den Weg aufs Tor finden, gelingt ihnen der Treffer zum 1:0.

Eishockey (M): Frankreich dreht auf! Tschechien war zwar nach Torschüssen das überlegene Team, doch Frankreich kommt deutlich verbessert aus der Pause. Die Franzosen drehen im zweiten Drittel auf und gleichen die Partie aus. Nach dem Powerplay-Treffer legt Louis Boudon nur wenige Minuten später nach und sorgt auch für das 2:2. Damit ist das Spiel plötzlich wieder völlig offen!

Eishockey (M): Frankreich mit dem 1:2 Frankreich meldet sich zu Beginn des zweiten Drittels zurück. In Überzahl trifft Kevin Bozon zum 1:2-Anschlusstreffer, nachdem zuvor eine Strafe gegen Tomáš Hertl ausgesprochen wurde. Stéphane Da Costa und Yohann Auvitu liefern die Vorlagen.

Eisschnelllauf (M): Metoděj Jílek sichert die Medaille Der erst 19-jährige Tscheche legt nach seinem starken Auftritt über die 5.000 Meter heute noch einmal nach und sammelt die nächste Medaille bei diesen Olympischen Winterspielen ein. Mit einer cleveren Renneinteilung steigert er sich vor allem im Schlussabschnitt und setzt sich schließlich mit 12:33,44 Minuten an die Spitze. Als er über die Ziellinie fährt, reißt er jubelnd die Arme in die Luft. Nun entscheidet der nächste Lauf nur noch darüber, welche Farbe die Medaille für Jilek am Ende haben wird. Was können Timothy Loubineaud aus Frankreich und Sander Eitrem aus Norwegen nachlegen?

Eisschnelllauf (M): Enttäuschung bei Ghiotto Schon über die 5.000 Meter hatte Davide Ghiotto vor heimischer Kulisse enttäuscht und auch heute wird es für den Italiener nichts mit einer Medaille. Nach seinem Lauf muss er sich vorerst auf Rang vier einordnen. Besser läuft es für Jorrit Bergsma. Der Niederländer verpasst die Zwischenführung nur knapp und reiht sich mit 1,4 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz ein. Vier Läufer kommen noch.

Eishockey (M): Tschechien führt klar gegen Frankreich Im Vorrundenspiel zwischen Tschechien und Frankreich gibt es ein klares Bild nach dem ersten Drittel. Tschechien führt verdient mit 2:0 gegen Frankreich und dominiert die Partie auch statistisch deutlich. 16:3 Schüsse sprechen eine klare Sprache zugunsten der Tschechen. Frankreich steht vor allem defensiv unter Druck, Torhüter und Abwehr mussten bereits 14 Paraden beziehungsweise Blocks verzeichnen. Offensiv kommt von den Franzosen bislang kaum etwas, echte Torchancen sind Mangelware.

Eishockey (F): Wenig Torschüsse im ersten Drittel Torloses erstes Drittel zwischen Tschechien und Schweden im Viertelfinale der Frauen. Beide Teams kommen nur auf jeweils sechs Schüsse aufs Tor, klare Chancen bleiben damit auf beiden Seiten Mangelware. Tschechien kam auf vier Minuten Powerplay, konnte daraus jedoch ebenfalls kein Kapital schlagen. Im weiteren Spielverlauf dürfte entscheidend sein, welches Team offensiv mehr Risiko geht und die wenigen Möglichkeiten konsequenter nutzt.

Eishockey (M): Tschechien erhöht auf 2:0 Tschechien legt im ersten Drittel nach und baut die Führung aus. Michal Kempný trifft in der 14. Minute zum 2:0, vorbereitet von Matěj Stránský und Radek Faksa. Frankreich hat aktuell absolut keine Möglichkeit, das Spiel nur ansatzweise zu drehen und eine Chance zu erspielen.

Eishockey (F): Ausgeglichene erste Minuten Zwischen den Tschechinnen und Schwedinnen geht es in den ersten Minuten ausgeglichen zu. Beide Teams kommen zunächst auf jeweils zwei Torschüsse. Etwas mehr Druck kann in der Anfangsphase allerdings Schweden aufbauen. Tschechien muss zudem zumindest erst einmal auf ihre Kapitänin verzichten, die wegen einer Verletzung behandelt wird.

Eishockey (M): Tschechien geht in Führung Im Vorrundenspiel zwischen Frankreich und Tschechien geben in den ersten Minuten die Tschechen klar den Ton an. Die spielbestimmende Mannschaft belohnt sich nach sechs Minuten auch mit dem ersten Treffer. In Überzahl trifft Martin Nečas nach starkem Zusammenspiel mit David Pastrňák und Filip Hronek zum 1:0 gegen Frankreich.

Skeleton (F): Deutsche Athletinnen in guter Ausgangslage Starker Auftakt der deutschen Athletinnen im ersten Lauf. Zwar holt sich die Österreicherin Janine Flock in 57,22 Sekunden die Bestzeit, doch direkt dahinter folgt mit nur zwei Hundertsteln Rückstand Susanne Kreher auf Rang zwei. Auch dahinter präsentiert sich das deutsche Team in beeindruckender Breite: Jacqueline Pfeifer fährt auf Platz vier, Hannah Neise komplettiert als Fünfte ein starkes Mannschaftsergebnis. Damit haben alle drei noch die Chance auf die Medaille! Um 17:48 Uhr steht der zweite Lauf an.

Curling (F): Siege an die Schweiz und Schweden Im letzten End ist vor den letzten beiden Steinen klar, dass die Schweiz gewinnen wird. Die letzten beiden Steine werden entsprechend nicht mehr gespielt und die Schweiz entscheidet die Partie mit 7:5 für sich. Im Duell zwischen Schweden und Dänemark setzen sich die Schwedinnen schließlich im letzten End mit 6:5 durch. Die enge Partie zwischen den USA und Kanada geht mit 9:8 zu Ende, nachdem das US-Team ein Zweierhaus spielen konnte.

Eisschnelllauf (M): Führungswechsel im Medaillenkampf Vladimir Semirunniy aus Polen und Stijn van de Bunt aus den Niederlanden liefern in der dritten Paarung ein starkes Rennen und sorgen nach den kräftezehrenden 10.000 Metern für einen Wechsel an der Spitze. Der Pole übernimmt mit 12:39,08 Minuten vor der Eispause die Führung. Van de Bunt liegt auf Rang zwei.

Curling (F): China verkürzt den Rückstand Die Chinesinnen haben den letzten Stein. Mit einem Takeout spielen sie den Schweizer Stein aus dem Haus und bleiben liegen. So schreiben sie zwei Punkte und verkürzen. Der Vorteil bleibt mit 7:5 aber bei den Schweizerinnen, die im letzten End zudem den Hammer haben.

Eishockey (M): Tschechien auch bei den Männern gefordert Parallel zum Viertelfinale der Frauen sind auch die tschechischen Männer in der Gruppenphase wieder gefordert. Nach dem Duell mit Kanada trifft das Team heute auf Frankreich. Trotz der deutlichen Niederlage gegen die Kanadier geht Tschechien als Favorit in diese Partie, zumal das Team beim Torschussverhältnis lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Topgegner lag. Frankreich gilt dagegen als klarer Außenseiter in Gruppe A. Das Team bringt kaum olympische Erfahrung mit, und auch die Zahl der Spieler mit NHL-Vergangenheit ist überschaubar.

Skeleton (F): Zweite Startgruppe unterwegs Im Skeleton sind wir im ersten Lauf in der zweiten Startgruppe mit den schwächeren Athletinnen angekommen. Es wäre überraschend, wenn nun noch eine Starterin vorne reinfahren kann. Es führt Janine Flock knapp vor Susanne Kreher und Tabitha Stoecker aus Großbritannien. Pfeifer und Neise belegen die Plätze vier und fünf.

