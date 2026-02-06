Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia LIVE: Medaille für Preuß zum Karriereende? - Der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 21.02.2026
- 00:11 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina geht dem Ende entgegen. Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?
Insgesamt elf Medaillenentscheidungen gibt es am 21. Februar.
Alle Entscheidungen im Überblick:
10:45 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Team Mixed
11:00 Uhr: Langlauf Männer, Massenstart 50 km
12:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Skicross
13:30 Uhr: Ski Mountaineering, Staffel Mixed
14:15 Uhr: Biathlon Frauen, Massenstart 12,5 km
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart
15:00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart
19:05 Uhr: Curling Männer, Finale - Großbritannien vs. Kanada
19:30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Halfpipe
20:40 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze - Finnland vs. Slowakei
21:05 Uhr: Bob Frauen, Zweier, 4. Lauf
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Am vorletzten Wettkampftag bieten sich den deutschen Sportlerinnen und Sportlern noch einmal Chancen auf Medaillen.
Die größte Chance haben dabei die deutschen Damen im Zweierbob. Nach zwei von vier Läufen liegen Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi in Führung – und das vor ihren Landsfrauen Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Kim Kalicki und Talea Prepens haben auf Rang vier ebenfalls noch gute Aussichten.
Möglich ist Edelmetall auch im Biathlon. Mit dem Massenstart der Damen steht der letzte Biathlon-Wettkampf der Spiele an – und gleichzeitg auch das letzte Rennen von Franziska Preuß. Am Freitag kündigte sie an, sofort im Anschluss ihre Karriere zu beenden.
Kann sie ob der Befreiung durch ihre Ankündigung ihre Probleme beim Stehendschießen abschütteln und sich im letzten Rennen doch noch die ersehnte olympische Einzelmedaille holen?
Eine weitere Möglichkeit auf einen Podestplatz bietet sich zudem im Skicross. Nach dem Gold von Daniela Maier am Freitag darf sich aus dem deutschen Herren-Quartett am Samstag vor allem Florian Wilmsmann Chancen ausrechnen.
