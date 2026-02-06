Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina geht dem Ende entgegen. Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Auf geht's! Am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele 2026 werden noch einmal satte zehn Medaillenentscheidungen fallen. Wir freuen uns auf einen spannenden Endspurt, unter anderem mit dem Biathlon-Massenstart der Frauen, dem 50km-Langlauf der Männer und dem Viererbob der Männer.

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Am vorletzten Wettkampftag bieten sich den deutschen Sportlerinnen und Sportlern noch einmal Chancen auf Medaillen.

Die größte Chance haben dabei die deutschen Damen im Zweierbob. Nach zwei von vier Läufen liegen Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi in Führung – und das vor ihren Landsfrauen Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Kim Kalicki und Talea Prepens haben auf Rang vier ebenfalls noch gute Aussichten.

Möglich ist Edelmetall auch im Biathlon. Mit dem Massenstart der Damen steht der letzte Biathlon-Wettkampf der Spiele an – und gleichzeitg auch das letzte Rennen von Franziska Preuß. Am Freitag kündigte sie an, sofort im Anschluss ihre Karriere zu beenden.

Kann sie ob der Befreiung durch ihre Ankündigung ihre Probleme beim Stehendschießen abschütteln und sich im letzten Rennen doch noch die ersehnte olympische Einzelmedaille holen?

Eine weitere Möglichkeit auf einen Podestplatz bietet sich zudem im Skicross. Nach dem Gold von Daniela Maier am Freitag darf sich aus dem deutschen Herren-Quartett am Samstag vor allem Florian Wilmsmann Chancen ausrechnen.