Curling (F): Gleichstand vor dem letzten End Dänemark sichert sich im neunten End einen Punkt und sorgt damit für Spannung bis zum Schluss. Gegen Schweden geht es beim Stand von 5:5 in das entscheidende zehnte End. Auch im Duell zwischen Kanada und den USA bleibt es eng. Kanada hat die Partie wieder zu seinen Gunsten gedreht und geht mit einer knappen 8:7-Führung ins letzte End.

Eishockey (F): Wer holt sich das Halbfinale? Bei den Frauen geht das Turnier mit den Viertelfinals in die entscheidende Phase. Schweden und Tschechien bilden ab 16:40 Uhr die erste Partie im Viertelfinale. Für das tschechische Team ist es erst die zweite Teilnahme an Olympischen Spielen, nachdem es 2022 sein Debüt gefeiert hatte. Damals erreichten die Tschechinnen nach der Vorrunde das Viertelfinale, scheiterten dort jedoch an den USA. Tschechien und Schweden standen sich bei Olympischen Spielen bisher einmal gegenüber. Im Gruppenspiel 2022 setzte sich überraschend Tschechien mit 3:1 durch. Bei Weltmeisterschaften trafen beide Teams achtmal aufeinander, fünf Siege gingen an Schweden. Damit liegt die Bilanz in großen Turnieren nur knapp bei 5:4 zugunsten der Schwedinnen. Auch im Herbst 2025 begegneten sich die Teams bei zwei Turnieren der Euro Hockey Tour. Dort gab es jeweils einen Sieg pro Mannschaft.

Eisschnelllauf (M): Lorello legt vor Riccardo Lorello aus Italien legt es über die 10.000 Meter ähnlich an wie zuvor über die 5.000 Meter. Früh im Wettbewerb setzt der Italiener eine starke Marke. Mit 12:56,22 Minuten fährt der Bronzemedaillengewinner über die kürzere Distanz eine überzeugende Zeit und setzt damit die Konkurrenz unter Druck. Erst zwei der sechs Paare sind auf dem Eis gewesen, die Entscheidung ist also noch völlig offen.

Skeleton (F): Auch Neise gut dabei Hannah Neise startet ebenfalls stark in den Lauf und liegt im oberen Streckenabschnitt voll im Soll. Im unteren Teil muss sie dann noch einmal korrigieren und verliert dabei etwas Zeit. Trotzdem reicht es zunächst für Rang fünf. 23 Hundertstel liegt sie hinter der Spitze, nur fünf Hundertstel fehlen auf den dritten Platz. Damit ist auch für sie noch alles möglich.

Curling (F): Schweiz mit wichtigem Punkt Im achten End nimmt die Schweiz noch einmal einen wichtigen Punkt mit und setzt sich von China mit 7:3 ab. Nach dem achten End zum Ende geht das Spiel zwischen Südkorea und Großbritannien. Die Südkoreanerinnen gewinnen mit 9:3 souverän. Spannend bleibt es zwischen den USA und Kanada mit 7:5. Auch in der Partie zwischen Dänemark und Schweden ist nach acht Ends mit 4:5 noch nichts entschieden.

Skeleton (F): Kreher bringt sich in Position Ganz stark von Susanne Kreher. Die Deutsche erwischt in den ersten Streckenabschnitten einen richtig guten Lauf, baut zwischenzeitlich einen ordentlichen Vorsprung auf und bleibt trotz zweier kleiner Fehler in einer hervorragenden Position. Am Ende fehlen ihr nur 0,02 Sekunden auf die Bestzeit von Janine Flock. Damit ist sie voll im Medaillenkampf dabei!

Skeleton (F): Pfeifer verliert unten raus Jetzt ist die deutsche Mannschaft an der Reihe. Welche Antwort kann Jacqueline Pfeifer auf die Bestzeit von Janine Flock geben? Am Start kommt sie gut weg, liegt leicht vorne und verteidigt ihren hauchdünnen Vorsprung auch durch die ersten Kurven. Kann sie das bis ins Ziel halten? Im unteren Abschnitt verliert Pfeifer noch etwas Zeit auf die Österreicherin. Im Ziel fehlen ihr 21 Hundertstel, damit reiht sie sich zunächst auf Rang drei ein.

Skeleton (F): Meylemans kommt nicht ran Kim Meylemans ist als Vierte die nächste Topfavoritin im Eiskanal. Was kann die Belgierin jetzt zeigen? Am Start läuft es noch ordentlich, doch in der Bahn findet sie nicht die perfekte Linie. Wie schon einige Starterinnen zuvor kann auch sie die Zeit von Janine Flock nicht angreifen. Am Ende fehlen ihr 0,48 Sekunden. Sie sortiert sich auf Platz drei ein.

Curling (F): Schweiz mit drei Punkten Den Chinesinnen misslingt der vorletzte Stein, sodass sich für die Schweiz eine große Chance eröffnet. Alina Pätz bleibt ruhig, nutzt die offene Situation mit dem letzten Stein konsequent aus und spielt den entscheidenden Draw ins Haus. Damit gelingt den Schweizerinnen ein Dreierhaus, und sie übernehmen die Führung im Spiel. Dänemark hat mit einem Stein im Haus auf 4:4 ausgeglichen. Im Duell zwischen Südkorea und Großbritannien hält sich Südkorea schadlos und führt nach sieben Ends mit 7:3. Kanada konnte mit einem Zweierhaus auf 5:6 gegen das US-Team verkürzen.

Skeleton (F): Flock eröffnet mit Streckenrekord Janine Flock legt im ersten Skeleton-Durchgang einen beeindruckenden Start hin. Mit einer nahezu perfekten Fahrt unterbietet sie den aktuellen Bahnrekord um starke 72 Hundertstel. An dieser Marke müssen sich nun alle folgenden Athletinnen messen.

Eisschnelllauf (M): Wer holt den Olympiasieg über 10.000 Meter? Im Milano Speed Skating Stadium in Milan ist alles angerichtet für die nächste Entscheidung im Eisschnelllauf und ab 16:00 Uhr messen sich die Männer über die 10.000 Meter. Nach seinem überzeugenden Sieg über 5000 Meter geht Sander Eitrem aus Norwegen als Favorit in das Rennen. Als größter Herausforderer gilt der junge Tscheche Metoděj Jílek. Er gewann das einzige 10.000-Meter-Rennen im Weltcup dieser Saison in Heerenveen und ließ dabei Weltrekordhalter und Weltmeister Davide Ghiotto aus Italien um 3,74 Sekunden hinter sich. Eitrem selbst wurde damals mit über elf Sekunden Rückstand Vierter. Auch Timothy Loubineaud aus Frankreich zählt zu den Medaillenkandidaten. Er stand in dieser Saison viermal auf dem Weltcup-Podest über die langen Distanzen. Auch der italienische Lokalmatador Davide Ghiotto gehört zu den Favoriten. Er stellte im vergangenen Jahr in Calgary den Weltrekord von Nils van der Poel ein und verbesserte ihn auf 12:25,69 Minuten. In dieser Saison hat Ghiotto seinen Rhythmus allerdings noch nicht ganz gefunden. Ein Athlet aus Deutschland wird nicht am Anlauf sein. Insgesamt besteht das Feld aus zwölf Athleten.

Curling (F): China mit einem Punkt Im sechsten End zeigt Alina Pätz ein starkes Double Take-out und verhindert damit einen größeren Punktverlust. China kann zwar mit dem letzten Stein noch einen Zähler schreiben, doch die möglichen Big Points vereiteln die Schweizerinnen. Damit hat die Schweiz im siebten End den Hammer und die Chance, selbst wieder Druck aufzubauen. Schweden geht gegen Dänemark im sechsten End mit 4:3 in Führung. Südkorea ist mit einem Dreierhaus gegen Großbritannien mit 6:3 in Führung gegangen. Ein starkes End liegt hinter den US-Amerikanerinnen, die mit vier Steinen im Haus die Partie gegen Kanada drehen und mit 6:3 führen.

