- Anzeige -
- Anzeige -
Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!

Olympia LIVE: Medaille für Preuß zum Karriereende? - Der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 00:11 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina geht dem Ende entgegen. Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

- Anzeige -
- Anzeige -

Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?

Insgesamt elf Medaillenentscheidungen gibt es am 21. Februar.

Alle Entscheidungen im Überblick:

10:45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed
11:00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km
12:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross
13:30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed
14:15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart
19:05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada
19:30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe
20:40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze - Finnland vs. Slowakei
21:05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Auch interessant: Biathlon bei Olympia 2026 - "Deutsche müssen ihre Trainings-Methoden ändern"

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Entscheidungen auf der Zielgeraden
Auf geht's! Am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele 2026 werden noch einmal satte zehn Medaillenentscheidungen fallen. Wir freuen uns auf einen spannenden Endspurt, unter anderem mit dem Biathlon-Massenstart der Frauen, dem 50km-Langlauf der Männer und dem Viererbob der Männer.
imago images 1071296883
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

- Anzeige -

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Am vorletzten Wettkampftag bieten sich den deutschen Sportlerinnen und Sportlern noch einmal Chancen auf Medaillen.

Die größte Chance haben dabei die deutschen Damen im Zweierbob. Nach zwei von vier Läufen liegen Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi in Führung – und das vor ihren Landsfrauen Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Kim Kalicki und Talea Prepens haben auf Rang vier ebenfalls noch gute Aussichten.

Möglich ist Edelmetall auch im Biathlon. Mit dem Massenstart der Damen steht der letzte Biathlon-Wettkampf der Spiele an – und gleichzeitg auch das letzte Rennen von Franziska Preuß. Am Freitag kündigte sie an, sofort im Anschluss ihre Karriere zu beenden.

Kann sie ob der Befreiung durch ihre Ankündigung ihre Probleme beim Stehendschießen abschütteln und sich im letzten Rennen doch noch die ersehnte olympische Einzelmedaille holen?

Eine weitere Möglichkeit auf einen Podestplatz bietet sich zudem im Skicross. Nach dem Gold von Daniela Maier am Freitag darf sich aus dem deutschen Herren-Quartett am Samstag vor allem Florian Wilmsmann Chancen ausrechnen.

Auch interessant: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner.

Mehr News und Videos zu Olympia
imago images 1072918663
News

Duell der Erzrivalen: Eishockey-Traumfinale bei Olympia

  • 21.02.2026
  • 00:02 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 21. Februar

  • 20.02.2026
  • 23:55 Uhr
imago images 1072913712
News

Olympia-Unfall: Shorttrackerin von Kufe am Auge getroffen

  • 20.02.2026
  • 23:20 Uhr
imago images 1071516152
News

Zweier- und Viererbob bei Olympia 2026 live: So seht ihr das Finale

  • 20.02.2026
  • 23:18 Uhr
Alysa Liu holt zwei mal Gold
News

Gold nach Comeback: Die besondere Story von "Rebellin" Alysa Liu

  • 20.02.2026
  • 22:28 Uhr
imago images 1072908820
News

Trump-Kritiker verpasst Medaille bei Olympia

  • 20.02.2026
  • 22:11 Uhr
imago images 1072911569
News

Nach Monobob-Drama: Nolte im Zweierbob auf Goldkurs

  • 20.02.2026
  • 22:00 Uhr
imago images 1072721835
News

Leerdams besondere Antwort an ihre Kritiker

  • 20.02.2026
  • 21:39 Uhr
imago images 1072898303
News

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Winterspielen

  • 20.02.2026
  • 21:13 Uhr
imago images 1072860331
News

Deutsche Trainer "klauen" deutsche Medaillen

  • 20.02.2026
  • 20:56 Uhr