Lange war es im Frauensport ein Tabuthema: Im Rahmen der Olympischen Winterspiele haben nun zwei Athletinnen offen über das Problem der Menstruation gesprochen, darunter die deutsche Skispringerin Agnes Reisch. Im Kampf um Medaillen und Platzierungen spielte das Thema Periode bei den Frauen lange Zeit nur hinter den Kulissen eine Rolle, wenn überhaupt. Inzwischen trauen sich aber immer mehr Athletinnen, offen mit der Thematik umzugehen. Während der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind bereits zwei Sportlerinnen diesbezüglich mit ehrlichen Äußerungen an die Öffentlichkeit gegangen. Zunächst war es die italienische Biathletin Dorothea Wierer, die auf die mangelnde Leistungsfähigkeit während der Menstruationsphase hinwies. Olympische Winterspiele im Livestream auf Joyn Jetzt zog die deutsche Skispringerin Agnes Reisch nach. Die 26-Jährige verzichtete am Donnerstagabend auf ihren letzten Trainingssprung vor dem Einzelwettkampf von der Großschanze.

Reisch: "Sprung hätte nicht wirklich Sinn gemacht" "Ich habe heute meine Tage bekommen. Dann bin ich immer superängstlich. Als private Agnes Reisch würde ich mir selbst nicht empfehlen, Extremsport zu machen. Skispringen ist mein Beruf, deswegen gehört das dazu, dass ich springe. Aber der dritte Sprung hätte nicht wirklich Sinn gemacht", sagte sie der "Bild". Reisch erklärte, dass die Menstruationsschmerzen bei ihr variieren. "Wenn man mehr Stress hat, ist es bei mir noch schlimmer", sagte die Zollbeamtin.

Zuspruch bekommt sie von Zimmernachbarin Selina Freitag. "Ich finde es cool von Agnes, zu sagen: 'Meine Gesundheit und mein Körper gehen vor.' Bis zum Wettkampf wird die Periode weniger. Dann kann sie auch wieder voll angreifen", sagte Freitag. Und auch die deutsche Fahnenträgerin Katharina Schmid bestätigt: "Wir sprechen da ganz offen darüber. Das ist auch wichtig für die Trainer, um einzuschätzen, wie wir damit umgehen und mit welchen Leistungen sie rechnen können." Die genauen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit schwanken dabei von Typ zu Typ.