Skeleton (F): Wer bringt sich in eine Topposition? Im Sliding Center in Cortina starten ab 16:00 Uhr die Skeleton-Frauen in ihren Wettbewerb. Bevor am Abend die Männer um Gold, Silber und Bronze kämpfen, geht es für die Athletinnen in den ersten beiden Läufen darum, sich eine gute Ausgangsposition für die Entscheidung am morgigen Tag mit Lauf drei und vier zu verschaffen. Aus deutscher Sicht hat sich vor allem Jacqueline Pfeifer in den Trainings in Richtung Medaillenränge geschoben. Neben ihr dürften aber auch Susanne Kreher und Hannah Neise Chancen auf vordere Plätze haben. Zu den größten Herausforderinnen zählen Kim Meylemans aus Belgien und Janine Flock aus Österreich. Den ersten Lauf eröffnet Flock. Pfeifer geht als Sechste auf die Bahn, Kreher folgt an Startposition acht, bevor Hannah Neise als Zehnte ins Rennen eingreift.

Curling (F): Schweiz dreht das Spiel Im fünften End nutzt die Schweiz ihre Chance eiskalt aus. Die Chinesinnen bringen ihre Steine nicht optimal ins Haus, sodass sich für das Team um Skip Alina Pätz eine gute Ausgangslage ergibt. Mehrere gelbe Steine liegen in zählender Position. Mit dem letzten Stein räumt Pätz die Situation konsequent auf und sichert der Schweiz gleich zwei Punkte. Damit drehen die Schweizerinnen das Spiel und gehen zur Halbzeitpause knapp mit 3:2 in Führung. In den Partien Dänemark gegen Schweden und Großbritannien gegen Südkorea steht es 3:3. Kanada führt gegen die USA mit 3:2.

Curling (F): Schweiz gerät unter Druck Im vierten End bringen die Chinesinnen mehrere starke Steine ins Haus und übernehmen damit klar die Kontrolle über die Situation. Die Schweiz findet keine ideale Antwort und steht vor einem schwierigen letzten Stein. Da die Gefahr besteht, mit einem kleinen Fehler sogar zwei Punkte abzugeben, entscheiden sich die Schweizerinnen taktisch klug, den letzten Stein gar nicht mehr zu spielen. So schreiben die Chinesinnen den Punkt und gehen nach vier Ends mit 2:1 in Führung. Im Parallelspiel zwischen Dänemark und Schweden hat sich Schweden mit 3:2 in Führung gesetzt. Zwischen dem US-Team und Kanada steht es 2:2. Südkorea führt gegen Großbritannien mit 3:2.

Biathlon (M): Deutsche Athleten weit hinter Medaillen Deutschland zeigt ein ordentliches, aber unspektakuläres Rennen. Philipp Horn wird Zehnter und ist damit bester DSV-Athlet. David Zobel folgt auf Rang 19, Justus Strelow wird 23., während Philipp Nawrath mit drei Fehlern nur auf Platz 26 landet. Die Schweiz überzeugt mannschaftlich geschlossen. Joscha Burkhalter wird 14., Sebastian Stalder 15. Niklas Hartweg landet nach zwei Fehlern auf Rang 17. Einzig Jeremy Finello ließ auf Platz 76 aus.

Biathlon (M): Viertes Olympiagold für Quentin Fillon Maillet! Im Sprint ist die Entscheidung gefallen, aus dem hinteren Feld wird niemand mehr in den Kampf um die Medaillen eingreifen. In Peking 2022 musste sich Quentin Fillon Maillet im Sprint noch Johannes Thingnes Bø geschlagen geben, doch dieses Mal lässt der Franzose keine Fragen offen. Mit einer souveränen Leistung sichert er sich seine vierte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Mit 13,7 Sekunden Vorsprung verweist er Vetle Sjåstad Christiansen aus Norwegen auf Rang zwei. Bronze geht an Sturla Holm Lægreid. Nur hauchdünn an einer Medaille vorbei schrammt Émilien Jacquelin, dem am Ende lediglich 0,2 Sekunden auf Rang drei fehlen. Bitter enttäuschend verläuft das Rennen für Tommaso Giacomel. Der Italiener wird nur 22. und geht damit auch für den Verfolger aus einer ungünstigen Position an den Start. Auch Johan-Olav Botn verpasst als Achter die Medaillenränge.

Curling (F): Ausgeglichene Spiele Nach drei Ends in der dritten Round-Robin-Session der Frauen im Curling sind die Partien noch eng beisammen. Dänemark führt knapp mit 2:1 gegen Schweden. Zwischen China und der Schweiz steht es 1:1. Kanada liegt mit 2:1 gegen die USA vorne. Und die Begegnung zwischen Großbritannien und Südkorea ist beim Stand von 2:2 völlig offen.

Biathlon (M): Medaillenränge scheinen bezogen Jetzt ist die Entscheidung praktisch gefallen! Vetle Sjåstad Christiansen schiebt sich mit fehlerfreiem Rennen auf Rang zwei und verdrängt damit Emilien Jacquelin von den Medaillenplätzen. An der Spitze steht weiterhin Quentin Fillon Maillet, der mit seinem perfekten Schießen und der starken Laufzeit ein nahezu unangreifbares Rennen gezeigt hat. Da keine großen Favoriten mehr auf der Strecke sind, hat der Franzose Gold praktisch sicher. Sturla Holm Lægreid hält sich aktuell auf Rang drei und würde damit Bronze holen, während Jacquelin auf Platz vier zurückfällt. Dahinter folgen mit Samuelsson und Ponsiluoma zwei Schweden.

Eishockey (M): Slowakei holt den Sieg Die Slowakei setzt sich am Ende knapp mit 3:2 gegen Italien durch. Italien konnte zum Ende zwar noch ein weiteres Tor bringen, die Partie aber nicht mehr ausgleichen. Für die Slowakei trafen Libor Hudacek, Sukel und Ruzicka, während auf italienischer Seite Matt Bradley und Dustin Gazley erfolgreich waren. Mit 38:22 Schüssen hatte die Slowakei insgesamt deutliche Vorteile bei den Offensivaktionen.

Biathlon (M): Kann noch jemand Fillon Maillet verdrängen? Jetzt kommt Bewegung ins Klassement: Mit Sturla Holm Lægreid ist der nächste Topfavorit im Ziel und schiebt sich auf Rang zwei. Der Norweger bleibt ebenfalls fehlerfrei, muss sich aber aktuell um rund 16 Sekunden Quentin Fillon Maillet geschlagen geben. Damit führt weiterhin der Franzose souverän, dicht gefolgt von Lægreid und seinem Teamkollegen Emilien Jacquelin auf Platz drei. Die Spitze ist nun klar in französisch-norwegischer Hand. Nur noch Christiansen könnte noch in die Medaillenränge eingreifen. Alle anderen Athleten scheinen zu weit zurück. Bester Deutscher bleibt Philipp Horn auf Rang sieben.

Biathlon (M): Wiedmer verpasst Medaille knapp Mit gerade einmal 18 Jahren hat Noémie Wiedmer schon jetzt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Doch wenn man im olympischen Finale im Snowboardcross steht, wächst natürlich der Hunger auf eine Medaille noch einmal. Die Schweizerin erwischt einen starken Start, kommt hervorragend aus dem Starthaus und hält sich mutig an der Spitze. Lange sieht es nach einer Topplatzierung aus. Kann sie das bis ins Ziel durchziehen? Leider nicht. Im Schlussteil verliert Wiedmer den Anschluss und wird am Ende unglückliche Vierte. Völlig aus dem Häuschen ist dagegen Josie Baff aus Australien. Als ihr klar wird, dass sie Gold gewonnen hat, fließen die Tränen. Silber geht an Eva Adamczyková aus Tschechien, Bronze sichert sich Michela Moioli aus Italien. Pia Zerkhold aus Österreich, Julia Nirani-Pereira aus Frankreich sowie Faye Thelen (USA) und Léa Casta (Frankreich) belegen die Plätze fünf bis acht.

Biathlon (M): Fillon Maillet übernimmt Führung Jetzt ist der erste große Favorit im Ziel und übernimmt direkt die Spitze. Quentin Fillon Maillet setzt mit fehlerfreiem Schießen und starker Laufleistung die neue Bestzeit und verdrängt damit die bisherigen Führenden deutlich. Philipp Horn bleibt als bester Deutscher auf Rang zwei, liegt aber bereits über eine Minute zurück. Da ist natürlich viel Raum, in den sich andere Athleten reinschieben können.

Eishockey (M): Finnland setzt noch mal ein Tor Finnland feiert einen klaren 4:1-Sieg gegen Schweden. Die Finnen trafen durch Mikael Matinpalo, Anton Lundell, Joel Armia und Mikko Rantanen kurz vor Schluss und sorgten damit für eine deutliche Entscheidung. Das Schussverhältnis sprach mit 35:24 zwar für Schweden, doch der finnische Goalie lieferte eine starke Leistung ab und war der entscheidende Rückhalt für die Löwen. Trotz mehr Powerplayzeit und eines Treffers in Überzahl fand Schweden insgesamt kein Mittel gegen die effizienten Finnen.

Biathlon (M): Der Blick in den Zielraum Im Ziel setzen vorerst die Außenseiter die Bestmarken. Der Finne Olli Hiidensalo übernimmt mit fehlerfreiem Schießen die Führung und legt eine starke Richtzeit vor. Dahinter folgen die beiden Schweizer Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder, die ebenfalls ohne Fehler bleiben und ein starkes Mannschaftsergebnis andeuten. Bester Deutscher im Ziel ist aktuell David Zobel auf Rang vier, dicht gefolgt von Justus Strelow, der sich mit einem Fehler auf Platz fünf einordnet. Allerdings hat diese Zwischenwertung noch wenig Aussagekraft für die Podestplätze. Zahlreiche Topfavoriten sind noch auf der Strecke oder kommen erst zu den entscheidenden Schießeinlagen.

Biathlon (M): Franzosen bilden die Spitze Nach dem zweiten Schießen bleibt das Bild an der Spitze klar: Emilien Jacquelin führt weiterhin fehlerfrei und baut seinen Vorsprung auf Quentin Fillon Maillet leicht aus. Auch für die Schweiz sieht es weiterhin gut aus. Olli Hiidensalo hält als Vierter den Anschluss, während Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder beide ohne Schießfehler bleiben und in den Top Sechs liegen. Damit haben gleich zwei Schweizer weiterhin realistische Chancen auf ein Spitzenergebnis. Beim ersten Schießen haben sich derweil die ersten Norweger in Position gebracht.

Biathlon (M): Hiidensalo mit erster Duftmarke Justus Strelow patzt im Stehendanschlag im ersten Schuss. Die anderen Scheiben fallen allesamt. Eine Medaille ist damit wohl nicht mehr zu erreichen, zu groß ist der Rückstand schon. Im Ziel ist inzwischen schon Olli Hiidensalo. Mit 24 Minuten und zwei Sekunden setzt er die erste Duftmarke des Rennens. Was für eine Form des Finnen!

Snowboardcross (F): Wiedmer im Finale! Josie Baff aus Australien sorgt weiter für Jubel im australischen Team. Mit einem starken Schlussteil sichert sie sich den Sieg im ersten Halbfinale und hält damit ihren Medaillentraum am Leben. Auch Eva Adamczyková aus Tschechien löst das Ticket für das große Finale. Nun richtet sich der Blick auf die einzig verbliebene Schweizerin. Kann Noémie Wiedmer ebenfalls um eine Medaille fahren oder geht es für sie nur in die Platzierungsrunde? Wiedmer kommt erneut stark aus dem Start, zeigt sich auf der Strecke frech und locker. Reicht das für die Top zwei? Ja! Wie schon im Viertelfinale wird sie Zweite hinter Michela Moioli aus Italien und steht damit ebenfalls im großen Finale.

Biathlon (M): Zobel als Zweiter auf die Schlussrunde David Zobel und Philipp Horn kommen praktisch zeitgleich zum Schießen. Für Zobel ist es schon das zweite. Und beide treffen alle Scheiben. Was für ein Auftakt für die Deutschen! Zobel macht sich mit 16 Sekunden Rückstand auf Hiidensalo auf seine letzte Runde auf.

Eishockey (M): Halbzeit im letzten Drittel Im Schlussdrittel führt die Slowakei weiterhin mit 2:1 gegen Italien. Zur Halbzeit im dritten Abschnitt bleibt es beim knappen Vorsprung der Gäste. Das Schussverhältnis spricht klar für die Slowaken, die inzwischen bei 30:18 Torschüssen liegen. Auch zwischen Schweden und Finnland kam es zu keinem weiteren Tor, auch wenn die Partie deutlich ausgeglichener ist.

Biathlon (M): Strelow übernimmt Führung Justus Strelow ist kurz darauf gefragt und macht seine Sache richtig gut! Strelow schießt schnell, trifft die Scheiben und setzt sich in der Zwischenwertung an die erste Position. Auch Horn aus dem deutschen Team und der Schweizer Hartweg sind inzwischen unterwegs.

Biathlon (M): Zobel und Burkhalter im Liegendschießen David Zobel kommt jetzt zu seinem ersten von zwei Schießen. Wie kommt er ins Rennen rein? Der Rhythmus stimmt und die Scheiben fallen allesamt. Das ist ein toller Auftakt! Mit fünf Sekunden Rückstand auf Vidmar geht er auf seine zweite Runde. Auch Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder sind fehlerfrei durchgekommen.

Snowboardcross (F): Fischer scheidet aus, Wiedmer als einzige Schweizerin weiter Noémie Wiedmer sorgt dafür, dass eine Schweizerin im Wettkampf bleibt. Sie erwischt einen starken Start, bleibt auf der Strecke extrem ruhig und behauptet ihre Position bis ins Ziel. Als Zweite hinter Michela Moioli zieht sie souverän ins Halbfinale ein. Kann Jana Fischer nun für Deutschland nachziehen? Die Deutsche kämpft bis zum letzten Meter und es wird richtig eng. Im Ziel kommt es zwischen ihr und Pia Zerkhold aus Italien zum Fotofinish. Wer hat die Boardspitze vorne? Es ist Zerkhold. Für Fischer endet das Rennen bitter auf Platz drei ihres Heats und damit vorzeitig.

Biathlon (M): Die ersten deutschen Starter Mit David Zobel und Justus Strelow sind die ersten deutschen Starter auf der Strecke. Auch aus der Schweiz haben sich mit Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder die ersten Athleten in den Wettkampf begeben. Nach dem ersten Schieße führt Anton Vidmar das Feld an. Der Slowene bleibt fehlerfrei und setzt mit 7:58,4 Minuten die Bestzeit. Auf Rang zwei liegt Vitalii Mandzyn aus der Ukraine, der ebenfalls ohne Fehler durchkommt. Da wird sich in den nächsten Minuten aber noch viel tun.

Snowboardcross (F): Siegenthaler scheidet als Dritte aus Im Snowboardcross geht es für die Athletinnen mit dem Viertelfinale weiter. In ihrem Heat zeigt Eva Adamczyková aus Tschechien eine souveräne Vorstellung und sichert sich klar den Einzug in die nächste Runde. Sina Siegenthaler liefert sich dahinter ein enges Duell um Rang zwei, muss sich am Ende aber mit Platz drei begnügen und verpasst damit den Sprung in den Medaillenkampf. Im zweiten Viertelfinale setzen sich Julia Nirani Pereira aus Frankreich und Faye Gulini aus den USA durch. Gleich darauf sind mit Noémie Wiedmer für die Schweiz und Jana Fischer für Deutschland die nächsten Athletinnen an der Reihe.

Curling (F): Blick auf den Curling-Nachmittag Im Curling übernehmen am Nachmittag wieder die Frauen das Geschehen, nachdem am Morgen die Männer auf dem Eis standen. Schweden mit Skip Anna Hasselborg, das beide bisherigen Partien gewinnen konnte, trifft auf Nachbar Dänemark. Für die Schweizerinnen um Silvana Tirinzoni geht es gegen China um die nächsten wichtigen Punkte in der Round Robin. Beide Teams konnten ihr Auftaktspiel gewinnen und bestreiten nun ihre zweite Partie im olympischen Turnier. Parallel dazu trifft Großbritannien auf Südkorea, während es zwischen Kanada und den USA zu einem weiteren hochklassigen Duell kommt.

Biathlon (M): Die ersten Starter sind unterwegs In der Sprint-Entscheidung sind in Antholz die ersten Starter auf die Strecke gegangen. Erster Athlet der blauen Gruppe wird um Vitalii Mandzyn aus der Ukraine um 14:08 Uhr sein. Die Gruppe der Topfavoriten eröffnet Frankreichs Quentin Fillon Maillet ab 14:20 Uhr.

Snowboardcross (F): Fischer im Viertelfinale! Im siebten Achtelfinale im Snowboardcross zählt es für die einzige deutsche Starterin Jana Fischer. Kann sie sich den Platz im Viertelfinale sichern? Sie kann! Fischer ist top unterwegs, bleibt immer in der Spitze dabei und hat dann im so wichtigen Schlussteil die besseren Karten! Sie wird in ihrem Heat Zweite hinter Pia Zerkhold aus Österreich.

Snowboardcross (F): Wiedmer bestätigt Topleistung Noémie Wiedmer knüpft nach der Seeding-Runde nahtlos an ihre starke Leistung an. Die Schweizerin fährt von Beginn an an der Spitze und liegt an allen drei Zwischenzeiten auf Rang eins. Hinter ihr sichert sich Maia-Li Iafrati Danielsson aus Frankreich als Zweite das Ticket für die nächste Runde. Aline Albrecht scheidet als Dritte aus. Auch für Anouk Dörig, die im sechsten Achtelfinale an den Start ging, reicht es nicht für das Weiterkommen. Mia Clift aus Australien und Michela Moioli aus Italien komplettieren das Viertelfinale gemeinsam mit Wiedmer. Chloé Trespeuch und Julia Nirani-Pereira aus Frankreich, die Kanadierin Audrey McManiman und Stacy Gaskill aus den USA setzten sich im dritten und vierten Achtelfinale durch und werden später im Viertelfinale gegeneinander fahren.

Eishockey (M): Finnland effizienter Nach dem zweiten Drittel liegt Finnland im nordischen Duell mit Schweden mit 3:1 in Führung. Die Finnen nutzten ihre Chancen konsequent, während Schweden zwar engagiert blieb, offensiv aber zu selten zwingend vor das Tor kam. Im Mittelabschnitt entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und Strafzeiten auf beiden Seiten. Die Schussstatistik im zweiten Drittel spricht leicht für Schweden, doch vor dem Tor blieb Finnland deutlich effizienter. So gehen die Finnen mit einem Zwei-Tore-Polster in den Schlussabschnitt und haben die bessere Ausgangsposition für die letzten 20 Minuten.

Eishockey (M): Slowakei mit dem Vorteil Im Spiel zwischen der Slowakei und Italien ist das zweite Drittel beendet. Die Slowakei führt mit 2:1. Im Mittelabschnitt trafen Libor Hudacek und Sukel für die Gäste, während Matt Bradley im Powerplay für Italien verkürzen konnte. Das Schussverhältnis spricht klar für die Slowakei. Insgesamt steht es 26:11, allein im zweiten Drittel lautete die Bilanz sogar 13:3 zugunsten der Gäste, die die Italiener phasenweise stark unter Druck setzten. Mit dem Anschlusstreffer hat Italien jedoch gezeigt, dass die Partie noch längst nicht entschieden ist.

Biathlon (M): Wer folgt auf König Bø? In Antholz steht ab 14:00 Uhr über zehn Kilometer die zweite Entscheidung der Biathleten auf dem Programm. Anders als im Einzel wird im Sprint nur zweimal geschossen, zuerst liegend und anschließend stehend. Für jede verfehlte Scheibe geht es danach in die Strafrunde. Damit kommt das Format vor allem starken Läufern entgegen. Dennoch zählt Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn aus Norwegen auch heute zu den großen Favoriten. Ebenfalls im Fokus stehen Éric Perrot aus Frankreich sowie der Italiener Tommaso Giacomel. Dazu kommt eine ganze Reihe weiterer starker Athleten aus den Teams von Frankreich und Norwegen. Im deutschen Aufgebot kehrt Justus Strelow ins Team zurück. Außerdem gehen Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel über die zehn Kilometer an den Start. Für die Schweiz treten Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg und Sebastian Stalder an.

Bob (F): Nolte setzt Bestzeit im vierten Trainingslauf Im vierten Trainingslauf im Monobob der Frauen setzte Laura Nolte die Bestzeit. Die Deutsche fuhr eine Zeit von 59,91 Sekunden. Dahinter teilten sich Margot Boch aus Frankreich und Elana Meyers Taylor aus den USA Rang zwei. Lisa Buckwitz fuhr als zweite Deutsche mit 1:00,22 Minuten auf Platz vier. Die beiden Schweizerinnen Melanie Hasler und Debora Annen landeten auf den Plätzen sechs und sieben.

Eishockey (M): Italien mit dem Anschlusstreffer Italien nutzt das Powerplay und verkürzt im zweiten Drittel auf 1:2. Matt Bradley trifft bei 37:06 Minuten in Überzahl für die Gastgeber. Damit hält sich die Mannschaft trotz Außenseiterstatus die Partie offen. Die Torschuss-Statistik spricht aber weiterhin eine klare Sprache für die favorisierten Slowaken.

Snowboardcross (F): Siegenthaler im Viertelfinale Sina Siegenthaler ist als erste Athletin aus dem starken Schweizer Team an der Reihe. Kann sie sich den Platz in der nächsten Runde sichern? Lange fährt sie im hinteren Teil des Feldes, doch in der Schlussphase setzt sie zum Angriff an, zieht vorbei und schnappt sich noch den zweiten Platz in ihrem Heat hinter Charlotte Bankes aus Großbritannien. Im Viertelfinale bekommt sie es zusätzlich mit Josie Baff aus Australien und Eva Adamczyková aus Tschechien zu tun, die im ersten Achtelfinale weiterkamen.

Eishockey (M): Slowakei trifft zum 2:0 Auch in der Partie zwischen Italien und der Slowakei fällt der nächste Treffer. Im zweiten Drittel können die Slowaken ihre Vorteile besser ausspielen, und die Torschüsse finden nun auch den Weg ins Netz. Mit dem 2:0 nimmt sich die Mannschaft weiter Druck von den Schultern.

Eishockey (M): Finnland erhöht auf 3:1 Die Löwen schlagen prompt zurück und stellen gegen Schweden den alten Abstand wieder her. Joel Armia trifft bei 32:47 Minuten in Unterzahl zum 3:1 für die Finnen. Zuvor hatte Kaapo Kakko eine Strafe wegen Haltens kassiert, doch statt eines schwedischen Ausgleichs gelingt Finnland der Shorthander. Damit bleibt der Druck auf die skandinavischen Nachbarn richtig hoch!

Snowboardcross (F): Das Achtelfinale steht an Im Snowboardcross geht es nach der Pause mit der K.o.-Phase weiter. Für die einzige deutsche Starterin Jana Fischer wird es im siebten Heat ernst. Die Schweizerinnen sind deutlich breiter vertreten. Sina Siegenthaler geht im zweiten Achtelfinale an den Start. Für Noémie Wiedmer und Aline Albrecht geht es im fünften Heat um das Weiterkommen, bevor Anouk Dörig im sechsten Heat ins Rennen eingreift.

Eishockey (M): Schweden meldet sich zurück Schweden meldet sich im zweiten Drittel zurück! Rasmus Dahlin trifft bei 24:39 Minuten im Powerplay und verkürzt auf 1:2 aus schwedischer Sicht. Zuvor musste Mikko Rantanen wegen Stockschlags für zwei Minuten auf die Strafbank. Damit ist die Partie wieder deutlich offener.

Eishockey (M): Slowakei belohnt sich mit erstem Tor Lange scheiterten die Slowaken am Goalie der Tschechen, jetzt schlagen sie zu. Im zweiten Drittel nutzt die Slowakei ihr Powerplay und geht in Führung. Libor Hudacek trifft nach 23:51 Minuten in Überzahl zum 1:0.

Bob (F): Deutsche Pilotinnen gut dabei Im dritten Trainingslauf im Monobob der Frauen setzte Kailie Armbruster Humphries die Bestzeit. Die US-Amerikanerin fuhr in 59,85 Sekunden auf Rang eins. Knapp dahinter folgte Laura Nolte aus Deutschland mit 59,89 Sekunden und nur vier Hundertstel Rückstand. Platz drei ging an die Kanadierin Cynthia Appiah, der 0,11 Sekunden auf die Spitze fehlten. Auf Rang vier reihte sich Lisa Buckwitz als zweitbeste Deutsche ein.

Langlauf (M): Großteil der Plätze ist bezogen Die Medaillenentscheidung im Langlauf ist längst gefallen und inzwischen sind nur noch Athleten aus den kleineren Nationen auf der Strecke. Auch die Platzierungen der deutschen Läufer stehen inzwischen fest und es wird sich niemand mehr davor in die Ergebnisliste schieben. Für die DSV-Männer setzt sich damit die schwierige Weltcupsaison fort, die Abstände zur Spitze sind deutlich. Florian Notz wird auf Rang 22 bester Deutscher. Friedrich Moch landet auf Platz 37, Janosch Brugger wird 44. Die Schweizer schneiden etwas besser ab. Beda Klee und Nicola Wigger belegen die Plätze 21 und 24. Noe Näff kommt deutlich dahinter auf Rang 60 ins Ziel.

Eishockey (M): Finnland führt nach erstem Drittel Finnland geht mit einer 2:0-Führung gegen Schweden in die erste Drittelpause. Die Treffer erzielten Mikael Matinpalo in der 8. Minute und Anton Lundell in der 16. Minute. Dabei ist das Spiel ausgeglichener, als es der Spielstand zeigt. Schweden liegt mit 10:9 Schüssen aufs Tor sogar leicht vorne, doch der finnische Goalie ist bislang nicht zu überwinden und sorgt dafür, dass Schweden im zweiten Drittel dringend eine Antwort finden muss, wenn man zurückschlagen möchte.

Eishockey (M): Slowakei im ersten Drittel aktiver Nach dem ersten Drittel steht es zwischen Italien und der Slowakei 0:0. Die Slowaken haben mit 13:8 Schüssen aufs Tor etwas mehr Offensivaktionen, konnten den italienischen Goalie bislang aber nicht überwinden. Beide Teams hatten zwei Minuten Powerplay, doch Treffer in Überzahl blieben auf beiden Seiten aus.

Eishockey (M): Finnland übernimmt Kontrolle Schweden ist zwar weiterhin das aktivere Team und liegt bei den Torschüssen vorn, doch die Tore fallen auf der anderen Seite. Finnland legt im ersten Drittel nach und erhöht auf 2:0. Anton Lundell trifft und baut die Führung für die Finnen aus, die Vorlage kommt von Eetu Luostarinen. Damit verschafft sich Finnland früh eine komfortable Ausgangsposition. Im Spiel zwischen Italien und der Slowakei ist noch kein Tor gefallen.

Langlauf (M): Hedegart bricht ein, Klæbo vor historischem Triumph Es hatte sich angedeutet, nun ist es Gewissheit: Einar Hedegart hat sich offenbar auf der ersten Runde übernommen und konnte am Ende der Power des Johannes Høsflot Klæbo nichts mehr entgegensetzen. Völlig entkräftet stolpert Hedegart über die Ziellinie und ist sogar noch hinter den Franzosen Desloges zurückgefallen, der damit seine zweite Silbermedaille bei diesen Spielen gewinnt. Klæbo holt derweil sein drittes Gold und das achte insgesamt. Damit ist der olympische Goldrekord eingestellt!

Langlauf (M): Es wird spannend! Das norwegische Duell um Gold spitzt sich zu! 1,4 Kilometer vor dem Ziel beträgt der Vorsprung von Einar Hedegart nur noch 2,8 Sekunden. Und auf dem letzten Kilometer hat Johannes Høsflot Klæbo nochmal richtig reingedrückt. Wer gewinnt diesen Freistil-Zehner? Auf Bronzekurs ist der Franzose Desloges.

Langlauf (M): Klee bester Schweizer Auch die drei Schweizer sind mittlerweile im Ziel. Beda Klee liegt als bester Eidgenosse aktuell auf Rang 15 und hat 1:16 Minuten Rückstand auf Klæbo. Nicola Wigger rangiert direkt dahinter, Noe Näff hat fast drei Minuten länger gebraucht als die Besten.

Langlauf (M): Klæbo legt vor Auf dem letzten Kilometer presst Johannes Høsflot Klæbo nochmal alles raus ehe er mit neuer Bestzeit über den Zielstrich rast und völlig entkräftet zu Boden sinkt. Wird das die nächste Goldmedaille für den norwegischen Superstar? Bei der Zwischenzeit nach 4,9 Kilometern liegt Einar Hedegart aktuell knapp vor Klæbo.

Langlauf (M): Deutsches Trio im Ziel Für das deutsche Trio war im Langlauf heute wie erwartet nichts zu holen. Mittlerweile sind alle drei Athleten im Ziel und Florian Notz liegt als Bester schon über 45 Sekunden hinter dem aktuell führenden Andrew Musgrave. Friedrich Moch und Janosch Brugger liegen weit über eine Minute zurück.

Eishockey (M): Finnland geht in Führung Die Finnen schaffen im Duell mit Schweden den guten Start, den sie nach ihrer Auftaktniederlage dringend gebraucht haben. NHL-Verteidiger Nikolas Matinpalo trifft in der achten Minute zur Führung für Suomi und anschließend darf sein Team auch gleich noch ins Powerplay.

Langlauf (M): Klæbo drückt gleich aufs Tempo Johannes Høsflot Klæbo lässt es nur auf dem ersten Kilometer noch ruhig angehen und zieht dann gleich das Tempo an. Sowohl bei der Zwischenzeit nach 3,7 als auch zur Halbzeit nach 4,9 Kilometern brennt der Norweger eine neue Bestzeit in den Schnee. Einzig der Franzose Mathis Desloges kann da bisher halbwegs mitgehen. Einige der Favoriten sind allerdings auch gerade erst gestartet.

Curling (M): Norwegen setzt sich durch Im Extra-End unterläuft den Chinesen beim letzten Stein ein Fehler und sie können den eigenen Stein im Haus nicht schützen. So muss Norwegens Skip Magnus Ramsfjell nur noch den gegnerischen Stein aus dem Haus befördern und schon ist das 8:6 für die Skandinavier amtlich.

Langlauf (M): Jetzt wird's ernst Mit der Startnummer 42 eröffnet nun Andrew Musgrave die Gruppe der gesetzten Läufer im Freistil-Zehner. Der Brite zieht auch heute mal wieder die Blicke auf sich, will er bei gemütlichen Null Grad Celsius nur im Unterhemd mit Startnummer unterwegs ist. Eine Minute später geht dann auch schon Johannes Høsflot Klæbo auf die Jagd nach seinem Rekordgold.

Eishockey (M): Finnland unter Druck Um 12:10 Uhr geht es dann auch beim Eishockey wieder zur Sache. Im skandinavischen Klassiker gegen Schweden stehen die Finnen nach ihrer 1:4-Auftaktniederlage gegen die Slowakei schon mächtig unter Druck und müssen dringend punkten. Die Slowaken können derweil parallel gegen Italien schon einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale machen.

Curling (M): Es geht in die Verlängerung China und Norwegen kosten den Morgen im Curling-Stadion voll aus! Beim Stande von 6:6 muss die Entscheidung im Extra-End fallen. Die Skandinavier haben dabei den Vorteil des letzten Steins auf ihrer Seite.

Langlauf (M): Die ersten Zwischenzeiten Der Freistil-Zehner der Männer ist vor einigen Minuten gestartet und mittlerweile fliegen die ersten Zwischenzeiten ein. Der Schweizer Noe Näff war nach 1,8 Kilometern bisher der Schnellste. Das bedeutet aber natürlich noch nichts, denn die Gruppe der Topathleten geht erst mit Startnummern zwischen 40 und 65 auf die Strecke.

Bob (F): Drittes Monobob-Training Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist der dritte Trainingslauf der Frauen unterwegs. In den ersten beiden Trainings waren die deutschen Bobs schon gut in Form. Zunächst war Lisa Buckwitz die Schnellste, dann landeten alle drei Bobs unter den ersten sechs. Heute stehen für Buckwitz, Laura Nolte und Kim Kalicki die nächsten beiden Trainings an.

Curling (M): Siege für Italien und Kanada Die nächsten Curling-Partien sind beendet. Italien hat das Comeback der Briten abgewehrt und am Ende mit 9:7 einen Erfolg eingefahren, während Kanada das Nordamerika-Duell gegen die USA mit 6:3 für sich entschieden hat. Im letzten laufenden Match führt Norwegen im letzten End mit 6:5 gegen China.

Langlauf (M): Topfavorit Hedegart, Deutsche Außenseiter Einem Klæbo-Rekordgold steht an diesem Freitag wohl vor allem ein Landsmann im Weg. Der norwegische Meister Einar Hedegart hat in dieser Saison bisher sämtliche Freistil-Zehner gewonnen und gilt auf seiner Paradestrecke als Topfavorit. Für die deutschen Teilnehmer wäre in einem bisher sehr ernüchternden Winter ein Top-15-Resultat schon beachtlich. Florian Notz, Janosch Brugger und Friedrich Moch gehen an den Start. Für die Schweiz sind Noe Näff, Nicola Wigger und Beda Klee dabei.

Curling (M): Hochspannung im Stadion Beim Curling geht es an diesem Morgen teilweise hochspannend zu. Während die Schweiz bereits einen klaren 7:3-Erfolg gegen Tschechien verbucht hat und Kanada gegen die USA mit 6:2 deutlich vorne liegt, ist in den Duellen zwischen Großbritannien und Italien (7:7) sowie Norwegen und China (5:5) kurz vor Schluss alles offen.

Langlauf (M): Schnappt sich Klæbo den Rekord? Bei den Langläufern stehen diese Olympischen Spiele so wie fast alle Großevents der jüngeren Vergangenheit ganz im Zeichen des Superstars Johannes Høsflot Klæbo. Der 29-Jährige hat bereits Gold im Skiathlon und im Klassik-Sprint gewonnen und könnte heute im Freistil-Zehner sein insgesamt achtes Olympia-Gold holen. Damit würde er den Rekord dreier anderer norwegischer Wintersport-Legenden einstellen. Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen und Bjørn Dæhlie haben je achtmal bei Olympia triumphiert. Um 11:45 Uhr geht's los für Klæbo & Co.

Snowboardcross (F): Die Setzliste steht Mittlerweile ist auch der zweite Setzlistenlauf im Snowboardcross Geschichte. Anouk Dörig aus der Schweiz konnte nach ihrem verpatzten ersten Run deutlich zulegen und die zweitbeste Zeit verbuchen. Damit stehen nun die Achtelfinals, die ab 13:30 Uhr ausgetragen werden.

Curling (M): Schweizer Erfolg besiegelt Tschechien verbucht zwar im achten End nochmal einen Punkt und verkürzt auf 3:7, gibt damit aber auch den letzten Stein wieder ab. Damit werden die Chancen auf ein Comeback dermaßen gering, dass die Tschechen das Spiel aufgeben und die Schweiz ihren zweiten Sieg verbucht. Vor der ersten Niederlage stehen derweil die Briten, die vor dem neunten End mit 4:7 gegen Italien zurückliegen.

Bob (M): Erster Dämpfer für deutsche Zweierbobs Im vierten Trainingslauf der Zweierbob-Piloten steht am Ende erstmals kein deutscher Schlitten ganz vorne. Jinsu Kim aus Südkorea ist diesmal sechs Hundertstel schneller als Johannes Lochner auf Rang zwei. Francesco Friedrich muss sich diesmal mit dem fünften Rang begnügen.

Snowboardcross (F): Fischer und Schweiz-Trio gesetzt Der erste Setzlistenlauf im Snowboardcross der Frauen ist beendet. Jana Fischer hat sich auf dem zehnten Rang eine gute Ausgangslage für das Achtelfinale geschaffen. Noch stärker war die Schweizerin Noemie Wiedmer, die sich mit der drittbesten Zeit qualifizierte. Ihre Teamkolleginnen Sina Siegenthaler (8.) und Aline Albrecht (19.) sind auch durch, Anouk Dörig muss nach einem verpatzten Run im zweiten Setzlistenlauf nochmal ran.

Curling (M): Die nächsten zwei Steine Es wird immer deutlicher für die Schweizer Curler. Benoît Schwarz-van Berkel kann im siebten End zwei weitere Steine notieren und die Führung gegen Tschechien auf 7:2 ausbauen. Kanada führt parallel gegen die USA mit 4:2, Italien liegt noch mit 5:4 gegen Großbritannien vorne und zwischen China und Norwegen steht es 4:4.

Curling (M): Schweiz weiter in Kontrolle Die Schweizer Curler haben gegen Tschechien weiter alles im Griff. Skip Lukas Klima verbucht zwar einen weiteren Punkt für sein Team, gibt den Eidgenossen damit aber auch wieder den letzten Stein zurück. Mit einer 5:2-Führung und der Kontrolle über das aktuelle End steuert die Schweiz sicher auf den nächsten Erfolg zu.

Nordische Kombination (M): Herola fliegt davon Im dritten und letzten Trainingssprung des Tages der Kombinierer auf der Großschanze landen alle dei DSV-Starter jenseits der 130 Meter und zeigen sich in solider Form. In eigenen Sphären ist diesmal der Finne Ilkka Herola unterwegs, der auf 141 Meter segelt und damit ein ÖSV-Trio auf die Plätze zwei bis vier verweist.

Snowboardcross (F): Fischer kommt wohl durch Es sieht so aus als könne Jana Fischer sich einen zweiten Setzlistenlauf im Snowboardcross doch ersparen. Mittlerweile sind 21 Athletinnen im Ziel und die Deutsche rangiert weiter auf Rang zehn. Die besten 20 werden direkt für das Achtelfinale gesetzt. Die Schweizerinnen Noemie Wiedmer und Sina Siegenthaler sind sicher dabei, Aline Albrecht auf Rang 17 muss noch zittern.

Nordische Kombination (M): Schmid und Rydzek springen im Training synchron Das gibt es auch nicht alle Tage: Julian Schmid und Johannes Rydzek zeigen im NoKo-Training auf der Großschanze exakt den gleichen Sprung, landen bei 125 Metern und verbuchen 75,6 Punkte. Vinzenz Geiger sprang mit 130,5 Metern deutlich weiter. Den weitesten Satz landete diesmal der Finne Ilkka Herola mit 136 Metern.

Curling (M): Schweiz legt nach Die Schweizer Curler steuern immer deutlicher auf ihren zweiten Sieg im dritten Spiel dieser olympischen Gruppenphase zu. Im fünften End legen die Eidgenossen nochmal nach und führen zur Halbzeit mit 5:1 gegen Tschechien. Die Briten arbeiten derweil gegen Italien weiter an einem Comeback und verkürzen auf 4:5.

Snowboardcross (F): Fischer wird durchgereicht Technisch sauber war die Fahrt von Jana Fischer allemal, aber schnell war sie offenbar nicht. Zehn Athletinnen haben den ersten Lauf mittlerweile absolviert und nur zwei waren langsamer als die Deutsche. Schnellste war bisher die Tschechien Eva Adamczykova.

Curling (M): Großbritannien verkürzt Nach dem Horrorstart mit vier gegnerischen Steinen im ersten haben die Curler aus Großbritannien sich mittlerweile gefangen und auf 3:5 verkürzt. Kanada führt im nordamerikanischen Duell gegen die USA mit 3:1, China liegt gegen Norwegen mit 3:2 vorne und die Schweiz führt weiter 4:1 gegen Tschechien.

Snowboardcross (F): Solide Fahrt von Fischer Jana Fischer eröffnet bei strahlendem Sonnenschein den ersten Lauf im Snowboardcross. Die Deutsche meistert den sehr selektiven Start souverän, nimmt sofort Fahrt auf und kommt ohne erkennbaren Fehler in 1:14,40 Minuten durch. Allerdings war da wohl noch was drin, denn die Schweizerin Noemie Wiedmer ist anschließend gleich mal über eine Sekunde schneller.

Curling (M): Schweiz voll auf Kurs Benoît Schwarz-van Berkel erhöht für seine Schweizer im Duell mit Tschechien auf 4:1. Lukas Klima kann seinen letzten Stein zwar im Haus platzieren, doch der Schweizer Skip spielt einen souveränen Takeout und hat noch einen zweiten Stein auf der anderen Seite des Hauses liegen, sodass erneut zwei Punkte an die Eidgenossen gehen. Italien führt gegen Großbritannien mittlerweile mit 5:1, die anderen Partien stehen remis.

Bob (M): Friedrich führt im Trainings-Duell Francesco Friedrich ist im internen Trainingsduell mit Johannes Lochner in Führung gegangen und hat im dritten Lauf die schnellste Zweit erzielt, nachdem gestern beide je ein Training gewonnen hatten. Lochner wurde diesmal nur Vierter. Vor ihm landeten der Rumäne Mihai Cristian Tentea und der dritte deutsche Zweierbob von Adam Ammour.

Snowboardcross (F): Fischer eröffnet den Setzlistenlauf Bereits zum dritten Mal startet Jana Fischer in diesem Jahr bei Olympia im Snowboardcross. Nach Platz 16 in Pyeongchang und Rang 27 in Peking will die 26-Jährige diesmal mehr. Eine Medaille ist der große Traum der Deutschen, die den ersten Setzlistenlauf um 10 Uhr eröffnen darf. Es geht darum, mit einer guten Zeit mindestens unter die besten 20 der 32 Starterinnen zu kommen, um nicht nochmal zum zweiten Setzlistenlauf ranzumüssen und eine möglichst gute Ausgangslage für das Achtelfinale zu schaffen. Während Fischer die einzige deutsche Teilnehmerin ist, schickt die Schweiz mit Noemie Wiedmer, Sina Siegenthaler, Aline Albrecht und Anouk Dörig gleich für Athletinnen auf den Kurs.

Curling (M): Tschechien verkürzt Tschechiens Skip Lukas Klima will mit seinem letzten Stein eigentlich für ein blankes Haus sorgen, trifft aber den einzigen Schweizer Stein im Haus zu voll und bleibt selbst im Haus liegen. Das gibt so zwar einen Punkt für die Tschechen, doch die Schweizer kriegen das Recht des letzten Steins zurück und gehen mit einer 2:1-Führung ins vierte End. Parallel ist China gegen Norwegen mit 2:0 in Führung gegangen.

Curling (M): Traumstart für Italien Die nach zwei Spielen noch ungeschlagenen Briten sehen sich heute eine großen Aufgabe gegenüber, denn Italien legt im Curling-Stadion einen Traumstart hin und streicht im ersten End gleich mal vier Steine ein. Die Schweiz hat die 2:0-FÜhrung ins dritte End transportiert, in den anderen beiden Partien steht es noch unentschieden.

Nordische Kombination (M): Österreich dominiert im Training Die nordischen Kombinierer dürfen heute ihre ersten Trainingssprünge auf der Großschanze machen. Dabei haben die Athleten aus Österreich im ersten Durchgang gleich mal ihre ganze Klasse gezeigt. Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger und Johannes Lamparter landeten auf den Rängen 1 bis 3. Für das deutsche Team kamen Julian Schmid und Vinzenz Geiger auf die Ränge 6 und 7, Johannes Rydzek wurde Elfter.

Curling (M): Guter Auftakt für die Schweiz Die Curler aus der Schweiz nutzen im ersten End ihr Recht des letzten Steines ganz souverän aus und gehen mit 2:0 in Führung. Nachdem die Tschechen das Haus nicht komplett räumen konnten, legte Benoît Schwarz-van Berkel den letzten Stein als Draw perfekt ins Zentrum, um den zweiten Stein zu notieren.

Bob (M): Zweiter Trainingstag im Zweierbob Im Cortina Sliding Centre sind aktuell die Zweierbobs in ihrem dritten Trainingslauf unterwegs. Gestern haben die beiden deutschen Goldhoffnungen Johannes Lochner und Francesco Friedrich mit ihren Schlitten bereits gezeigt, dass sie auch in diesem Jahr die Athleten sind, die es zu schlagen gilt. Das erste Training gewann Lochner vor Friedrich, im zweiten Training war es umgekehrt.

Curling (M): Die Spiele des Vormittags Eröffnet wird der olympische Tag einmal mehr im Curling-Stadion. In der dritten Session der Männer-Gruppenphase trifft das einzige noch ungeschlagene Team aus Großbritannien auf Italien. Die Schweiz will gegen Tschechien den zweiten Sieg landen, China misst sich mit Norwegen und Kanada trifft im Nachbarschaftsduell auf die USA. Das deutsche Team hat am Morgen frei und ist erst um 19:05 Uhr gegen Italien gefordert.

Der deutsche Olympiatag Im deutschen Lager liegen die Medaillenhoffnungen heute mal wieder vor allem im Eiskanal des Cortina Sliding Centres. Nach zwei von vier Läufen des Skeleton-Wettbewerbs sind Axel Jungk und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer dem führenden Briten Matt Weston auf den Fersen. Die Entscheidung fällt ab 19:30 Uhr. Ab 14 Uhr hoffen die deutschen Biathleten um Philipp Nawrath und Philipp Horn im Sprint auf einen Überraschungscoup. Bei den Langläufern um Friedrich Moch wäre es derweil schon eine Sensation, wenn es im Freistil-Zehner ab 11:45 Uhr eine Medaille gäbe. Jana Fischer will sich ab 13:30 Uhr in der K.O.-Phase beim Snowboardcross behaupten und die deutschen Curler treffen in ihrem dritten Gruppenspiel ab 19:05 Uhr auf Italien.

Das Programm des Tages Schon ab 9:05 Uhr geht es im Curling-Stadion mit den nächsten Partien der Männer-Gruppenphase weiter. Am Nachmittag sind dann die Frauen dran, ehe am Abend nochmals die Männer um Punkte curlen. Die erste Entscheidung des Tages fällt ab 11:45 Uhr im Langlauf der Männer über 10 Kilometer Freistil. Mittags geht es dann auch beim Eishockey mit zwei Gruppenspielen weiter und um 14 Uhr krönen die Biathleten im Sprint den Olympiasieger. Im Snowboardcross der Frauen und im Eisschnelllauf der Männer werden die Medaillen am Nachmittag vergeben. Ab 19 Uhr steht dann die entscheidende Kür der Eiskunstläufer an und es gibt Gold, Silber und Bronze in der Snowboard-Halfpipe und beim Skeleton zu gewinnen.